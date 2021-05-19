Всё об Иокогаме

Полезная информация об Иокогаме

Что нужно знать об Иокогаме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 5 экскурсий
Местное время в Иокогаме
04:1052
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаИокогама
По-английскиYokohama
Столица регионаИокогама является столицей региона
Население города3 574 443 чел.
АэропортЙокогама YOK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Иокогама на карте

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