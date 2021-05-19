Всё о Фукуоке

Полезная информация о Фукуоке

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Местное время в Фукуоке
07:0214
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаФукуока
По-английскиFukuoka
Столица регионаФукуока является столицей региона
Население города1 392 289 чел.
АэропортФукуока FUK
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Фукуока на карте

Фукуока фото города
Фукуока

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