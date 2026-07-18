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Киото - первое свидание

Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
Посетите волшебный Киото и узнайте, почему его называют «душой и сердцем» Японии. Прогуляйтесь по многовековым храмам, райским садам и святилищам. Откройте для себя духовную сущность местной культуры и национальное своеобразие японцев. Насладитесь живописностью ландшафта и узнайте интересные моменты истории старой столицы.

Гид поделится местными традициями, легендами и особенностями быта, чтобы вам захотелось вернуться в Киото
5
107 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальные храмы и святилища
  • 🏞️ Живописные сады и водопады
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🍵 Традиционные чайные домики
  • 🌿 Бамбуковая роща
Киото - первое свидание
Киото - первое свидание
Киото - первое свидание

Что можно увидеть

  • Арасияма
  • Тенрю-дзи
  • Рёан-дзи
  • Кинкаку-дзи
  • Киёмизудера

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Мы отправимся в самые популярные места Киото. В программе:

  • Арасияма — живописный уголок на западе города, где находится знаменитый на весь мир храм Небесного дракона — Тенрю-дзи. На территории храма вы увидите сад, прекрасный в любое время года, и его «жемчужину» — Сухой водопад. Кроме этого, насладитесь прилегающей к саду бамбуковой рощей с завораживающим запахом злаковых и грациозными стройными деревьями.
  • Дзен-буддистский храм Рёан-дзи — вы погуляете по чудесным ухоженным тропинкам и увидите Сухой сад, Сад 15 камней и Философский сад. Я покажу старинный родник в форме монеты, где монахи брали воду для чайной церемонии. А еще поясню, почему мастер садовой архитектуры расположил камни в садах определенным образом.
  • Золотой павильон-храм Кинкаку-дзи — символ города. Я расскажу грустную историю этого места, однажды восставшего из пожара, и покажу вам 600-летнюю сосну, водопад «Врата дракона» и чайный домик «Прелесть заката». Вас восхитят великолепный симбиоз природы и архитектуры и удивительная гармония волшебного храма.
  • Храм чистой воды Киёмизудера — настоящий всенародный любимец. По узким старинным улочкам к нему устремляются путешественники со всего мира. Я расскажу, в чем секрет этого райского места и кому оно посвящено.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — 16$ (1800 йен) с чел.
  • Экскурсия преимущественно пешая, но между некоторыми объектами нужно перемещаться на транспорте (оплачивается дополнительно). Общественный транспорт — около 14$ (1500 йен) с чел. По желанию, можно воспользоваться такси — 90-135$ (10 000-15 000 йен) за машину в день
  • Я гибкий гид и готова перестроить программу в соответствии с вашими интересами
  • В летний период предлагаю укороченный вариант экскурсии на 4 часа с выбранными вами локациями

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 824 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я живу в Японии с 1998 года. За это время искренне полюбила эту чудесную восточную страну и привязалась к ней. Я работаю гидом с 2011 года и с большой радостью делюсь с путешественниками накопленными знаниями и опытом. Добро пожаловать в Японию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
4
3
2
1
Anna
Мы уже бывали в Киото, но не обращались за помощью к гиду. Невероятно довольны, что сделали это сейчас! Галина превратила наше путешествие по Киото в осознанное и бесконечно интересное, открыла
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секреты этого прекрасного города и помогла за один день почувствовать его ритм, характер и историю, влиться в его жизнь и даже немного разобраться в том, где и как в Киото можно медитировать и по-настоящему расслабляться. Не представляю, как мы успели так много всего увидеть и при этом не почувствовать никакого перенасыщения. Мы были впятером: родители и дети от 9 до 21, и абсолютно всем было интересно. Галина - очень знающий гид, мастер повествования, тонко чувствующий настроения в компании, откликающийся на малейшие потребности и желания, интеллигентный и невероятно приятный в общении человек! Хотелось записывать все ее рассказы не только об истории города, но и о самих японцах, их традициях, вере, специфике культуры… Мы рады нашему знакомству и будем мечтать о новых встречах!

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Анна
От всей нашей группы хотим поблагодарить Галину за экскурсию! Галина неверотяно талантливый гид и приятный человек! Благодаря Галине мы очень много узнали про историю и культурные особенности Японии, посетили невероятно
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красивые и живописные места, храмы, святилища! Галина прекрасный рассказчик, обладающий глубоким багажом знаний! Не смотря на большое количество информации, экскурсия ощущалась легким и расслабляющим времяпрепровождением! Мы смогли одновременно и отдохнуть, и много нового узнать и увидеть, и по-настоящему перезагрузиться! Галина была очень внимательна к нам, и помимо самой экскурсии подсказала нам, где вкусно пообедать и поужинать, в исконно японских местах, в которые ходят сами жители Киото.

