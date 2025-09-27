В музее самураев и ниндзя вы сможете не только узнать об истории героев Киото, но и примерить настоящие доспехи, освоить катану и попробовать метнуть сюрикен. Удивительный опыт для поклонников японской культуры и истории.
Описание экскурсииЖивая история самураев и ниндзя Откройте для себя связь Киото с самураями и ниндзями, проследите их путь с периода Хэйан до сёгуната Токугава. Погружение в славное прошлое ждёт вас в музее. Практика для настоящих героев Наденьте настоящие доспехи, попробуйте владение катаной, метание сюрикена и фукию ниндзя — всё это включено в интерактивную экскурсию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Возможность надеть самурайский костюм
- Метание сюрикена (звезды ниндзя)
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
2Q47+VCP Киото, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниэль
27 сен 2025
Наш гид Тепе был замечательным, нам очень понравилось.
Ф
Фатима
22 апр 2025
Классный опыт, всё очень понравилось, отдельное спасибо Акико за отличные объяснения и крутые фотографии. Однозначно стоит посетить!
М
Маргарита
18 апр 2025
Это было потрясающе! Наш гид Ко был очень внимательным, рассказал множество интересного и прекрасно говорил по-английски.
Т
Тимур
30 ноя 2024
Экскурсия была великолепной, особенно понравилось метать сюрикены!
С
София
13 ноя 2024
Отличное время! Советую заранее ознакомится с историей ниндзя.
