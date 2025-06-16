Узнайте об истории церемонии и различных методах приготовления чая от англоговорящего мастера чая из Урасэнкэ, крупнейшей школы чайной церемонии в Японии.
Научитесь заваривать чай по правилам чайной церемонии и узнайте об истории и духовной роли чайной церемонии.
Описание экскурсииЛицензированный мастер чая Вас пригласят занять место на татами, аутентичном японском мате, где вас поприветствует англоговорящий мастер, дипломированный специалист по чайной церемонии из Урасэнкэ, самой большой школы чайной церемонии в Японии. Наблюдайте, как мастер демонстрирует ритуальное приготовление матча, измельченного зеленого чая. Самостоятельное заваривание Вам будет предоставлена возможность самостоятельно приготовить чай под руководством мастера, который расскажет об истории и духовном значении чайной церемонии, а также о том, как каждый этап приготовления влияет на вкус напитка. В завершение отведайте традиционные японские десерты. Фото-завершение церемонии После завершения церемониального действа у вас появится возможность сделать памятные снимки и ознакомиться с коллекцией кимоно и изысканных тканей ручной работы, произведенных в районе Нисидзин в Киото. Важная информация:
- Во время церемонии запрещается вести видеосъемку.
- Если вы забронируете кимоно, необходимо прийти за 20 минут до начала чайной церемонии (бронирование обязательно, так как сложно добавить кимоно внезапно, когда вы приедете).
- Для этого мероприятия нет дресс-кода.
- Если вам трудно сидеть на полу, сообщите об этом гиду, он предоставит стулья.
Ежедневно в 11:45, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45.
Ответы на вопросы
Что включено
- Чайная церемония и обучение завариванию англоязычным мастером
- 2 вкуса японского зеленого чая
- Традиционные японские сладости
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
- Кимоно и укладка волос (по желанию, бронируется заранее)
Место начала и завершения?
37 Kinugasanishi Goshonouchicho, Kita Ward, Kyoto, 603-8377, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:45, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45.
Экскурсия длится около 45 минут 36 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Khim
16 июн 2025
Мы узнали много нового о чайной церемонии и глубоком значении каждого действия и жеста. Очень рекомендуем!
T
Tiia
14 июн 2025
Джозеф был дружелюбным и вежливым. Мы хорошо провели время и узнали много нового!
C
Christabel
12 июн 2025
Одно из самых ярких впечатлений от нашего пятидневного пребывания в Киото — аутентично и познавательно.
