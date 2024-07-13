Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Киото, наполненному священными храмами и природными чудесами. Начните с культового храма Фусими Инари Тайша, где тысяча алых торий создают завораживающий туннель. Продолжите в старейшем дзэн-буддийском читать дальше
храме Кэннин-дзи, затерявшись в мшистых садах. Насладитесь видами с холма храма Киёмидзу-дэра и отдохните в парке Маруяма. Посетите штаб-квартиру секты Дзёдо в храме Тион-ин и впечатляющее святилище Ясака. Завершите день, наслаждаясь кулинарными изысками Киото
Начнём с этого культового места, где тысяча алых торий создают завораживающий туннель. Поднимаясь по священным тропам горы Инари, вы почувствуете присутствие лисьего божества Инари Омамори, направляющего ваши шаги.
Храм Кэннин-дзи | 建仁寺
Давайте исследуем тихую красоту самого старого дзэн-буддийского храма Киото, спрятанного среди оживлённых улиц. Вы сможете затеряться в мшистых садах и среди изысканных произведений искусства храма и открыть для себя дзэн-медитации.
Храм Киёмидзу-дэра | 清水寺
Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО расположен на холме с видом на Киото. Аутентичная архитектура главного зала, захватывающие виды на город внизу, ощущение покоя — что ещё нужно для гармонии?
Обед
Пора восполнить силы в уютном ресторане, где вы насладитесь кулинарными изысками Киото. От солёных блюд из тофу до нежных сладостей вагащи — помимо духовного и архитектурного наследия, вы познаете и гастрономическое.
Храм Тион-ин | 知恩院
Здесь находится штаб-квартира секты Дзёдо японского буддизма. Возможно, вам удастся услышать эхо пения монахов.
Святилище Ясака | 八坂神社
Расположенный в самом сердце исторического района Гион, храм впечатляет своей архитектурой и красотой окружающих садов.
Парк Маруяма | 円山公園
Зелёный оазис с цветущей сакурой и тишиной, где вы сможете осмыслить всё увиденное до этого и отдохнуть.
Организационные детали
Это персонализированная пешеходная экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту
Встреча в удобной для вас локации
Дополнительные расходы:
Еда и напитки
Входные билеты — приблизительно 1500 йен на человека за всё
Передвижение на общественном/частном транспорте во время тура — приблизительно 1000 йен на человека (включая гида)
Важная информация:
Мы будем много ходить — советую надеть удобную обувь
Пожалуйста, заранее сообщите мне, если у вас есть пищевая аллергия или другие диетические ограничения
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Киото
Привет, я Влад! Как гид, специализирующийся на Киото и Нагое, Японии, я покажу вам скрытые жемчужины и обязательные для посещения места. Присоединяйтесь ко мне, чтобы исследовать захватывающие дух локации, наслаждаться вкусной едой и получать экспертные советы.