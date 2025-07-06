Займите место на татами и наблюдайте за мастерством лицензированного мастера чайной церемонии школы Урасэнкэ. Узнайте об истории, духовном смысле и тонкостях заваривания матча. Попробуйте традиционные сладости и сделайте фотографии в кимоно.
Описание экскурсииТрадиционное искусство на татами Устройтесь на татами — традиционном японском ковре, и познакомьтесь с лицензированным мастером чайной церемонии из школы Урасэнкэ. Вы увидите, как мастер искусно готовит матча — порошковый зеленый чай. Ведущий расскажет об истории церемонии и её духовном значении, а также объяснит, как разные способы заваривания влияют на вкус чая. Затем вам предложат самостоятельно заварить матча. Японские сладости и культура кимоно После чаепития попробуйте традиционные японские сладости и сделайте памятные фото. Для желающих доступна опция надеть кимоно — прекрасная возможность почувствовать атмосферу японской традиции. Важная информация:
- Для тех, кому неудобно сидеть на полу в традиционной позе, могут быть предоставлены сиденья и табуреты.
- Эта экскурсия рекомендуется тем, кто хочет познакомиться с традиционной японской культурой, поскольку она включает в себя полную версию чайной церемонии, а не упрощённую версию, адаптированную для иностранных туристов.
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 вида японского зелёного чая
- Традиционные японские сладости
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Аренда кимоно
- Укладка волос
Место начала и завершения?
2PQM+P3V Киото, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
6 июл 2025
Истинно аутентичная чайная церемония, раскрывающая много деталей о её происхождении и традициях. Ведущим был опытный мастер чая, что сделало опыт весёлым и запоминающимся!
С
Самира
26 янв 2025
Потрясающе 🤩 Очень интересно узнать про эту красивую культурную церемонию. Наш ведущий был очень приятным и всё чётко объяснял. Нарядиться в кимоно получилось быстро — ещё одна важная отметка в списке дел. Спасибо!
И
Игорь
13 окт 2024
Было здорово и уютно, с хорошими объяснениями. Обычно мы не любим горечь матча, но этот оказался высокого качества и довольно сладким. Мы отлично провели время, узнав много о чайной церемонии, чае матча и даже о керамике, из которой пили.
