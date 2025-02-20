Атмосферный Киото

Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас
Участники экскурсии «Атмосферный Киото» смогут погрузиться в мир японских традиций. Прогулка по Гиону позволит увидеть вековые дома и, возможно, встретить настоящую гейшу.

В районе Понтотё гости узнают о мифах, окружающих ремесло
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гейш, и насладятся атмосферой узких улочек.

Посещение храма Киёмидзу-дэра и участие в чайной церемонии с переодеванием в кимоно добавят аутентичности. На рынке Нисики можно будет попробовать свежайшие морепродукты. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в сердце японской культуры

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Погружение в японскую культуру
  • 👘 Примерка кимоно
  • 🍵 Участие в чайной церемонии
  • 🎎 Встреча с гейшами
  • 🍣 Дегустация свежих морепродуктов
  • 🏯 Посещение исторических храмов
Атмосферный Киото
Атмосферный Киото
Атмосферный Киото

Что можно увидеть

  • Храм Киёмидзу-дэра
  • Чайный квартал Гион
  • Район Понтотё
  • Рынок Нисики

Описание экскурсии

Храм Киёмидзу-дэра — жемчужина средневековой архитектуры и один из важнейших буддийских храмов Киото.

Чайный квартал Гион с колоритными улочками, на которых можно увидеть вековые дома, а также встретить настоящую гейшу.

Чайная церемония и переодевание в кимоно — вы попробуете традиционный горьковатый чай матча и прикоснётесь к древним традициям Японии, примерив национальную одежду её жителей.

При желании можем зайти в музей Гион, где вы увидите танцы гейш, древние свитки и картины.

Прогулка по набережной Камогава, известной красивыми деревянными домиками. Посидим у воды, отдохнём, полюбуемся на городские пейзажи.

Район Понтотё — аутентичный Киото, где улицы узки, как коридоры, архитектура колоритна, бары атмосферны, а гейши — всамделишные.

Рынок Нисики, любимый местными жителями. Некоторые лавки, передающиеся по наследству из поколения в поколение, работают несколько веков. На их прилавки выкладывают свежайшие морепродукты: гребешки, мидии, лобстеры, разные виды рыбы и водорослей. Купить их можно за смешные деньги, а вкус запоминается надолго.

Вы узнаете:

  • какими мифами окутано ремесло гейш
  • что такое саке (не водка!)
  • какие японцы на самом деле: как они относятся к буддизму, женщинам-домохозяйкам и современным традициям

И многое-многое другое!

Организационные детали

Если у вас есть непереносимость или аллергия на морепродукты, сообщите об этом до начала встречи.

Дополнительные расходы

  • Экскурсия пешая, но между некоторыми локациями мы будем передвигаться на автобусе (или такси). Расходы на транспорт — около 3000 йен за чел.
  • Посещение храма — 600 йен за чел.
  • Чайная церемония (длительность от 60 до 90 мин.) — от 3000 йен за чел., в зависимости от времени
  • Аренда кимоно — от 4000 йен за чел.
  • Музей Гион (по желанию) — 3100 йен за чел.
  • Морепродукты на рынке

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$327
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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