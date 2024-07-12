Киото - культурное сердце Японии

Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Добро пожаловать в Киото! Здесь вы полюбуетесь бамбуковыми лесами Арасияма и золотым фасадом храма Кинкаку-дзи. В саду камней Рёан-дзи попробуете разгадать тайну невидимого камня. Традиционная японская кухня порадует вас своими
читать дальше

деликатесами.

А легенды и истории, которые вы услышите, перенесут вас в прошлое, где прошлое и настоящее сливаются в гармонии.

Прогулка по лабиринту бамбуковых стеблей, медитативная прогулка у пруда храма Тэнрю-дзи и знакомство с искусством изготовления кимоно - всё это ждёт вас в Киото

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Бамбуковая роща Арасияма
  2. 🏯 Храм Кинкаку-дзи
  3. 🪨 Сад камней Рёан-дзи
  4. 🍣 Аутентичная японская кухня
  5. 👘 Лес кимоно
  6. 🏰 Замок Нидзё
Киото - культурное сердце Японии
Киото - культурное сердце Японии
Киото - культурное сердце Японии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Бамбуковая роща Арасияма
  • Храм Тэнрю-дзи
  • Лес кимоно
  • Рёан-дзи
  • Храм Кинкаку-дзи
  • Замок Нидзё

Описание экскурсии

Бамбуковая роща Арасияма

Прогуливаясь по лабиринту бамбуковых стеблей, вы почувствуете нежное шуршание листьев над головой и погрузитесь в спокойную атмосферу природы.

Храм Тэнрю-дзи

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, храм славится своими садами и величественным горным фоном. Во время медитативной прогулки у пруда я расскажу вам древние секреты дзен-философии.

Лес кимоно

Вы узнаете о традиционном искусстве изготовления кимоно и символике каждого дизайна. А также рассмотрите сотни окрашенных рулонов ткани.

Рёан-дзи

Дом с самым знаменитым каменным садом Японии. Полюбуемся красотой тихого оазиса, где среди гравия размещены 15 камней, но увидеть можно только 14.

Храм Кинкаку-дзи

Также известный как Золотой павильон. Вы разглядите его золотой фасад и погрузитесь в увлекательную историю этого священного места.

Традиционный обед

Мы остановимся в местном заведении, где вы попробуете аутентичную японскую кухню. От деликатного суши до ароматной темпуры, каждое блюдо — это кулинарный шедевр.

Замок Нидзё

Завершим наш исследовательский день самурайским замком Нидзё. Погуляем по роскошным коридорам и послушаем, как шёпот прошлого отзывается в древних залах.

Организационные детали

Это персонализированная пешая экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту.

Дополнительные расходы:

  • Еда и напитки
  • Входные билеты — приблизительно 2500 йен на человека за всё
  • Передвижение на общественном/частном транспорте во время экскурсии — около 1300 йен на человека (включая гида)

Важная информация:

  • Мы будем много ходить — советую надеть удобную обувь
  • Пожалуйста, заранее сообщите мне, если у вас есть пищевая аллергия или другие диетические ограничения

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
12 июля 2024
Прекрасная экскурсия с Владиславом! Он учёл все наши пожелания и экскурсия была замечательная!
Были идеально подобранны места, чтобы интересно было мне и моей дочке.
Очень рекомендую!

Входит в следующие категории Киото

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеСвятые местаНа выходныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыСамое главноеПопулярные места

Похожие экскурсии из Киото

Киото - первое свидание
На автобусе
43 отзыва
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
27 июля в 10:30
29 июля в 10:30
385 за всё до 5 чел.
Культовые памятники Киото
Пешая
33 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 22 чел.
Исторические святыни Киото: от Золотого храма до квартала гейш
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
370 за всё до 22 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
14 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Прогулка по Киото: от золотого павильона храма Кинкаку-дзи до сада камней Рёандзи. Окунитесь в атмосферу прошлого и философию дзен-буддизма
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
385 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Киото. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Киото
ХорошоТам