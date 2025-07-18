Участники освоят основы японской каллиграфии, научатся писать базовые иероглифы и своё имя. Англоговорящий персонал поможет с инструкциями и выбором иероглифов. Участники смогут создать свиток с написанными иероглифами, который станет отличным сувениром. Экскурсия не подходит для детей младше 5 лет.



Это уникальная возможность прочувствовать японскую культуру изнутри и получить незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - весна и осень, когда погода в Киото наиболее комфортная. В это время город особенно красив, а посещение мероприятий в помещении добавляет уюта. Летом и зимой также возможно насладиться уроком, но стоит учитывать погодные условия и возможную загруженность туристами.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.