В Виолетта Гид Така был очень знающим, дружелюбным и с отличным чувством юмора! Настоятельно рекомендую этот опыт всем, кто хочет больше узнать о культуре самураев и кэндо. Така отлично справлялся с тем, чтобы каждый чувствовал себя включённым в процесс

Д Дмитрий Очень круто было научиться работать с катаной. Мы получили много интересной информации об истории самураев. В конце прошла небольшая борьба на пенопластовых катанах — это было очень весело. Рекомендую посетить

А Артём Это было невероятно весело! Настоящий двухчасовой мастер-класс по кэндо. За короткое время я узнал много нового, а атмосфера была непринуждённой и приятной. Инструктор очень доброжелательный и действительно хочет научить правильным техникам. Место хоть и удалённое, но стоит того — вокруг есть скрытые жемчужины, например, небольшой храм