Участники освоят основы японской каллиграфии, научатся писать базовые иероглифы и своё имя. Англоговорящий персонал поможет с инструкциями и выбором иероглифов. Участники смогут создать свиток с написанными иероглифами, который станет отличным сувениром. Экскурсия не подходит для детей младше 5 лет.
Это уникальная возможность прочувствовать японскую культуру изнутри и получить незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🖌️ Освоение японской каллиграфии
- 🎨 Создание уникальных сувениров
- 🌟 Погружение в культуру Киото
- 📜 Создание свитка с иероглифами
- 👨🏫 Помощь англоговорящего персонала
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - весна и осень, когда погода в Киото наиболее комфортная. В это время город особенно красив, а посещение мероприятий в помещении добавляет уюта. Летом и зимой также возможно насладиться уроком, но стоит учитывать погодные условия и возможную загруженность туристами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Киото
Описание экскурсии
Полное погружение в японскую культуру Наш специалист проведет обучающее занятие на английском языке по технике работы с кистью и нанесению туши. Приступим к написанию базовых иероглифов (кандзи: «один», «а», «большой», «Киото»). У вас будет возможность скрутить созданные вами кандзи в свиток, который вы сможете взять с собой на память. Напишем также ваше имя и выбранное вами слово, используя иероглифы кандзи (ориентировочно). Наши сотрудники окажут содействие в выборе и разъяснении значения иероглифов кандзи. Например: Брайан → «武礼安» (武 означает «воинственный» или «храбрый», 礼 – «вежливость» или «благодарность», 安 – «мир»). Лиз → «梨図» (梨 символизирует «грушу», 図 – «изображение»). Важная информация:
Не подходит для детей младше 5 лет.
Ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Обучение на английском языке
- Использование кистей, туши и бумаги васи
- Некоторые предметы, которые можно взять с собой в качестве сувениров (например, японский веер, фоторамка)
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Чаевые
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Япония 〒601-8002 Kyoto, Minami Ward, Higashikujo Kamitonodacho, 47 イビスス
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Не подходит для детей младше 5 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
18 июл 2025
Было очень интересно, а сувениры, которые мы получили, просто замечательные!
S
Simon
14 июл 2025
Мы провели замечательный час. Весело, интересно. Время пролетело незаметно!
К
Карен
8 июл 2025
Это было замечательно, хотя мы не знали, чего ожидать, но были приятно удивлены. Все было очень индивидуально, так как один и тот же человек был с нами все время и
В
Вадим
27 июн 2025
Это был замечательный опыт для моих детей. Им очень понравилось. Персонал был очень любезен и гостеприимный. Мы очень рады, что посетили этот урок, и было приятно получить письменные работы на память. Рекомендуем всем!
P
Philipp
27 июн 2025
Отличный опыт, очень любезные люди и веселая атмосфера. Обязательно рекомендуем!
