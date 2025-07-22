Погрузитесь в мир японского кузнечного искусства под руководством опытного мастера Мао.



Этот мастер-класс предлагает редкую возможность создать собственный нож, используя традиционные методы. Процесс включает ковку, работу с молотом и создание рукояти. Размер готового изделия - 13-15 см. Подходит для всех, кто старше 15 лет. Присоединяйтесь и откройте для себя искусство, которое редко можно увидеть даже в Японии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время погода в Киото наиболее комфортная, а количество туристов умеренное. Летом (июнь-август) может быть жарко, но это не мешает занятию, так как оно проходит в помещении. Зимой (декабрь-февраль) холодно, но мастерская отапливается, и вы сможете насладиться процессом в уютной атмосфере.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.