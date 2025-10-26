Отправляйтесь в увлекательное путешествие по ключевым местам Киото на экскурсионном автобусе, воспользовавшись билетом, действующим на протяжении целого дня! Вы можете выходить и заходить на любых остановках по маршруту неограниченное количество раз в течение 24 часов с момента первой посадки в автобус.
Описание
Безлимитный билет и аудиогид • Исследуйте красоты Киото, приобретя билет на однодневный проезд на комфортабельном туристическом автобусе с возможностью входа и выхода на любых остановках. В течение срока действия вашего билета вы можете совершать неограниченное количество поездок.
Насладитесь захватывающими видами, путешествуя на двухэтажном автобусе с открытым верхом, и свободно выходите или садитесь на любой из остановок по пути следования.
Чтобы узнать больше о городе, воспользуйтесь информативными аудиогидом, доступными на семи различных языках (английский, французский, японский, корейский, китайский, испанский, немецкий). Главные достопримечательности Оцените этот практичный способ ознакомления с основными достопримечательностями Киото, которые обязательно стоит посетить. Автобус провезет вас мимо множества известных мест города, включая объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, такие как замок Нидзё, Золотой павильон (Кинкакудзи) и храм Киёмидзу-дэра. Важная информация:.
- Садитесь и выходите на любой из доступных остановок, предъявив свой мобильный ваучер.
- Автобус имеет открытый верх, поэтому вы будете находиться под прямыми солнечными лучами, позаботьтесь о головных уборах и солнцезащитном креме.
- В автобус можно брать только безалкогольные напитки с крышками (бутылки, кофе).
- В автобусе запрещено: курение, распитие алкогольных напитков, употребление еды.
- Запрещено брать в автобус: палки для селфи, зонтики.
- Автобусы могут не курсировать в случае непогоды (тайфунов или гроз).
- В сырую погоду вам будут предоставлены дождевики.
Автобус курсирует ежедневно с 09:00 до 18:00. Садитесь и выходите на любой из доступных остановок в удобное время, предъявив свой мобильный ваучер.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Автобусные остановки по маршруту:
- Станция Киото
- Нисихонгандзи (отель Киото Токю)
- Сидзе Карасума / Рынок Нисики-итиба
- Замок Нидзё-дзё
- Святилище Китано-тенмангу / Камиситикэн
- Храм Кинкакудзи (Золотой павильон)
- Храм Дайтокудзи
- Императорский дворец Киото (Университет Досися)
- Храм Гинкакудзи (Серебряный павильон)
- Храм Хэйан-дзингу/парк Оказаки
- Гион (Котова-Киото Ясака)
- Годзёзака (храм Киемидзу-дэра/Гион)
- Сандзюсангендо/Национальный музей Киото (Хаятт Ридженси Киото)
Что включено
- Билет на автобус на 1 день
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Еда и напитки
- Входные билеты на достопримечательности
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Станция Киото
Когда и сколько длится?
Когда: Автобус курсирует ежедневно с 09:00 до 18:00. Садитесь и выходите на любой из доступных остановок в удобное время, предъявив свой мобильный ваучер.
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Evgeny
26 окт 2025
Непонятно как проложен зелёный маршрут: приехали на станцию Синдзюка, а здание Токийского муниципалитета не показали; на Сибуя остановили не на станции, а в стороне от неё у администрации района. Зачем
N
Nataliya
25 сен 2025
Отличный вариант, чтобы посмотреть максимум в комфортном режиме и не искать общественный транспорт. В автобусе даётся краткая информация о достопримечательности на английском/французском/немецком, выходите из него, осматриваете и садитесь на следующий
М
Максим
2 июл 2025
Мы смогли выйти в каждом месте и имели достаточно времени, чтобы продолжить маршрут и совместить два маршрута.
K
Keith
10 июн 2025
Хороший и простой способ получить представление о местности и определить места, куда можно вернуться.
r
rod
7 июн 2025
Все великолепно
B
Barbara
5 июн 2025
Мы используем эту услугу в каждом городе, который посещаем. Это позволяет нам увидеть все основные достопримечательности за короткое время и выходить и входить в автобус по своему усмотрению.
C
Charlene
15 мая 2025
Это отличный вариант для тех, кто впервые посещает город, особенно если вы не знакомы с системой общественного транспорта. Это была прекрасная возможность посетить основные туристические достопримечательности и не заблудиться в