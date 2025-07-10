Полное погружение в японскую культуру Ваше путешествие начнется с создания «Нерикири» — одного из изысканных видов японских сладостей. Изготавливается из цветной пасты на основе белых бобов, которой придают форму сезонных цветов или фруктов. Процесс раскрашивания и придания формы — это прекрасный способ выразить свой творческий потенциал.

Первым шагом станет окрашивание пасты из светлых бобов, основы для этого лакомства.

Затем вас ждет настоящая чайная церемония с использованием знаменитого Удзи Матча.

В завершение вы сможете насладиться собственноручно приготовленными японскими сладостями в сочетании с ароматным чаем Матча. Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в мир чая и познакомиться с богатой японской культурой. Важная информация:.

