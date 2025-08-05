Испытайте себя в роли самурая, освоив основы кэндо и традиционные техники владения мечом.
Под руководством опытного инструктора вы будете использовать настоящие тренировочные мечи и надевать аутентичное снаряжение. Опыт абсолютно не нужен — только желание познакомиться с культурой легендарных воинов.
Описание экскурсииПогружение в мир самураев Познакомьтесь с историей и духом японских воинов, взяв в руки бамбуковый или пенопластовый меч. В безопасной и увлекательной обстановке изучите движения и дисциплину, которые делают кэндо особенным искусством. Освоение техник и снаряжение Ваш инструктор научит вас базовым навыкам владения мечом, а также поможет освоить техники традиционного фехтования. Вы будете носить настоящее тренировочное снаряжение, что сделает опыт максимальным и аутентичным. Опыт занятий кэндо не требуется, а мастер всегда готов помочь сделать фото и видео — чтобы вы смогли запомнить этот захватывающий день в образе самурая. Важная информация:
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: дети до 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктаж
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Реплики мечей
Место начала и завершения?
3Q4X+48W Киото, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Не допускается: алкоголь и наркотики
- Не подходит для: дети до 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виолетта
5 авг 2025
Гид Така был очень знающим, дружелюбным и с отличным чувством юмора! Настоятельно рекомендую этот опыт всем, кто хочет больше узнать о культуре самураев и кэндо. Така отлично справлялся с тем, чтобы каждый чувствовал себя включённым в процесс
Д
Дмитрий
26 июл 2025
Очень круто было научиться работать с катаной. Мы получили много интересной информации об истории самураев. В конце прошла небольшая борьба на пенопластовых катанах — это было очень весело. Рекомендую посетить
А
Артём
23 дек 2024
Это было невероятно весело! Настоящий двухчасовой мастер-класс по кэндо. За короткое время я узнал много нового, а атмосфера была непринуждённой и приятной. Инструктор очень доброжелательный и действительно хочет научить правильным техникам. Место хоть и удалённое, но стоит того — вокруг есть скрытые жемчужины, например, небольшой храм
С
Сергей
10 апр 2024
Лучшей частью занятия был наш гид Такa! Абсолютно потрясающий. Если интересуетесь культурой и историей самураев, у него можно узнать очень многое. Практические занятия были очень погружающими. Если получится, с радостью повторю этот опыт. 😄
