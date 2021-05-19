Полезная информация об Иокогаме
Что нужно знать об Иокогаме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 5 экскурсий
Местное время в Иокогаме
04:1052
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Иокогама
|По-английски
|Yokohama
|Столица региона
|Иокогама является столицей региона
|Население города
|3 574 443 чел.
|Аэропорт
|Йокогама YOK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря
Где находится Иокогама на карте
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