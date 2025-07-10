Погружение в японскую культуру начинается с создания изысканных сладостей «Нерикири». Используя пасту из белых бобов, участники придают ей форму цветов или фруктов. Затем следует традиционная чайная церемония с Удзи Матча.
Лучшее время для участия в этой экскурсии - весной и осенью, когда погода в Киото наиболее комфортная, а природа радует глаз. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно насладиться уютной атмосферой чайной церемонии в помещении. Летом, несмотря на жару, прохлада помещений и свежесть Матча делают экскурсию приятной.
Что можно увидеть
- Удзи Матча
Описание экскурсии
Полное погружение в японскую культуру Ваше путешествие начнется с создания «Нерикири» — одного из изысканных видов японских сладостей. Изготавливается из цветной пасты на основе белых бобов, которой придают форму сезонных цветов или фруктов. Процесс раскрашивания и придания формы — это прекрасный способ выразить свой творческий потенциал.
- Первым шагом станет окрашивание пасты из светлых бобов, основы для этого лакомства.
- Затем вас ждет настоящая чайная церемония с использованием знаменитого Удзи Матча.
В завершение вы сможете насладиться собственноручно приготовленными японскими сладостями в сочетании с ароматным чаем Матча. Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в мир чая и познакомиться с богатой японской культурой. Важная информация:.
- В здании нет лифта, и для того, чтобы добраться до каждого помещения, необходимо подниматься по лестнице.
- Опоздавшие гости на мастер-класс не допускаются.
- Дети до 2 лет, сидящие на коленях у родителей, проходят бесплатно.
Ежедневно в 10:30, 13:00, 15:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Японоговорящий инструктор
- Приготовление японских сладостей
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Коробка для выноса сладостей: 100 йен
- Сертификат об окончании занятия: 300 йен
- Личные расходы
Место начала и завершения?
135 Manjujicho Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8104 Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 13:00, 15:30.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- В здании нет лифта, и для того, чтобы добраться до каждого помещения, необходимо подниматься по лестнице
- Опоздавшие гости на мастер-класс не допускаются
- Дети до 2 лет, сидящие на коленях у родителей, проходят бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
D
Daniel
10 июл 2025
Преподаватель был очень информативным, вежливым и гостеприимным. Приготовление сладостей было увлекательным и несложным. Результат получился восхитительным!
M
Michael
3 июл 2025
Это был необычный и расслабляющий способ познакомиться с японской культурой. Классная комната и преподаватель были хорошо подготовлены. Инструкции были понятны. После недели, проведенной при температуре 35 градусов и высокой влажности, было приятно посидеть в кондиционированном помещении.
E
EVANGELIA
30 июн 2025
Более чем достойный опыт. Организованный, внимательный и дружелюбный персонал. Хорошее соотношение цены и качества.
