Полезная информация о Фукуоке
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Местное время в Фукуоке
07:0214
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Фукуока
|По-английски
|Fukuoka
|Столица региона
|Фукуока является столицей региона
|Население города
|1 392 289 чел.
|Аэропорт
|Фукуока FUK
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря
Где находится Фукуока на карте
Фукуока
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