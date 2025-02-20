Участники экскурсии «Атмосферный Киото» смогут погрузиться в мир японских традиций. Прогулка по Гиону позволит увидеть вековые дома и, возможно, встретить настоящую гейшу.В районе Понтотё гости узнают о мифах, окружающих ремесло

гейш, и насладятся атмосферой узких улочек. Посещение храма Киёмидзу-дэра и участие в чайной церемонии с переодеванием в кимоно добавят аутентичности. На рынке Нисики можно будет попробовать свежайшие морепродукты. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в сердце японской культуры

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Описание экскурсии

Храм Киёмидзу-дэра — жемчужина средневековой архитектуры и один из важнейших буддийских храмов Киото.

Чайный квартал Гион с колоритными улочками, на которых можно увидеть вековые дома, а также встретить настоящую гейшу.

Чайная церемония и переодевание в кимоно — вы попробуете традиционный горьковатый чай матча и прикоснётесь к древним традициям Японии, примерив национальную одежду её жителей.

При желании можем зайти в музей Гион, где вы увидите танцы гейш, древние свитки и картины.

Прогулка по набережной Камогава, известной красивыми деревянными домиками. Посидим у воды, отдохнём, полюбуемся на городские пейзажи.

Район Понтотё — аутентичный Киото, где улицы узки, как коридоры, архитектура колоритна, бары атмосферны, а гейши — всамделишные.

Рынок Нисики, любимый местными жителями. Некоторые лавки, передающиеся по наследству из поколения в поколение, работают несколько веков. На их прилавки выкладывают свежайшие морепродукты: гребешки, мидии, лобстеры, разные виды рыбы и водорослей. Купить их можно за смешные деньги, а вкус запоминается надолго.

Вы узнаете:

какими мифами окутано ремесло гейш

что такое саке (не водка!)

какие японцы на самом деле: как они относятся к буддизму, женщинам-домохозяйкам и современным традициям

И многое-многое другое!

Организационные детали

Если у вас есть непереносимость или аллергия на морепродукты, сообщите об этом до начала встречи.

Дополнительные расходы