Нара - древнее сердце Японии

Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме
Нара - это уникальное место, где можно почувствовать дух древней Японии. Прогулка по саду Йошикиэн откроет секреты японского садового дизайна. В храме Тодай-дзи вы увидите впечатляющую бронзовую статую Будды и
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узнаете о буддизме.

В парке Нара можно покормить священных оленей, а в храме Касуга Тайся насладиться видом тысяч фонарей и услышать древние легенды. В историческом квартале Нарамати попробуйте традиционные блюда и посетите дом торговца. Заключительная остановка - храм Кофуку-дзи с пятиярусной пагодой и Музеем национальных сокровищ

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по саду Йошикиэн
  • 🕍 Визит в храм Тодай-дзи
  • 🦌 Кормление священных оленей
  • 🍣 Традиционный японский обед
  • 🏮 Храм Касуга Тайся с тысячами фонарей
  • 🏘 Прогулка по историческому кварталу Нарамати
  • 🏯 Храм Кофуку-дзи и Музей национальных сокровищ
    • Нара - древнее сердце Японии
    Нара - древнее сердце Японии
    Нара - древнее сердце Японии
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

    Что можно увидеть

  • Сад Йошикиэн
  • Храм Тодай-дзи
  • Парк Нара
  • Храм Касуга Тайся
  • Район Нарамати
  • Храм Кофуку-дзи

    • Описание экскурсии

    Сад Йошикиэн. Первый пункт — спокойный сад Йошикиэн, названный в честь реки Йошики. Я проведу вас по трём зонам: сад с прудом, мшистый и чайный сады. Здесь вы узнаете о традиционном японском садовом дизайне.

    Храм Тодай-дзи. Посетим буддистское святилище с впечатляющим бронзовым Буддой. Я расскажу вам историю храма, а вы попробуете пролезть через «ноздрю Будды» для просветления.

    Парк «Нара» и олени. Здесь вас ждут священные олени, которых можно кормить — за вкусняшки они кланяются!

    Обед. После прогулки вы отдохнёте за традиционным японским обедом в квартале Нарамати и попробуете местные блюда, такие как какиноха-дзуси или удон.

    Храм Касуга Тайся. На очереди храм, известный тысячами фонарей. Я поделюсь любопытными легендами. Если повезёт, увидим синтоистскую церемонию.

    Район Нарамати. Прогуляемся по историческому кварталу, известному домами-мачия и уютными магазинами. Заглянем в Нарамати Коши-но-Иэ — традиционный дом торговца.

    Храм Кофуку-дзи. Заключительная остановка — храм Кофуку-дзи с пятиярусной пагодой и Музеем национальных сокровищ, где представлены уникальные буддийские артефакты.

    Организационные детали

    Это персонализированная пешеходная экскурсия: я постараюсь учесть все ваши пожелания по маршруту.

    Дополнительные расходы:

    • еда и напитки
    • входные билеты — приблизительно 1800 йен на человека за всё
    • передвижение на общественном/частном транспорте во время тура — приблизительно 1400 йен на человека (включая гида)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На станции Киото или в Наре
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Киото

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