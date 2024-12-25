7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
17 янв в 10:30
18 янв в 10:30
$450 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторические святыни Киото: от Золотого храма до квартала гейш
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
$450 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Киото - самое главное
Начало: 657 Sanjūsangendōmawari Higashiyama Ward, Kyoto, 6
20 янв в 09:00
24 янв в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 декабря 2024В начале декабря Галина провела для нас экскурсию "Киото - первое свидание". Масса впечатлений и эмоций, прекрасные фотографии. Историческая информация подана великолепно. Галина - чудесный рассказчик и очень приятный человек. Рекомендуем!!!
- AAlon21 декабря 2024Прекрасный тур, Гала очень интересно рассказывает и нам все очень понравилось
- ЮЮлия6 декабря 2024Галина прекрасный экскурсовод! С ней было очень интересно, легко и познавательно! Очень рекомендую!
- ААнна16 ноября 2024Наше знакомство с Киото было бы намного беднее, если бы не экскурсия с Ириной, она провела ее замечательно, показала и рассказала нам очень много интересного. Спасибо!
- ЮЮлия9 ноября 2024Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии, отлично знает историю страны,
- ССветлана4 ноября 2024Ирина помогла подобрать гида чуть ли не день в день, если у Вас срочный запрос - рекомендую, но сразу не четко оговорили стоимость и была неприятно удивлена в конце 🙏🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в январе 2025
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