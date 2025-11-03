Древняя столица Японии бережно хранит своё прошлое. Я приглашаю вас познакомиться с историей города, его храмами и сказаниями. Мы пройдём от знаменитого Золотого павильона до туннеля красных ворот Фусими-Инари.
Зайдём на сцену Киёмидзу-дэра, а по пути вы узнаете, как японцы тогда — и сейчас — сочетают красоту и повседневность.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Золотой павильон
Мы рассмотрим необычную архитектуру с позолотой, которая эффектно выделяет павильон на фоне других достопримечательностей. Полюбуемся интерьерами, а затем выйдем в сад с прудом, который подчёркивает красоту и элегантность этого сооружения.
Храм Чистой воды Киёмидзу-дера
Зайдём в один из самых красивых храмов Японии. Чтобы взглянуть на его знаменитую сцену, мы поднимемся по старинным извилистым улочкам, которые воспеты во множестве литературных произведениях прошлого.
Фусими-Инари
Осмотрим снаружи храм, знаменитый туннелем из множества красных ворот.
Именно здесь снимали знаменитую сцену из фильма «Мемуары гейши».
Вы узнаете:
- Зачем большинство синтоистских храмов держали белых лошадей
- Почему в храме Фусими-Инари так много ворот торий
- И многое другое
Организационные детали
- Между отдельными локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте. Стоимость проезда составит около 1300 йен за чел. ($9) — оплачивается дополнительно
- Входные билеты не входят в стоимость — 1500 йен за чел. ($10,5)
- Обед/перекус (по желанию) — от 2000 йен за чел. ($14)
- Также я могу заказать для вас чайную церемонию, мастер-класс, обед или ужин с гейшей (согласуем в переписке)
- Программу экскурсии мы можем корректировать с учётом ваших пожеланий
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 90 туристов
Здравствуйте,уважаемые путешественники. Меня зовут Екатерина. Еще будучи студенткой влюбилась в эту прекрасную страну. В Японии проживаю с 2010г. По специальности я регионовед- востоковед(специализация Япония). С большим удовольствием поделюсь своими знаниями о стране и заражу вас своей любовь к Японии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
3 ноя 2025
На экскурсии мы узнали не только исторические факты, но и много интересного о современной Японии, о быте, о жизни. С Катей было легко и интересно, мы посмотрели все, что планировали, погуляли по улочкам Гиона, очень вкусно пообедали и даже немного пошопились). Катя, спасибо!
Е
Евгения
26 окт 2025
Экскурсионная программа очень понравилась. С Екатериной мы погуляли по району Гион и даже успели с дочкой взять в аренду и погулять по Киото в кимоно. Очень любопытный опыт - смело
Валентина
24 окт 2025
Экскурсия ооооочень насыщенная, можно было отказаться от посещения сада камней, но, я бы не рекомендовала этого делать, так как место, на удивление, очень приятное, да и находится рядом с Золотым
З
Заянчковская
23 окт 2025
Понравилась экскурсия с Екатериной, все четко, понятно, интересно.
Е
Екатерина
11 окт 2025
Екатерина отличный профессионал, имеющий огромную базу знаний, увлеченная историей и страной. Спасибо огромное за отличный день в Киото. Было очень интересно, познавательно. Экскурсия грамотно организована. Отдельное спасибо за наушники с микрофоном, этого не хватало у других гидов.
A
Alex
4 окт 2025
Прекрасная гид, очень интересно и глубоко знает, очень интересно было узнать обо всем: храмы, традиции, история, религии, школы, быт семьи и т. д. очень рекомендую
Светлана
29 сен 2025
Очень понравилось и содержание экскурсии и профессионализм Екатерины, были учтены все наши пожелания и даже больше! Смело заказывайте у нее экскурсии, вам однозначно понравиться
Y
Yuliya
18 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Екатериной! Екатерина великолепный гид, профессионал своего дела. За целый день нам удалось посетить знаковые места, но экскурсия построена таким образом, что начиная в одном районе,
Т
Татьяна
22 авг 2025
Киото - прекрасное место в Японии, в сочетании с экскурсией от Екатерины он открывается в лучшем виде, мы посетили самые знаковые места, узнали многое из истории Японии от древности и до наших дней, а также услышали много рассказов о современной Японии, очень хорошая экскурсия, спасибо!
М
Максим
16 авг 2025
Всё прошло отлично. Екатерина подготовила интересную и насыщенную экскурсию. Мы остались очень довольны. И даже дождь не смог омрачить нашу прогулку по улочкам этого древнего города. Спасибо Екатерина.
Альберт
14 авг 2025
Наш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом Екатериной.
Семиместный комфортабельный минивэн сопровождал нас в течении 8 часов.
Катя нам очень понравилась, во-первых, она жительница этой страны
Д
Дмитрий
29 мая 2025
Великолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе те, куда доходят не все туристы, что это явилось приятной неожиданностью.
Гид Екатерина очень подкована в Истории Японской Империи и разборчива в тонкостях и различиях местных религий. Было очень познавательно, увлекательно и интересно. Особенно рекомендую активным людям, любящим пешие прогулки!
Входит в следующие категории Киото
