История отношений самураев и ниндзя весьма захватывающая — и весьма кровавая. Мы отправимся за 60 км от Киото, чтобы детально в ней разобраться. Посетим самурайский замок Ига Уэно и родину ниндзя — города Ига и Кока. В домах-музеях вы узнаете, как ниндзя выглядели и в каких условиях жили. Бросите несколько сюрикенов в мишень и, если повезёт, увидите демонстрацию боевых приёмов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Самурайский замок Ига Уэно. Построен почти 100 лет назад по чертежам оригинального замка 1585 года. Главная гордость — высокая каменная стена 16 века. Вы услышите о последнем даймё, живущем в замке, и о культуре самураев в целом. Рассмотрите аутентичные самурайские доспехи, шлемы, катаны и кимоно.
- Музей крупнейшей школы ниндзя Ига-рю. Вы узнаете, как ниндзя выглядели, каким оружием пользовались и какими навыками владели, как распространяли своё искусство. Поймёте, как они прятались от незваных гостей, как маскировали проходы и тайники для оружия и денег. В определённые дни на территории музея проходят короткие выступления, где демонстрируются навыки использования оружия ниндзя. Возле музея вы сами сможете бросить несколько сюрикенов в мишень.
- Самурайские дома, сохранившие архитектурный стиль и атмосферу 18 века. Вы узнаете о главных особенностях японского традиционного дома и условиях, в которых жили японские воины.
- Город Кока, известный проживанием здесь крупного ниндзя-клана. Мы посетим дом ниндзя и поднимемся на чердак, чтобы увидеть ещё больше приспособлений из их арсенала. А также выпьем чай, приготовленный по средневековому рецепту.
Вы также узнаете:
- Как строились и осаждались японские замки. И почему правительство целенаправленно их разрушало.
- Почему местное гончарное искусство является одним из шести главных в Японии.
- Где родился поэт Мацуо Басё — известный мастер хайку.
- Когда в Ига проводится фестиваль ниндзя с различными выступлениями и соревнованиями.
Организационные детали
- Начало поездки в 08:00. От Киото до Ига мы будем ехать чуть больше 1 часа.
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле Honda Freed, входные билеты в замок и дома-музеи, 6 бросков сюрикенами на 1 человека, посещение самурайского дома, бутылка питьевой воды 0,5 л на человека.
- В автомобиль поместится 4 взрослых + 2 детей до 10 лет. Стоимость экскурсии из-за детей не поменяется.
Дополнительные расходы
- Представление ниндзя — 500¥/3,5€ за человека. Проводится не каждый день.
- Питание.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Киото
Провёл экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваня, я из Беларуси, живу в Японии 10 лет. Хорошо знаю регион Кансай и с радостью проведу загородные экскурсии из Киото на машине в разные уголки этого края. Экскурсии на разную тематику: исторические, природные, пляжные. Буду рад поделиться с вами своими знаниями о прекрасной Японии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
16 апр 2024
15 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и сделать нам экскурсию в Нару и в замок в Осаке.
Е
Елена
9 апр 2024
Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было очень интересно. Было много интерактивных моментов (можно было полазить по
С
Светлана
27 мар 2024
Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак не повлияло на впечатления: Иван забронировал для нас вкусный ресторан,