Безлимитный билет и аудиогид • Исследуйте красоты Киото, приобретя билет на однодневный проезд на комфортабельном туристическом автобусе с возможностью входа и выхода на любых остановках. В течение срока действия вашего билета вы можете совершать неограниченное количество поездок.

Насладитесь захватывающими видами, путешествуя на двухэтажном автобусе с открытым верхом, и свободно выходите или садитесь на любой из остановок по пути следования.

Чтобы узнать больше о городе, воспользуйтесь информативными аудиогидом, доступными на семи различных языках (английский, французский, японский, корейский, китайский, испанский, немецкий). Главные достопримечательности Оцените этот практичный способ ознакомления с основными достопримечательностями Киото, которые обязательно стоит посетить. Автобус провезет вас мимо множества известных мест города, включая объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, такие как замок Нидзё, Золотой павильон (Кинкакудзи) и храм Киёмидзу-дэра. Важная информация:.

