Первое чем интересуется турист — где вообще находится Куба на карте мира, дорогие ли путевки и какие цены на отели. Дороговато конечно, но только из-за того, что Куба находится слишком далеко от нас, а в остальном на самом острове 🏝️ цены не такие высокие, но пляжи и отдых всё компенсируют

Раритетный автомобиль на пляже Кубы

«Cuba libre», или Остров Свободы. Белый песок солнечных пляжей, бескрайние океанские просторы, яркая природа, неповторимая архитектура, ром и сигары – все это и еще немного расскажет ХорошоТАМ о Кубе.

Общая информация о Кубе

Где находится Куба

Флаг Республики Куба

Находится свободная Республика Куба недалеко от берегов северного и южноамериканского материков, отделенная от них водами Флоридского пролива. Государство занимает острова Куба, Хувентуд и около 1600 более мелких островов общей площадью 110 860 км².

Южный берег главного острова страны выходит к водам Карибского моря, а северо-западные и северо-восточные пляжи омываются Мексиканским заливом и Атлантическим океаном.

Куба на карте мира

Население

Согласно данным отдела народонаселения при «Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН» численность населения республики на 2017 год составляет 11,4 млн. человек.

Валюта

Национальная валюта – кубинский песо CUP, CUC. По курсу 1 песо = 1 доллару США.

Полезные номера телефонов

Телефонный код страны: 53;

Телефонный код г. Гавана: 7;

Звонок с Кубы: 119 – код вашей страны – код города – номер телефона.

Звонок на Кубу: 8 – код международного звонка – код Кубы – код города – номер телефона.

Посольство РФ: (+53 7) 204-10-85;

Консульство РФ: (+53 2) 268 61 46.

Экстренные службы (Гавана):

Полиция: 116;

Мед. помощь: 40-50-93;

Пожарные: 78-85-41.

На территории страны:

Нац. полиция: 82-01-16;

Пожарные: 81-11-15;

Мед. помощь: 24-28-11.

Оплата и обмен на Кубе

В зонах, предназначенных для туристов, в обороте находится конвертируемый песо. Из-за теплых отношений между островным коммунистическим государством и Империей Добра, которая завидует с другого конца Флоридского пролива, с вечно зелеными президентами на отдых лучше не прилетать. При обмене американских долларов с вас могут взять комиссию от 10 до 20%. Поэтому уже бывалые туристы рекомендуют приезжать сюда с Евро. Интересно, что неконвертируемый кубинский песо (CUP) туристу встретить практически нереально.

Если вам удобнее пользовать картами Visa/MasterCard примите во внимание, что:

Карту Visa принимают в большем количестве заведений, чем Mastercard;

При посещении небольших магазинов или кафе лучше иметь при себе наличные, так как терминала оплаты может не оказаться;

Сделки по картам облагаются налогом в 11,24%.

Памятка туриста

Кубинский флаг на крыше отеля в Гаване

Пребывание на Кубе должно быть максимально ярким, возможно вам придется добавить цветов в ваш повседневный гардероб. Вы имеете все шансов стать фанатом кубинских сигар после посещения их родины, но курение в общественных местах запрещено.

Если вам по дороге на пляж или во время экскурсии встретится корова, будьте крайне осторожны. Это животное священно для кубинцев, а смерть коровы в вашем присутствии может довести вас до неприятных разговоров с представителями местной полиции.

Еще туристу важно знать, что фотографировать государственные учреждения, военную технику, солдат, полицейских запрещено. Кроме того прежде чем сфотографировать кубинца следует обязательно попросить у него разрешения.

Какой он, кубинский народ

Местные кубинки курят сигары Местные детишки в Гаване

Куба многонациональная и многокультурная страна, где смешались кровь и традиции народов Африки, Испании, Италии, Британии, Германии, кубинских и американских индейских племен, переселенцев из Китая, Франции, а также переселенных во времена Первой и Второй мировых войн евреев.

Местные, доброжелательные люди. Не спешите отказываться от предложения сыграть в домино или разделить трапезу. Не удивляйтесь если за ваш счет попросят выпить в кафе. А если сотрудники отеля или хостела попросят вас, оставить личные средства гигиены (бритвы, пены для бритья и пр.) помните, что связано это с высокой стоимостью и недоступностью последних для бедных граждан.

Безопасность на кубинской земле

Народ в коммунистической республике доброжелательный, но бедный. Лучше не показывать наличные и дорогие аксессуары. Следите за своими вещами, дабы не стать жертвой мелких мошенников и карманников. В ночное время суток прогуливаться в бедных районах не рекомендуется из-за высокой вероятности подвергнуться нападению.

Климат на Кубе, когда лучше ехать

Самым благоприятным временем для отдыха отмечается промежуток с ноября по апрель.

Любителям виндсерфинга понравится летом, когда в сезон дождей поднимаются самые большие волны. Омрачить отдых может господство ураганов в промежуток между октябрем и ноябрем, но по факту планировать отдых на Кубе можно в любое время года.

