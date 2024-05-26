1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Киото - первое свидание
Насыщенная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
28 июня в 10:30
29 июня в 10:30
€385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Лучшие достопримечательности Киото
Увидеть самые красивые и популярные места древней столицы Японии
Начало: В лобби вашего отеля
«Храм Тысячи алых ворот Тории — главное святилище Фусими Инари, покровительницы торговли»
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€480 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
«Главные достопримечательности — Япония с открытки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 мая 2024Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
- EElena10 мая 2024Спасибо огромное Галине от всей нашей компании. С огромным удовольствием погуляли с ней по Киото. Галя чудесно владеет информацией, как
- ССергей10 мая 2024Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
- ССтас6 мая 2024Все было супер! Нам понравилось
- ИИрина6 мая 2024Галина чудесный гид, прекрасный человек, это чувствуется сразу. Галина впитала японскую культуру, как нам показалось, всем сердцем. Программа предусматривает переезды
- ДДарья5 мая 2024Прекрасная экскурсия, на одном дыхании. Галина очень интересная и тактичная женщина, с которой крайне приятно провести весь день. Очень грамотный маршрут и чудесный рассказ.
- RRenat3 мая 2024Всё прошло отлично. Маршрут составлен исходя из состава группы и предпочтений. Отличная комфортная машина. Ирине и Олегу спасибо👌🏻
- ММихаил18 апреля 2024Спасибо, все хорошо. Мария - прекрасный гид!
- ССофия12 апреля 2024Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Мария предложила основные пункты программы и смогла совместить их с нашими пожеланиями. Удивительно как за 8 часов мы столько успели! Спасибо большое, Мария!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Обзорные»
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