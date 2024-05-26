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между храмами и в это время была возможность спросить о быте в Японии, это нам было тоже очень интересно. Вся информация о происхождении того или иного объекта преподносится очень познавательно и доступно. За всю жизнь у нас еще не было такого замечательного и легкого гида!!! Дочери за ужином долго обсуждали сегодняшнюю экскурсию)))