Киото и Нара: 2 города за 1 день

Познакомьтесь с историей и культурой Японии, посетив Киото и Нару за один день. Уникальные храмы, святилища и парк оленей ждут вас
За один день посетите Киото и Нару, погрузитесь в историю Японии.

В Киото осмотрите храм Киомидзудера, знаменитый деревянной платформой, Санджусангендо с тысячерукой богиней Каннон и Фушими Инари с тысячами ворот тории.

В
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Наре увидите комплекс Тодайджи с гигантской статуей Будды и погуляете по Парку оленей, где священные животные свободно бродят среди посетителей. Удобная обувь обязательна, так как предстоит много ходить пешком. Экскурсия проводится на такси и поезде, что делает её комфортной и насыщенной

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальные храмы и святилища
  • 🚄 Удобное передвижение на поезде
  • 🦌 Парк оленей в Наре
  • 📸 Потрясающие виды на Киото
  • 🙏 Исторические и духовные места
    • Киото и Нара: 2 города за 1 день
    Киото и Нара: 2 города за 1 день
    Киото и Нара: 2 города за 1 день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

    Что можно увидеть

  • Киомидзудера
  • Санджусангендо
  • Фушими Инари-тайша
  • Тодайджи
  • Парк оленей

    • Описание экскурсии

    С утра гуляем по Киото и его святым местам:

    Киомидзудера — храм, построенный из дерева без единого гвоздя. Расположен на склоне горы и предлагает потрясающие виды на город. Особую известность храму принесла деревянная платформа, с которой бросают монеты в небольшой бассейн и загадывают желания.

    Санджусангендо — храм, знаменитый статуей тысячерукой и тысячеглазой богини милосердия Каннон и 120 статуями бодхисаттв, окружающих её.

    Фушими Инари-тайша — святилище, посвящённое богине Инари, покровительнице рисоводства и процветания. Главная достопримечательность — тысячи ярко-красных ворот тории.

    В 14:00 выезжаем на поезде в город Нара, где посещаем:

    Комплекс Тодайджи — сердце духовной жизни древней японской столицы Нары. Главное святилище храма славится статуей Будды Вайрочаны — одной из самых больших бронзовых статуй в мире.

    Парк оленей — неотъемлемая часть комплекса Тодайджи. Олени считаются священными животными и посланниками богов. Они свободно бродят по парку, не боясь людей.

    Организационные детали

    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
    • Передвигаемся между локациями на такси и поезде, но пешком всё равно ходим много — удобная обувь обязательна!
    • При посещении одного храма необходимо снимать обувь: возьмите с собой носки

    Дополнительные расходы:

    • Передвижение на такси группой до 5 человек — 12000 йен
    • Проезд на поезде Киото-Нара-Киото — 1500 йен за человека (+ билет для гида)
    • Входные билеты — 2400 йен за человека (+ билеты для гида)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    3 ноя 2024
    Марина интересный собеседник - мы поговорили об истории Киото и заодно об экономике страны. Провели время во всех минимально необходимых местах в Киото и Наре за один день. Тур на общественном транспорте, но там все не далеко. Остались довольны и с позитивными эмоциями!

    Входит в следующие категории Киото

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