Интересные города Кубы

Благодаря небольшой площади объехать Кубу можно за несколько недель отдыха. Чтобы вы не пропустили ничего важного, наш сайт подготовил для вас список городов и курортов, обязательных к посещению.

Столица Гавана – это город противоположностей. Здесь современные небоскребы стоят по соседству с колониальными дореволюционными особняками, в которых живет обычный народ. Город полон архитектурных памятников, и интересных мест. Гавана ослепляет белыми пляжами, угощает изысканной кухней и завлекает звуками сальсы. Отдельно стоит внимания бар El Floridita – одно из любимых мест Эрнеста Хемингуэя. Если вам не интересно в баре, посетите дом-музей писателя, а затем отправляетесь в музей Рома. Для тех кто не устал от дневных экскурсий, важно знать, что ближе к ночи город превращается в одну большую дискотеку, наполненную необузданной энергией. Самое время для посещения шоу-кабаре «Тропикана», которое славится на весь мир с 1939 года.

Санта-Клара

Санта-Клара памятное для кубинской революции место, где команданте Че Гевара пустил под откос бронепоезд диктатора Батисты. Обломки того самого поезда остаются на месте крушения по сей день, они гордость и достопримечательность для жителей страны. Кроме того здесь воздвигнут мавзолей имени Эрнесто Че Гевары и если вы гражданин Америки, то вас возможно в него не пустят.

Сантьяго-де-Куба

Родина уличной культуры – Сантьяго-де-Куба. Музыка на улицах городка звучит на каждом углу. По праву это место считается колыбелью кубинских мелодий и рома, ведь здесь был рожден дон Факундо Бакарди.

Тринидад

Если интересно увидеть остров таким, каким он был в XVIII веке, то город Тринидад – лучшее для этого место. Аутентичная обстановка этого места поражает. Выложенные брусчаткой дороги, дома построенные в колониальном стиле, сахарные плантации и, сохранившиеся отголоском былых времен, домики для рабов.

Матансас

Матансас столица одноименной провинции известна большим количество мостов, за что и была прозвана «кубинской Венецией». Интересна для посещения провинция Пинар-дель-Рио, где вы можете посетить табачные плантации и полюбоваться видами долины Виньялес, которая получило звание «Культурный пейзаж человечества» в 1999 году.

Кубинские курорты

Варадеро – самый старый из курортов, популярное и действительно райское местечко с бирюзовыми водами океана и белоснежными пляжами. Курорт можно назвать классикой отдыха по-русски, здесь все всегда включено. Круглосуточные бары, фуршет в ресторане с кухнями всего мира.

Ольгин

Ольгин – курорт элит бизнес VIP класса. Отели в основном пятизвездочные. Посещают это место ради роскоши, спокойствия и изысканности.

Гуардавалака

Гуардавалака, один из лучших курортов для дайвинга, славящийся своим коралловым рифом. Эсмеральда – место изумрудных пляжей. Для любителей оригинальных вечеринок будет интересно оказаться на пещерной дискотеке острова Кайо-Коко.

Хувентуд

Хувентуд, известный под названием остров Молодежи (расположен в 100 км. от о-ва Куба) интересен своими природными заповедниками. Говорят что Р. Л. Стивенсон описал образ «Острова Сокровищ» именно с пейзажей Хувентуда.

Кайо-Ларго

Говоря о пиратах трудно не упомянуть Ла-Яна – это древнее древо, находящееся на острове Кайо-Ларго. По легендам оно служило ориентиром пиратам Карибского моря, когда те закапывали свое награбленное золото.

Это лишь малая часть мест, которые вы можете посетить во время вашего пребывания в этой стране. Даже если вы будете приезжать на Кубу по несколько раз в год на протяжении нескольких лет, эта страна всегда найдет чем вас удивить и завлечь.

Развлечения и отдых на Острове Свободы

Дайвинг в Карибском море с морскими черепахами Пляжи Варадеро

То самое, ради чего ежегодно приезжают тысячи туристов на отдых – это дайвинг. Подводный мир интересен не только красивыми коралловыми рифами, но и множеством затонувших у берегов кораблей. Любители виндсерфинга могут ловить волны у песчаных берегов, те, кто не хочет (или не умеет плавать) погружаются на подводной лодке в объятия океана.

Основные памятники кубинской архитектуры сосредоточены в нескольких самых известных среди туристов городах. В столице Кубы Гаване вы можете увидеть множество соборов, в том числе кафедральный собор Св. Христофора. И лучше вам не хвастаться, что вы бывали на Кубе, не посетив Оружейную, Кафедральную и Старую площади столицы государства.

