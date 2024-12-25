Экскурсии на автобусе в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Киото на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Киото - первое свидание
На автобусе
57 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
17 янв в 10:30
18 янв в 10:30
$450 за всё до 5 чел.
Культовые памятники Киото
На автобусе
40 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторические святыни Киото: от Золотого храма до квартала гейш
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
$450 за всё до 10 чел.
Знакомство с Киото - самое главное
Пешая
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Киото - самое главное
Начало: 657 Sanjūsangendōmawari Higashiyama Ward, Kyoto, 6
20 янв в 09:00
24 янв в 09:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 декабря 2024
    Киото - первое свидание
    В начале декабря Галина провела для нас экскурсию "Киото - первое свидание". Масса впечатлений и эмоций, прекрасные фотографии. Историческая информация подана великолепно. Галина - чудесный рассказчик и очень приятный человек. Рекомендуем!!!
  • A
    Alon
    21 декабря 2024
    Киото - первое свидание
    Прекрасный тур, Гала очень интересно рассказывает и нам все очень понравилось
    Прекрасный тур, Гала очень интересно рассказывает и нам все очень понравилосьПрекрасный тур, Гала очень интересно рассказывает и нам все очень понравилосьПрекрасный тур, Гала очень интересно рассказывает и нам все очень понравилось
  • Ю
    Юлия
    6 декабря 2024
    Киото - первое свидание
    Галина прекрасный экскурсовод! С ней было очень интересно, легко и познавательно! Очень рекомендую!
  • А
    Анна
    16 ноября 2024
    Культовые памятники Киото
    Наше знакомство с Киото было бы намного беднее, если бы не экскурсия с Ириной, она провела ее замечательно, показала и рассказала нам очень много интересного. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2024
    Культовые памятники Киото
    Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии, отлично знает историю страны,
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    традиции, нравы и обычаи. План экскурсии смогли заранее обсудить, добавить в него то, что хотели бы посмотреть. Благодаря знаниям гида города, была возможность очень быстро перемещаться на транспорте от точки до точки. Наталья интересно и профессионально расскажет о достопримечательностях, проведет по интересным улочкам, где можно будет купить лучшие сувениры, порекомендует вкусные рестораны, лучшие чайные магазины, покажет городской рынок. Наша группа осталась очень довольна от дня, проведенного на экскурсии у Натальи!

    Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в ЯпонииОчень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии
  • С
    Светлана
    4 ноября 2024
    Культовые памятники Киото
    Ирина помогла подобрать гида чуть ли не день в день, если у Вас срочный запрос - рекомендую, но сразу не четко оговорили стоимость и была неприятно удивлена в конце 🙏🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Киото в январе 2025
Сейчас в Киото в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 450. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на автобусе, 97 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март