8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Первая столица Японии - Древняя Нара
Путешествие в Нару откроет перед вами древние секреты Японии. Исследуйте исторические памятники и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: Kyoto
Завтра в 19:00
25 окт в 09:00
$339 за человека
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Переулки старой столицы - Киото Классический
Откройте для себя Киото: от смотровой площадки до кварталов гейш. Погрузитесь в историю и культуру древней столицы, исследуя её переулки и храмы
Начало: Kyoto
Завтра в 20:00
25 окт в 09:00
$339 за человека
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Погрузитесь в атмосферу древнего Удзи, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя величественные храмы Киото
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
25 окт в 12:15
$109 за человека
4.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия в Киото
Путешествие в сердце Киото, где вас ждут гейши, кимоно и вкуснейшие морепродукты. Откройте для себя колоритный Гион и атмосферный Понтотё! (157 symbols)
Начало: От места вашего проживания
2 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Групповые»
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