Галина, большое Вам спасибо! Нам очень повезло встретить Вас! Надеемся, что еще вернемся! 🫶🏻

Галина
Галина
Ответ организатора:
Анечка,Даша,Мария, здравствуйте! Большое спасибо за тёплые слова! Очень рада, что экскурсия оставила у вас приятные впечатления. Буду счастлива снова встретиться с вами в Японии!
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Elena
Я бы сделал его таким: живо, искренне, но без чрезмерного пафоса.

У нас был совершенно замечательный опыт с Галиной, которая провела для нас большую экскурсию по Киото. Это был не просто
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маршрут по достопримечательностям, а глубокое погружение в историю, культуру, традиции и повседневную жизнь Японии.

Галина — прекрасный рассказчик с очень глубокими и фундаментальными знаниями. При этом она умеет подать информацию легко, интересно и увлекательно. Особенно хочется отметить её умение чувствовать людей, адаптироваться под интересы, темп и пожелания гостей. Галина открыта к изменениям маршрута и готова дополнять его тем, что действительно интересно конкретным путешественникам.

Мы много путешествуем и пользуемся услугами гидов по всему миру, поэтому можем сказать, что это была одна из лучших экскурсий и один из лучших гидов, которых нам доводилось встречать.

Хотелось бы пожелать Галине дальнейших успехов, а команде Tripster — ценить и беречь таких гидов. Настоящие профессионалы, которые одновременно обладают глубокими знаниями, искренней вовлечённостью и талантом рассказчика, встречаются очень редко.

Галина
Галина
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте!
Спасибо за такой замечательный отзыв! Для меня большая радость знать, что экскурсия вам понравилась. Желаю новых ярких путешествий и прекрасных впечатлений!
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А
Экскурсия с Галиной в Киото была просто потрясающей! Она глубоко знает город, рассказывала увлекательно и с душой, отвечала на все вопросы. Мы узнали много интересных фактов о культуре и истории Киото, посетили все главные достопримечательности. Очень рекомендую Галину как гида, она сделала нашу поездку незабываемой!
Экскурсия с Галиной в Киото была просто потрясающей! Она глубоко знает город, рассказывала увлекательно и с
Экскурсия с Галиной в Киото была просто потрясающей! Она глубоко знает город, рассказывала увлекательно и с
Экскурсия с Галиной в Киото была просто потрясающей! Она глубоко знает город, рассказывала увлекательно и с
Экскурсия с Галиной в Киото была просто потрясающей! Она глубоко знает город, рассказывала увлекательно и с
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М
Подробный день в Киото с чудесным гидом!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Галине за потрясающую экскурсию по Киото, которая состоялась у нас 23.11.2025.

Это был насыщенный и очень интересный день.

Мы успели
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посетить самые знаковые места: впечатляющий храм Сандзюсангэн-до с тысячей деревянных статуй (который, редко в экскурсионных программах, а зря!), величественный сёгунский замок Нидзё (популярная штука, но туда точно нужно идти с гидом, очень много деталей), знаменитые красные ворота святилища Фусими Инари (жаль высоко не забрались) и, конечно, невероятно красивый Золотой павильон (Кинкаку-дзи), отражающийся в воде.

Галина — прекрасный рассказчик! Мы узнали массу интересного об истории города и жизни самураев! Но что приятно, она так же рассказала современные хорошие места и традиции в Японии.

Особенно ценно, что экскурсия не была шаблонной: Галина предлагала варианты маршрута прямо на ходу, ориентируясь на наше настроение и желания в моменте. Это сделало прогулку очень комфортной.
Отдельное спасибо за душевное завершение экскурсии — угощение вкуснейшим японским шоколадом было очень приятным сюрпризом! Искренне рекомендуем Галину всем, кто хочет увидеть и полюбить Киото.

Подробный день в Киото с чудесным гидом!
Подробный день в Киото с чудесным гидом!
Подробный день в Киото с чудесным гидом!
Подробный день в Киото с чудесным гидом!
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Е
С огромной благодарностью пишу отзыв от себя и 6 своих близких!
Галина-чудесный гид, одна из лучших, что мы встречали! Она дала нам знания и заряд энергии для следующих 2-х недель, к
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также кучу полезных советов!
Искренне рекомендую!
Глубокие знания,при этом очень доступно, красивая речь, все нюансы погоды были ни по чем, хотелось, чтобы экскурсия не заканчивалась.
Зовем ее, вспоминая о нашем путешествии в Японию,«волшебная Галина»!

Галина
Галина
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте!
Большое спасибо за отзыв! Очень рада, что вам понравилось знакомство с Киото. До новых встреч в Японии!
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