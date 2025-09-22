Погрузитесь в мир спокойствия и японских традиций во время чайной церемонии в 100‑летней чайной Киото. Вас ждёт уютная атмосфера свечей, утончённые вкусы матча и мгновения истинной осознанности.
Описание экскурсииПогружение в атмосферу дзен По прибытии вы окажетесь в комнате с мягким свечным светом, где царит полное спокойствие. Хозяин радушно встретит вас, поможет устроиться и расскажет, как пройдёт традиционная чайная церемония. Сядьте поудобнее, насладитесь приветственным чаем и сладостями, позволив их вкусу успокоить разум. Магия мгновения Затем вы перейдёте в главную чайную комнату, где ничто не отвлекает от ритуала. Слушайте тихий звук кипящей воды, вдыхайте аромат свежей матча и наблюдайте за мастерством чайного хозяина, взбивающего чай с изяществом и вниманием. Каждый жест наполнен смыслом, каждая пауза помогает замедлиться и ощутить благодарность за мгновение. Тепло, которое остаётся Завершая церемонию, вы получите ручную свечу — небольшой символ уюта и равновесия, который можно увезти с собой. Этот вечер — не просто чаепитие, а путь к осознанности и внутреннему покою, который остаётся с вами надолго. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную одежду и носки.
- Не допускается: курение и фотосъёмка со вспышкой.
- Не подходит для: детей младше 6 лет, людей с проблемами спины и пользователей инвалидных колясок.
- Приходите на 10 минут раньше, чтобы подготовиться.
- Летом мы проводим чайную церемонию с использованием охлаждённой воды и льда.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проведение церемонии на английском языке опытным мастером
- Всё необходимое оборудование для чайной церемонии
- Сезонные сладости к чаю
Что не входит в цену
- Трансфер из/в отель
- Питание
Место начала и завершения?
2QH3+XQF Киото, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
22 сен 2025
Чайная церемония оказалась замечательной — умиротворяющей и успокаивающей. Матча был действительно вкусным. Рекомендую попробовать!
А
Алёна
2 фев 2025
Чайная церемония прошла в атмосфере спокойствия и осознанности. Всё было просто и красиво, как настоящее искусство.
Ю
Юлия
15 мар 2024
Очень расслабляющий и познавательный опыт. Хозяин был приветливым и прекрасно всё объяснял. Определённо стоит посетить.
