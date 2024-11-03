Киото и Нара: 2 города за 1 день

Познакомьтесь с историей и культурой Японии, посетив Киото и Нару за один день. Уникальные храмы, святилища и парк оленей ждут вас
За один день посетите Киото и Нару, погрузитесь в историю Японии.
В Киото осмотрите храм Киомидзудера, знаменитый деревянной платформой, Санджусангендо с тысячерукой богиней Каннон и Фушими Инари с тысячами ворот тории.
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Наре увидите комплекс Тодайджи с гигантской статуей Будды и погуляете по Парку оленей, где священные животные свободно бродят среди посетителей. Удобная обувь обязательна, так как предстоит много ходить пешком. Экскурсия проводится на такси и поезде, что делает её комфортной и насыщенной
Киомидзудера — храм, построенный из дерева без единого гвоздя. Расположен на склоне горы и предлагает потрясающие виды на город. Особую известность храму принесла деревянная платформа, с которой бросают монеты в небольшой бассейн и загадывают желания.
Санджусангендо — храм, знаменитый статуей тысячерукой и тысячеглазой богини милосердия Каннон и 120 статуями бодхисаттв, окружающих её.
Фушими Инари-тайша — святилище, посвящённое богине Инари, покровительнице рисоводства и процветания. Главная достопримечательность — тысячи ярко-красных ворот тории.
В 14:00 выезжаем на поезде в город Нара, где посещаем:
Комплекс Тодайджи — сердце духовной жизни древней японской столицы Нары. Главное святилище храма славится статуей Будды Вайрочаны — одной из самых больших бронзовых статуй в мире.
Парк оленей — неотъемлемая часть комплекса Тодайджи. Олени считаются священными животными и посланниками богов. Они свободно бродят по парку, не боясь людей.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Передвигаемся между локациями на такси и поезде, но пешком всё равно ходим много — удобная обувь обязательна!
При посещении одного храма необходимо снимать обувь: возьмите с собой носки
Дополнительные расходы:
Передвижение на такси группой до 5 человек — 12000 йен
Проезд на поезде Киото-Нара-Киото — 1500 йен за человека (+ билет для гида)
Входные билеты — 2400 йен за человека (+ билеты для гида)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Киото
Провели экскурсии для 26 туристов
Живу в Японии 22 года. Приехала на учебу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю Японию. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу — туризму. читать дальше
Провожу экскурсии на русском, английском, японском. С моей командой гидов мы разрабатываем индивидуальные экскурсии в соответствии с вашими интересами, ведь у каждого — своя Япония. В них входят не только места must-see, но и всё то, что сделает ваше путешествие волшебным. Сотрудничаем только с лицензионными японскими фирмами для обеспечения безопасных и комфортабельных транспортных перевозок.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрис
3 ноя 2024
Марина интересный собеседник - мы поговорили об истории Киото и заодно об экономике страны. Провели время во всех минимально необходимых местах в Киото и Наре за один день. Тур на общественном транспорте, но там все не далеко. Остались довольны и с позитивными эмоциями!