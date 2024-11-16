🌿 Прогулка по саду Йошикиэн 🕍 Визит в храм Тодай-дзи 🦌 Кормление священных оленей 🍣 Традиционный японский обед 🏮 Храм Касуга Тайся с тысячами фонарей 🏘 Прогулка по историческому кварталу Нарамати 🏯 Храм Кофуку-дзи и Музей национальных сокровищ

Нара - это уникальное место, где можно почувствовать дух древней Японии. Прогулка по саду Йошикиэн откроет секреты японского садового дизайна. В храме Тодай-дзи вы увидите впечатляющую бронзовую статую Будды и

узнаете о буддизме. В парке Нара можно покормить священных оленей, а в храме Касуга Тайся насладиться видом тысяч фонарей и услышать древние легенды. В историческом квартале Нарамати попробуйте традиционные блюда и посетите дом торговца. Заключительная остановка - храм Кофуку-дзи с пятиярусной пагодой и Музеем национальных сокровищ

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Киото

Владислав Ваш гид в Киото

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Сад Йошикиэн. Первый пункт — спокойный сад Йошикиэн, названный в честь реки Йошики. Я проведу вас по трём зонам: сад с прудом, мшистый и чайный сады. Здесь вы узнаете о традиционном японском садовом дизайне.

Храм Тодай-дзи. Посетим буддистское святилище с впечатляющим бронзовым Буддой. Я расскажу вам историю храма, а вы попробуете пролезть через «ноздрю Будды» для просветления.

Парк «Нара» и олени. Здесь вас ждут священные олени, которых можно кормить — за вкусняшки они кланяются!

Обед. После прогулки вы отдохнёте за традиционным японским обедом в квартале Нарамати и попробуете местные блюда, такие как какиноха-дзуси или удон.

Храм Касуга Тайся. На очереди храм, известный тысячами фонарей. Я поделюсь любопытными легендами. Если повезёт, увидим синтоистскую церемонию.

Район Нарамати. Прогуляемся по историческому кварталу, известному домами-мачия и уютными магазинами. Заглянем в Нарамати Коши-но-Иэ — традиционный дом торговца.

Храм Кофуку-дзи. Заключительная остановка — храм Кофуку-дзи с пятиярусной пагодой и Музеем национальных сокровищ, где представлены уникальные буддийские артефакты.

Организационные детали

Это персонализированная пешеходная экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту.

Дополнительные расходы: