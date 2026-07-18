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секреты этого прекрасного города и помогла за один день почувствовать его ритм, характер и историю, влиться в его жизнь и даже немного разобраться в том, где и как в Киото можно медитировать и по-настоящему расслабляться. Не представляю, как мы успели так много всего увидеть и при этом не почувствовать никакого перенасыщения. Мы были впятером: родители и дети от 9 до 21, и абсолютно всем было интересно. Галина - очень знающий гид, мастер повествования, тонко чувствующий настроения в компании, откликающийся на малейшие потребности и желания, интеллигентный и невероятно приятный в общении человек! Хотелось записывать все ее рассказы не только об истории города, но и о самих японцах, их традициях, вере, специфике культуры… Мы рады нашему знакомству и будем мечтать о новых встречах!