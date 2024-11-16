Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме
Нара - это уникальное место, где можно почувствовать дух древней Японии. Прогулка по саду Йошикиэн откроет секреты японского садового дизайна. В храме Тодай-дзи вы увидите впечатляющую бронзовую статую Будды и читать дальше
узнаете о буддизме.
В парке Нара можно покормить священных оленей, а в храме Касуга Тайся насладиться видом тысяч фонарей и услышать древние легенды. В историческом квартале Нарамати попробуйте традиционные блюда и посетите дом торговца. Заключительная остановка - храм Кофуку-дзи с пятиярусной пагодой и Музеем национальных сокровищ
7 причин купить эту экскурсию
🌿 Прогулка по саду Йошикиэн
🕍 Визит в храм Тодай-дзи
🦌 Кормление священных оленей
🍣 Традиционный японский обед
🏮 Храм Касуга Тайся с тысячами фонарей
🏘 Прогулка по историческому кварталу Нарамати
🏯 Храм Кофуку-дзи и Музей национальных сокровищ
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Сад Йошикиэн
Храм Тодай-дзи
Парк Нара
Храм Касуга Тайся
Район Нарамати
Храм Кофуку-дзи
Описание экскурсии
Сад Йошикиэн. Первый пункт — спокойный сад Йошикиэн, названный в честь реки Йошики. Я проведу вас по трём зонам: сад с прудом, мшистый и чайный сады. Здесь вы узнаете о традиционном японском садовом дизайне.
Храм Тодай-дзи. Посетим буддистское святилище с впечатляющим бронзовым Буддой. Я расскажу вам историю храма, а вы попробуете пролезть через «ноздрю Будды» для просветления.
Парк «Нара» и олени. Здесь вас ждут священные олени, которых можно кормить — за вкусняшки они кланяются!
Обед. После прогулки вы отдохнёте за традиционным японским обедом в квартале Нарамати и попробуете местные блюда, такие как какиноха-дзуси или удон.
Храм Касуга Тайся. На очереди храм, известный тысячами фонарей. Я поделюсь любопытными легендами. Если повезёт, увидим синтоистскую церемонию.
Район Нарамати. Прогуляемся по историческому кварталу, известному домами-мачия и уютными магазинами. Заглянем в Нарамати Коши-но-Иэ — традиционный дом торговца.
Храм Кофуку-дзи. Заключительная остановка — храм Кофуку-дзи с пятиярусной пагодой и Музеем национальных сокровищ, где представлены уникальные буддийские артефакты.
Организационные детали
Это персонализированная пешеходная экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту.
Дополнительные расходы:
еда и напитки
входные билеты — приблизительно 1800 йен на человека за всё
передвижение на общественном/частном транспорте во время тура — приблизительно 1400 йен на человека (включая гида)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Киото
Провёл экскурсии для 74 туристов
Привет, я Влад! Как гид, специализирующийся на Киото и Нагое, Японии, я покажу вам скрытые жемчужины и обязательные для посещения места. Присоединяйтесь ко мне, чтобы исследовать захватывающие дух локации, наслаждаться вкусной едой и получать экспертные советы.