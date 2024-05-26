Обзорные и познавательные экскурсии Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Киото на русском языке, цены от €385. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Киото - первое свидание
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Киото - первое свидание
Насыщенная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
28 июня в 10:30
29 июня в 10:30
385 за всё до 5 чел.
Лучшие достопримечательности Киото
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Лучшие достопримечательности Киото
Увидеть самые красивые и популярные места древней столицы Японии
Начало: В лобби вашего отеля
«Храм Тысячи алых ворот Тории — главное святилище Фусими Инари, покровительницы торговли»
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
480 за всё до 5 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
«Главные достопримечательности — Япония с открытки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Киото - первое свидание
    Спасибо огромное Галине от всей нашей компании. С огромным удовольствием погуляли с ней по Киото. Галя чудесно владеет информацией, как
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    общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Галя также дала нам несколько советов, что можно посмотреть дополнительно! Очень рекомендуем!

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Киото - погружение в истинную Японию
    Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
  • С
    Стас
    6 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Все было супер! Нам понравилось
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Киото - первое свидание
    Галина чудесный гид, прекрасный человек, это чувствуется сразу. Галина впитала японскую культуру, как нам показалось, всем сердцем. Программа предусматривает переезды
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    между храмами и в это время была возможность спросить о быте в Японии, это нам было тоже очень интересно. Вся информация о происхождении того или иного объекта преподносится очень познавательно и доступно. За всю жизнь у нас еще не было такого замечательного и легкого гида!!! Дочери за ужином долго обсуждали сегодняшнюю экскурсию)))

  • Д
    Дарья
    5 мая 2024
    Киото - первое свидание
    Прекрасная экскурсия, на одном дыхании. Галина очень интересная и тактичная женщина, с которой крайне приятно провести весь день. Очень грамотный маршрут и чудесный рассказ.
  • R
    Renat
    3 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Всё прошло отлично. Маршрут составлен исходя из состава группы и предпочтений. Отличная комфортная машина. Ирине и Олегу спасибо👌🏻
    Всё прошло отлично
  • М
    Михаил
    18 апреля 2024
    Киото - погружение в истинную Японию
    Спасибо, все хорошо. Мария - прекрасный гид!
  • С
    София
    12 апреля 2024
    Киото - погружение в истинную Японию
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Мария предложила основные пункты программы и смогла совместить их с нашими пожеланиями. Удивительно как за 8 часов мы столько успели! Спасибо большое, Мария!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2024
Сейчас в Киото в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 385 до 480. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Киото нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Киото много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке
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