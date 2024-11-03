Киото и Нара: 2 города за 1 день

🌸 Уникальные храмы и святилища 🚄 Удобное передвижение на поезде 🦌 Парк оленей в Наре 📸 Потрясающие виды на Киото 🙏 Исторические и духовные места

За один день посетите Киото и Нару, погрузитесь в историю Японии.В Киото осмотрите храм Киомидзудера, знаменитый деревянной платформой, Санджусангендо с тысячерукой богиней Каннон и Фушими Инари с тысячами ворот тории.

Наре увидите комплекс Тодайджи с гигантской статуей Будды и погуляете по Парку оленей, где священные животные свободно бродят среди посетителей. Удобная обувь обязательна, так как предстоит много ходить пешком. Экскурсия проводится на такси и поезде, что делает её комфортной и насыщенной

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Киото

Марина Ваш представитель в Киото

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

С утра гуляем по Киото и его святым местам:

Киомидзудера — храм, построенный из дерева без единого гвоздя. Расположен на склоне горы и предлагает потрясающие виды на город. Особую известность храму принесла деревянная платформа, с которой бросают монеты в небольшой бассейн и загадывают желания.

Санджусангендо — храм, знаменитый статуей тысячерукой и тысячеглазой богини милосердия Каннон и 120 статуями бодхисаттв, окружающих её.

Фушими Инари-тайша — святилище, посвящённое богине Инари, покровительнице рисоводства и процветания. Главная достопримечательность — тысячи ярко-красных ворот тории.

В 14:00 выезжаем на поезде в город Нара, где посещаем:

Комплекс Тодайджи — сердце духовной жизни древней японской столицы Нары. Главное святилище храма славится статуей Будды Вайрочаны — одной из самых больших бронзовых статуй в мире.

Парк оленей — неотъемлемая часть комплекса Тодайджи. Олени считаются священными животными и посланниками богов. Они свободно бродят по парку, не боясь людей.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Передвигаемся между локациями на такси и поезде, но пешком всё равно ходим много — удобная обувь обязательна!

При посещении одного храма необходимо снимать обувь: возьмите с собой носки

Дополнительные расходы: