В районе Понтотё гости узнают о мифах, окружающих ремесло
6 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Погружение в японскую культуру
- 👘 Примерка кимоно
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 🎎 Встреча с гейшами
- 🍣 Дегустация свежих морепродуктов
- 🏯 Посещение исторических храмов
Что можно увидеть
- Храм Киёмидзу-дэра
- Чайный квартал Гион
- Район Понтотё
- Рынок Нисики
Описание экскурсии
Храм Киёмидзу-дэра — жемчужина средневековой архитектуры и один из важнейших буддийских храмов Киото.
Чайный квартал Гион с колоритными улочками, на которых можно увидеть вековые дома, а также встретить настоящую гейшу.
Чайная церемония и переодевание в кимоно — вы попробуете традиционный горьковатый чай матча и прикоснётесь к древним традициям Японии, примерив национальную одежду её жителей.
При желании можем зайти в музей Гион, где вы увидите танцы гейш, древние свитки и картины.
Прогулка по набережной Камогава, известной красивыми деревянными домиками. Посидим у воды, отдохнём, полюбуемся на городские пейзажи.
Район Понтотё — аутентичный Киото, где улицы узки, как коридоры, архитектура колоритна, бары атмосферны, а гейши — всамделишные.
Рынок Нисики, любимый местными жителями. Некоторые лавки, передающиеся по наследству из поколения в поколение, работают несколько веков. На их прилавки выкладывают свежайшие морепродукты: гребешки, мидии, лобстеры, разные виды рыбы и водорослей. Купить их можно за смешные деньги, а вкус запоминается надолго.
Вы узнаете:
- какими мифами окутано ремесло гейш
- что такое саке (не водка!)
- какие японцы на самом деле: как они относятся к буддизму, женщинам-домохозяйкам и современным традициям
И многое-многое другое!
Организационные детали
Если у вас есть непереносимость или аллергия на морепродукты, сообщите об этом до начала встречи.
Дополнительные расходы
- Экскурсия пешая, но между некоторыми локациями мы будем передвигаться на автобусе (или такси). Расходы на транспорт — около 3000 йен за чел.
- Посещение храма — 600 йен за чел.
- Чайная церемония (длительность от 60 до 90 мин.) — от 3000 йен за чел., в зависимости от времени
- Аренда кимоно — от 4000 йен за чел.
- Музей Гион (по желанию) — 3100 йен за чел.
- Морепродукты на рынке
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$327