Добро пожаловать в Киото! Здесь вы полюбуетесь бамбуковыми лесами Арасияма и золотым фасадом храма Кинкаку-дзи. В саду камней Рёан-дзи попробуете разгадать тайну невидимого камня. Традиционная японская кухня порадует вас своими

деликатесами. А легенды и истории, которые вы услышите, перенесут вас в прошлое, где прошлое и настоящее сливаются в гармонии. Прогулка по лабиринту бамбуковых стеблей, медитативная прогулка у пруда храма Тэнрю-дзи и знакомство с искусством изготовления кимоно - всё это ждёт вас в Киото

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

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Владислав Ваш гид в Киото

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Бамбуковая роща Арасияма

Прогуливаясь по лабиринту бамбуковых стеблей, вы почувствуете нежное шуршание листьев над головой и погрузитесь в спокойную атмосферу природы.

Храм Тэнрю-дзи

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, храм славится своими садами и величественным горным фоном. Во время медитативной прогулки у пруда я расскажу вам древние секреты дзен-философии.

Лес кимоно

Вы узнаете о традиционном искусстве изготовления кимоно и символике каждого дизайна. А также рассмотрите сотни окрашенных рулонов ткани.

Рёан-дзи

Дом с самым знаменитым каменным садом Японии. Полюбуемся красотой тихого оазиса, где среди гравия размещены 15 камней, но увидеть можно только 14.

Храм Кинкаку-дзи

Также известный как Золотой павильон. Вы разглядите его золотой фасад и погрузитесь в увлекательную историю этого священного места.

Традиционный обед

Мы остановимся в местном заведении, где вы попробуете аутентичную японскую кухню. От деликатного суши до ароматной темпуры, каждое блюдо — это кулинарный шедевр.

Замок Нидзё

Завершим наш исследовательский день самурайским замком Нидзё. Погуляем по роскошным коридорам и послушаем, как шёпот прошлого отзывается в древних залах.

Организационные детали

Это персонализированная пешая экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту.

Дополнительные расходы:

Еда и напитки

Входные билеты — приблизительно 2500 йен на человека за всё

Передвижение на общественном/частном транспорте во время экскурсии — около 1300 йен на человека (включая гида)

Важная информация: