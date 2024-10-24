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1 чел. По популярности 8 часов Мини-группа до 7 чел. Первая столица Японии - Древняя Нара Путешествие в Нару откроет перед вами древние секреты Японии. Исследуйте исторические памятники и насладитесь атмосферой прошлого Начало: Kyoto $ 339 за человека 8 часов Мини-группа до 7 чел. Переулки старой столицы - Киото Классический Откройте для себя Киото: от смотровой площадки до кварталов гейш. Погрузитесь в историю и культуру древней столицы, исследуя её переулки и храмы Начало: Kyoto $ 339 за человека 6 часов Мини-группа до 8 чел. Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото Погрузитесь в атмосферу древнего Удзи, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя величественные храмы Киото Начало: У ж/д станции Киото Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15 $ 109 за человека Пешая 4.5 часа Мини-группа до 4 чел. Групповая экскурсия в Киото Путешествие в сердце Киото, где вас ждут гейши, кимоно и вкуснейшие морепродукты. Откройте для себя колоритный Гион и атмосферный Понтотё! (157 symbols) Начало: От места вашего проживания € 300 за человека Другие экскурсии Киото

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Групповые»

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