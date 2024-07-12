Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Добро пожаловать в Киото! Здесь вы полюбуетесь бамбуковыми лесами Арасияма и золотым фасадом храма Кинкаку-дзи. В саду камней Рёан-дзи попробуете разгадать тайну невидимого камня. Традиционная японская кухня порадует вас своими читать дальше
деликатесами.
А легенды и истории, которые вы услышите, перенесут вас в прошлое, где прошлое и настоящее сливаются в гармонии.
Прогулка по лабиринту бамбуковых стеблей, медитативная прогулка у пруда храма Тэнрю-дзи и знакомство с искусством изготовления кимоно - всё это ждёт вас в Киото
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1 отзыв
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Бамбуковая роща Арасияма
🏯 Храм Кинкаку-дзи
🪨 Сад камней Рёан-дзи
🍣 Аутентичная японская кухня
👘 Лес кимоно
🏰 Замок Нидзё
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Бамбуковая роща Арасияма
Храм Тэнрю-дзи
Лес кимоно
Рёан-дзи
Храм Кинкаку-дзи
Замок Нидзё
Описание экскурсии
Бамбуковая роща Арасияма
Прогуливаясь по лабиринту бамбуковых стеблей, вы почувствуете нежное шуршание листьев над головой и погрузитесь в спокойную атмосферу природы.
Храм Тэнрю-дзи
Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, храм славится своими садами и величественным горным фоном. Во время медитативной прогулки у пруда я расскажу вам древние секреты дзен-философии.
Лес кимоно
Вы узнаете о традиционном искусстве изготовления кимоно и символике каждого дизайна. А также рассмотрите сотни окрашенных рулонов ткани.
Рёан-дзи
Дом с самым знаменитым каменным садом Японии. Полюбуемся красотой тихого оазиса, где среди гравия размещены 15 камней, но увидеть можно только 14.
Храм Кинкаку-дзи
Также известный как Золотой павильон. Вы разглядите его золотой фасад и погрузитесь в увлекательную историю этого священного места.
Традиционный обед
Мы остановимся в местном заведении, где вы попробуете аутентичную японскую кухню. От деликатного суши до ароматной темпуры, каждое блюдо — это кулинарный шедевр.
Замок Нидзё
Завершим наш исследовательский день самурайским замком Нидзё. Погуляем по роскошным коридорам и послушаем, как шёпот прошлого отзывается в древних залах.
Организационные детали
Это персонализированная пешая экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту.
Дополнительные расходы:
Еда и напитки
Входные билеты — приблизительно 2500 йен на человека за всё
Передвижение на общественном/частном транспорте во время экскурсии — около 1300 йен на человека (включая гида)
Важная информация:
Мы будем много ходить — советую надеть удобную обувь
Пожалуйста, заранее сообщите мне, если у вас есть пищевая аллергия или другие диетические ограничения
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Киото
Привет, я Влад! Как гид, специализирующийся на Киото и Нагое, Японии, я покажу вам скрытые жемчужины и обязательные для посещения места. Присоединяйтесь ко мне, чтобы исследовать захватывающие дух локации, наслаждаться вкусной едой и получать экспертные советы.