Духовная столица - Киото

Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Киото, наполненному священными храмами и природными чудесами. Начните с культового храма Фусими Инари Тайша, где тысяча алых торий создают завораживающий туннель. Продолжите в старейшем дзэн-буддийском
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храме Кэннин-дзи, затерявшись в мшистых садах. Насладитесь видами с холма храма Киёмидзу-дэра и отдохните в парке Маруяма. Посетите штаб-квартиру секты Дзёдо в храме Тион-ин и впечатляющее святилище Ясака. Завершите день, наслаждаясь кулинарными изысками Киото

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌸 Уникальные храмы и святилища
  2. 🍱 Вкусная местная кухня
  3. 🧘‍♂️ Дзэн-медитации и покой
  4. 🌳 Прекрасные парки и сады
  5. 🎎 Погружение в культуру Киото
Духовная столица - Киото
Духовная столица - Киото
Духовная столица - Киото
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Храм Фусими Инари Тайша
  • Храм Кэннин-дзи
  • Храм Киёмидзу-дэра
  • Храм Тион-ин
  • Святилище Ясака
  • Парк Маруяма

Описание экскурсии

Храм Фусими Инари Тайша | 伏見稲荷大社

Начнём с этого культового места, где тысяча алых торий создают завораживающий туннель. Поднимаясь по священным тропам горы Инари, вы почувствуете присутствие лисьего божества Инари Омамори, направляющего ваши шаги.

Храм Кэннин-дзи | 建仁寺

Давайте исследуем тихую красоту самого старого дзэн-буддийского храма Киото, спрятанного среди оживлённых улиц. Вы сможете затеряться в мшистых садах и среди изысканных произведений искусства храма и открыть для себя дзэн-медитации.

Храм Киёмидзу-дэра | 清水寺

Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО расположен на холме с видом на Киото. Аутентичная архитектура главного зала, захватывающие виды на город внизу, ощущение покоя — что ещё нужно для гармонии?

Обед

Пора восполнить силы в уютном ресторане, где вы насладитесь кулинарными изысками Киото. От солёных блюд из тофу до нежных сладостей вагащи — помимо духовного и архитектурного наследия, вы познаете и гастрономическое.

Храм Тион-ин | 知恩院

Здесь находится штаб-квартира секты Дзёдо японского буддизма. Возможно, вам удастся услышать эхо пения монахов.

Святилище Ясака | 八坂神社

Расположенный в самом сердце исторического района Гион, храм впечатляет своей архитектурой и красотой окружающих садов.

Парк Маруяма | 円山公園

Зелёный оазис с цветущей сакурой и тишиной, где вы сможете осмыслить всё увиденное до этого и отдохнуть.

Организационные детали

  • Это персонализированная пешеходная экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту
  • Встреча в удобной для вас локации

Дополнительные расходы:

  • Еда и напитки
  • Входные билеты — приблизительно 1500 йен на человека за всё
  • Передвижение на общественном/частном транспорте во время тура — приблизительно 1000 йен на человека (включая гида)

Важная информация:

  • Мы будем много ходить — советую надеть удобную обувь
  • Пожалуйста, заранее сообщите мне, если у вас есть пищевая аллергия или другие диетические ограничения

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Киото

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеСвятые местаНа выходныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыПаркиПрирода и пейзажи

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