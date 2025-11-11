Обзорная экскурсия по городу-порту Кобе — одному из самых больших портов во всем мире, который на протяжении всей своей истории был центром международной торговли.
Вы увидите древний храм Икута-дзиндзя, полюбуетесь заливом с высоты башни Kobe Port Tower и прокатитесь на кораблике. По пути — набережная с арт-объектами и шопинг в торговом центре Mosaic. Идеальный день в городе на берегу моря.
Описание экскурсииПриглашаем на прогулку по Кобе — стильному и космополитичному порту, который веками был воротами Японии в остальной мир. Город у подножия холмов Рокко сочетает в себе историю, современную архитектуру и морской шарм. Во время экскурсии вы увидите:
- Храм Икута-дзиндзя — древнейшее синтоистское святилище, спрятанное среди небоскрёбов;
- Набережную Мерикен-парк с видом на залив, арт-объектами и музеем морских катастроф;
- Портовую башню Kobe Port Tower — символ города с обзорной площадкой, откуда открывается захватывающий панорамный вид;
- прокатитесь на кораблике по заливу и увидите Кобе с воды;
- завершите день шопингом и ужином в торговом комплексе Mosaic с видом на подсвеченный порт. Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет прочувствовать ритм современного Кобе, увидеть город с разных ракурсов и просто хорошо провести день у моря. Важная информация: Условия работы: 8-10 часов (в зависимости от города). Оплата за группу 1-8 человек. Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6,5 км.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Икута-дзиндзя
- Набережная мерикен
- Смотровая площадка портовой башня Kobe Port Tower
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Кобе, ж/д или автовокзал Кобе
Завершение: Кобе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.