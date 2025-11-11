Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Обзорная экскурсия по городу-порту Кобе — одному из самых больших портов во всем мире, который на протяжении всей своей истории был центром международной торговли.



Вы увидите древний храм Икута-дзиндзя, полюбуетесь заливом с высоты башни Kobe Port Tower и прокатитесь на кораблике. По пути — набережная с арт-объектами и шопинг в торговом центре Mosaic. Идеальный день в городе на берегу моря.