Посетите волшебный Киото и узнайте, почему его называют «душой и сердцем» Японии. Прогуляйтесь по многовековым храмам, райским садам и святилищам. Откройте для себя духовную сущность местной культуры и национальное своеобразие японцев. Насладитесь живописностью ландшафта и узнайте интересные моменты истории старой столицы.
Гид поделится местными традициями, легендами и особенностями быта, чтобы вам захотелось вернуться в Киото
Гид поделится местными традициями, легендами и особенностями быта, чтобы вам захотелось вернуться в Киото
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальные храмы и святилища
- 🏞️ Живописные сады и водопады
- 📜 Интересные исторические факты
- 🍵 Традиционные чайные домики
- 🌿 Бамбуковая роща
Что можно увидеть
- Арасияма
- Тенрю-дзи
- Рёан-дзи
- Кинкаку-дзи
- Киёмизудера
Описание экскурсии
«Визитные карточки» города
Мы отправимся в самые популярные места Киото. В программе:
- Арасияма — живописный уголок на западе города, где находится знаменитый на весь мир храм Небесного дракона — Тенрю-дзи. На территории храма вы увидите сад, прекрасный в любое время года, и его «жемчужину» — Сухой водопад. Кроме этого, насладитесь прилегающей к саду бамбуковой рощей с завораживающим запахом злаковых и грациозными стройными деревьями.
- Дзен-буддистский храм Рёан-дзи — вы погуляете по чудесным ухоженным тропинкам и увидите Сухой сад, Сад 15 камней и Философский сад. Я покажу старинный родник в форме монеты, где монахи брали воду для чайной церемонии. А еще поясню, почему мастер садовой архитектуры расположил камни в садах определенным образом.
- Золотой павильон-храм Кинкаку-дзи — символ города. Я расскажу грустную историю этого места, однажды восставшего из пожара, и покажу вам 600-летнюю сосну, водопад «Врата дракона» и чайный домик «Прелесть заката». Вас восхитят великолепный симбиоз природы и архитектуры и удивительная гармония волшебного храма.
- Храм чистой воды Киёмизудера — настоящий всенародный любимец. По узким старинным улочкам к нему устремляются путешественники со всего мира. Я расскажу, в чем секрет этого райского места и кому оно посвящено.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость — 16$ (1800 йен) с чел.
- Экскурсия преимущественно пешая, но между некоторыми объектами нужно перемещаться на транспорте (оплачивается дополнительно). Общественный транспорт — около 14$ (1500 йен) с чел. По желанию, можно воспользоваться такси — 90-135$ (10 000-15 000 йен) за машину в день
- Я гибкий гид и готова перестроить программу в соответствии с вашими интересами
- В летний период предлагаю укороченный вариант экскурсии на 4 часа с выбранными вами локациями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 824 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я живу в Японии с 1998 года. За это время искренне полюбила эту чудесную восточную страну и привязалась к ней. Я работаю гидом с 2011 года и с большой радостью делюсь с путешественниками накопленными знаниями и опытом. Добро пожаловать в Японию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы уже бывали в Киото, но не обращались за помощью к гиду. Невероятно довольны, что сделали это сейчас! Галина превратила наше путешествие по Киото в осознанное и бесконечно интересное, открыла
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От всей нашей группы хотим поблагодарить Галину за экскурсию! Галина неверотяно талантливый гид и приятный человек! Благодаря Галине мы очень много узнали про историю и культурные особенности Японии, посетили невероятно
Галина
Ответ организатора:
Анечка,Даша,Мария, здравствуйте! Большое спасибо за тёплые слова! Очень рада, что экскурсия оставила у вас приятные впечатления. Буду счастлива снова встретиться с вами в Японии!
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Я бы сделал его таким: живо, искренне, но без чрезмерного пафоса.
У нас был совершенно замечательный опыт с Галиной, которая провела для нас большую экскурсию по Киото. Это был не просто
У нас был совершенно замечательный опыт с Галиной, которая провела для нас большую экскурсию по Киото. Это был не просто
Галина
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте!
Спасибо за такой замечательный отзыв! Для меня большая радость знать, что экскурсия вам понравилась. Желаю новых ярких путешествий и прекрасных впечатлений!
Спасибо за такой замечательный отзыв! Для меня большая радость знать, что экскурсия вам понравилась. Желаю новых ярких путешествий и прекрасных впечатлений!
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А
Экскурсия с Галиной в Киото была просто потрясающей! Она глубоко знает город, рассказывала увлекательно и с душой, отвечала на все вопросы. Мы узнали много интересных фактов о культуре и истории Киото, посетили все главные достопримечательности. Очень рекомендую Галину как гида, она сделала нашу поездку незабываемой!
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М
Подробный день в Киото с чудесным гидом!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Галине за потрясающую экскурсию по Киото, которая состоялась у нас 23.11.2025.
Это был насыщенный и очень интересный день.
Мы успели
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Галине за потрясающую экскурсию по Киото, которая состоялась у нас 23.11.2025.
Это был насыщенный и очень интересный день.
Мы успели
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Е
С огромной благодарностью пишу отзыв от себя и 6 своих близких!
Галина-чудесный гид, одна из лучших, что мы встречали! Она дала нам знания и заряд энергии для следующих 2-х недель, к
Галина-чудесный гид, одна из лучших, что мы встречали! Она дала нам знания и заряд энергии для следующих 2-х недель, к
Галина
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте!
Большое спасибо за отзыв! Очень рада, что вам понравилось знакомство с Киото. До новых встреч в Японии!
Большое спасибо за отзыв! Очень рада, что вам понравилось знакомство с Киото. До новых встреч в Японии!
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