Мемориал Че Гевары в Санта-Клара, сигарная фабрика «Франциско Донатьен» в Пинар-дель-Рио, пещеры с наскальными рисунками Мантанас. На острове Хувентуд тюрьма «Пресидио Модело», которая является копией бывшего места заключения Ф. Кастро, тюрьмы «Джолиет» (штат Иллинойс). Природные пейзажи и национальные парки с лихвой восполняют малое количество архитектурных достопримечательностей, многие природные зоны Кубы находятся под защитой ЮНЕСКО.

Приезжая отдыхать в период с 15 июля по 15 августа обязательно посетите карнавалы, которые проходят в Гаване и Саньтьяго-де-Куба, так как это незабываемые красочные мероприятия, полные музыки танцев и пестрых нарядов. А любителям покурить интересно будет знать о проходящем в конце февраля фестивале кубинских сигар международного уровня.

И куда же мы без шоппинга, ведь необходимо приобрести что-нибудь этакое, истинно кубинское – сигары, ром и кофе. Популярны среди туристов черные кораллы и изделия из них. В торговых центрах Гаваны или в сетевых магазинах Casa del Habano вас не обманут и продадут товары надлежащего качества.

Национальная кубинская кухня

На Карибах любят жарить бананы

Преобладает на Кубе креольская кухня. Основные национальные блюда готовятся из свинины и курицы. Мясо готовится множеством самых разных способов. Среди блюд нац. кухни – «креольское ахиако» - одно из главных. Готовится оно из свинины и овощей с добавлением хорошей порции специй. Также вам стоит попробовать:

лангустов с лимоном;

мясо крокодила;

мясо и яйца черепахи.

К каждому блюду часто подаются свежие фруктовые нарезки. Варят вкусный и крепкий кофе. Основной национальный напиток – ром, который входит в состав почти всех местных коктейлей.

В основном рестораны сосредоточены в курортных и туристических зонах, посещать их рекомендуется с наличными деньгами. Стоимость трапезы на одну персону в хорошем заведении составляет от 30 до 40 песо, более простые заведения обойдутся не дороже 15 песо, а в забегаловке вы оставите максимум 5 кубинских монет. Чаевые составляю 10% от суммы чека и лучше отдавать их в руки официантам. И если вы решите поесть в баре, вряд ли вам это удастся. В колоритных кубинских барах надо пить, а из еды вы максимум получите орешки, ну или чипсы.

Кубинские отели

Наиболее распространены на Кубе отели класса 4 звезды, хотя для тех кто не особо планирует засиживаться в четырех стенах достаточное количество гостиниц класса 2 и 3 звезды. А вот любителям роскоши выбирать особо не из чего так отелей в 5 звезд буквально единицы. Большинство отлей на острове свободы представляю известные мировые сети, которые работают по системе "all inclusive". Заселение в отель на Кубе происходит в 15:00, выезд регистрируется в 12:00. Хитрые кубинцы оставляют себе по три часа на уборку номера перед приездом следующих гостей, так что можете смело предъявлять претензии если найдете нежеланные следы предыдущих гостей.

Как добраться до Кубы

Для удобного и комфортабельного перелета на Кубу, ХорошоТАМ рекомендует пользоваться услугами компании «Аэрофлот», которая организовывает постоянные, прямые рейсы Москва-Гавана. Если жители России будут лететь без пересадок, то гражданам стран СНГ рекомендуется лететь через Москву, или через Европу соответствующими рейсами.

Полет прямым рейсом с Москвы длится около 12 часов, перелет с пересадками через Европу от 16 до 20 часов. Цены на билеты начинаются от 55 000 рублей на взрослого. Дешевле может получиться через оформление путевки. Так с размещением в трехзвездочном отеле на 7 дней и ночей стоимость путевки в среднем составляет от 60 000 рублей.

Плюсы и минусы отдыха на кубинском острове

Каким бы райским местом вам не показалась Куба, ХорошоТАМ рекомендует обратить внимание и на отрицательные стороны отдыха в этой красивой стране:

солнце намного интенсивнее и ярче, чем привыкли жители стран СНГ и России, во избежание солнечных ожогов запаситесь солнцезащитными кремами;

вечерний пляжный отдых могут подпортить мелкие насекомые, защитные спреи и крема иметь при себе обязательно;

не пейте сырую воду, а алкогольные напитки просите охлажденные безо льда, так как в кубинское воде множество вредных для непривыкшего туриста бактерий;

остерегайтесь морской живности: мурен, морских змей и ежей и «португальских корабликов»;

помните про бедность населения, которая может спровоцировать у отдельных личностей желание вас ограбить, если вы будете открыто демонстрировать свои ценные вещи и наличные.

Все это лишь предупреждения, ведь лучше подготовиться заранее, чтобы ваш отдых ничем не омрачался, и вы могли насладиться положительными сторонами поездки:

почувствуйте атмосферу свободы;

насладитесь белоснежными пляжами;

впитайте в себя культурный дух Кубы, посетив праздники и карнавалы;

любуйтесь красотой кубинской природы;

попробуйте сигары и ром на их родине;

окунитесь в глубины океана, чтобы осмотреть его сокровища;

знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми.

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