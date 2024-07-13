Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Киото, наполненному священными храмами и природными чудесами. Начните с культового храма Фусими Инари Тайша, где тысяча алых торий создают завораживающий туннель. Продолжите в старейшем дзэн-буддийском

храме Кэннин-дзи, затерявшись в мшистых садах. Насладитесь видами с холма храма Киёмидзу-дэра и отдохните в парке Маруяма. Посетите штаб-квартиру секты Дзёдо в храме Тион-ин и впечатляющее святилище Ясака. Завершите день, наслаждаясь кулинарными изысками Киото

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Храм Фусими Инари Тайша | 伏見稲荷大社

Начнём с этого культового места, где тысяча алых торий создают завораживающий туннель. Поднимаясь по священным тропам горы Инари, вы почувствуете присутствие лисьего божества Инари Омамори, направляющего ваши шаги.

Храм Кэннин-дзи | 建仁寺

Давайте исследуем тихую красоту самого старого дзэн-буддийского храма Киото, спрятанного среди оживлённых улиц. Вы сможете затеряться в мшистых садах и среди изысканных произведений искусства храма и открыть для себя дзэн-медитации.

Храм Киёмидзу-дэра | 清水寺

Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО расположен на холме с видом на Киото. Аутентичная архитектура главного зала, захватывающие виды на город внизу, ощущение покоя — что ещё нужно для гармонии?

Обед

Пора восполнить силы в уютном ресторане, где вы насладитесь кулинарными изысками Киото. От солёных блюд из тофу до нежных сладостей вагащи — помимо духовного и архитектурного наследия, вы познаете и гастрономическое.

Храм Тион-ин | 知恩院

Здесь находится штаб-квартира секты Дзёдо японского буддизма. Возможно, вам удастся услышать эхо пения монахов.

Святилище Ясака | 八坂神社

Расположенный в самом сердце исторического района Гион, храм впечатляет своей архитектурой и красотой окружающих садов.

Парк Маруяма | 円山公園

Зелёный оазис с цветущей сакурой и тишиной, где вы сможете осмыслить всё увиденное до этого и отдохнуть.

Организационные детали

Это персонализированная пешеходная экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту

Встреча в удобной для вас локации

Дополнительные расходы:

Еда и напитки

Входные билеты — приблизительно 1500 йен на человека за всё

Передвижение на общественном/частном транспорте во время тура — приблизительно 1000 йен на человека (включая гида)

Важная информация: