И Ирина Киото - первое свидание В начале декабря Галина провела для нас экскурсию "Киото - первое свидание". Масса впечатлений и эмоций, прекрасные фотографии. Историческая информация подана великолепно. Галина - чудесный рассказчик и очень приятный человек. Рекомендуем!!!

A Alon Киото - первое свидание Прекрасный тур, Гала очень интересно рассказывает и нам все очень понравилось

Ю Юлия Киото - первое свидание Галина прекрасный экскурсовод! С ней было очень интересно, легко и познавательно! Очень рекомендую!

А Анна Культовые памятники Киото Наше знакомство с Киото было бы намного беднее, если бы не экскурсия с Ириной, она провела ее замечательно, показала и рассказала нам очень много интересного. Спасибо!

Ю Юлия Культовые памятники Киото читать дальше традиции, нравы и обычаи. План экскурсии смогли заранее обсудить, добавить в него то, что хотели бы посмотреть. Благодаря знаниям гида города, была возможность очень быстро перемещаться на транспорте от точки до точки. Наталья интересно и профессионально расскажет о достопримечательностях, проведет по интересным улочкам, где можно будет купить лучшие сувениры, порекомендует вкусные рестораны, лучшие чайные магазины, покажет городской рынок. Наша группа осталась очень довольна от дня, проведенного на экскурсии у Натальи! Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии, отлично знает историю страны,