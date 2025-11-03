Древняя столица Японии бережно хранит своё прошлое. Я приглашаю вас познакомиться с историей города, его храмами и сказаниями. Мы пройдём от знаменитого Золотого павильона до туннеля красных ворот Фусими-Инари. Зайдём на сцену Киёмидзу-дэра, а по пути вы узнаете, как японцы тогда — и сейчас — сочетают красоту и повседневность.

Золотой павильон

Мы рассмотрим необычную архитектуру с позолотой, которая эффектно выделяет павильон на фоне других достопримечательностей. Полюбуемся интерьерами, а затем выйдем в сад с прудом, который подчёркивает красоту и элегантность этого сооружения.

Храм Чистой воды Киёмидзу-дера

Зайдём в один из самых красивых храмов Японии. Чтобы взглянуть на его знаменитую сцену, мы поднимемся по старинным извилистым улочкам, которые воспеты во множестве литературных произведениях прошлого.

Фусими-Инари

Осмотрим снаружи храм, знаменитый туннелем из множества красных ворот.

Именно здесь снимали знаменитую сцену из фильма «Мемуары гейши».

Вы узнаете:

Зачем большинство синтоистских храмов держали белых лошадей

Почему в храме Фусими-Инари так много ворот торий

И многое другое

