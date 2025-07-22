Погрузитесь в мир японского кузнечного искусства под руководством опытного мастера Мао.
Этот мастер-класс предлагает редкую возможность создать собственный нож, используя традиционные методы. Процесс включает ковку, работу с молотом и создание рукояти. Размер готового изделия - 13-15 см. Подходит для всех, кто старше 15 лет. Присоединяйтесь и откройте для себя искусство, которое редко можно увидеть даже в Японии
5 причин купить эту экскурсию
- 🔨 Уникальный опыт создания ножа
- 👨🏫 Обучение от опытного мастера
- 🧑🎨 Погружение в японскую культуру
- 🔍 Изучение традиционных методов
- 🎁 Отличный подарок или сувенир
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время погода в Киото наиболее комфортная, а количество туристов умеренное. Летом (июнь-август) может быть жарко, но это не мешает занятию, так как оно проходит в помещении. Зимой (декабрь-февраль) холодно, но мастерская отапливается, и вы сможете насладиться процессом в уютной атмосфере.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Описание экскурсииПрофессиональный кузнец Ваш наставник, Мао, — эксперт в ножевом деле с более чем десятилетним стажем заточки. Он доходчиво объяснит, как создать свой собственный нож, даже если у вас нет опыта. В процессе вас ждут работы, требующие осторожности, но не стоит беспокоиться. Главным моментом станет «ковка» — нанесение множественных ударов молотом по раскаленному металлу. Мы подробно покажем, как правильно работать с молотом.
- Для полного погружения в атмосферу переоденьтесь в традиционную одежду кузнеца!
- Научитесь изготавливать ножи, используя старинную технологию создания японских кухонных ножей.
- Сердце этого мастер-класса — процесс «ковки», поэтому не переживайте, даже если вы новичок в ножевом деле!
• Размер готового ножа составит примерно 13-15 см. Этот нож создается простым, традиционным способом, а рукоять также выполнена из металла. Важная информация:
- Тур не подходит для, детей младше 15 лет и людей старше 95 лет.
- Запрещено приходить с состоянии алкогольного/наркотического опьянения.
- Возьмите с собой носки.
- В маловероятном случае, когда случаются травмы или происходят несчастные случаи, ответственность за них возлагается на гостя.
Ежедневно (кроме понедельника) в 10:30 и 14:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Созданный вами клинок
- Прокат костюма кузнеца
- Инструмент, материалы и коробка
- Вода и полотенце
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Япония 〒606-8037 Kyoto, Sakyo Ward, Shugakuin Daidocho, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме понедельника) в 10:30 и 14:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Тур не подходит для, детей младше 15 лет и людей старше 95 лет
- Запрещено приходить с состоянии алкогольного/наркотического опьянения
- Возьмите с собой носки
- В маловероятном случае, когда случаются травмы или происходят несчастные случаи, ответственность за них возлагается на гостя
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мира
22 июл 2025
Очень увлеченные ребята. Ковка доставила огромное удовольствие. С точки зрения техники безопасности, необходимо быть готовым к определенным рискам. Однако по соотношению цена/качество, это один из лучших вариантов.
Г
Гарик
21 июл 2025
Возможность изготовить собственный нож в качестве сувенира об этом путешествии. За дополнительную плату можно заказать деревянную рукоятку и гравировку, что, безусловно, стоит того.
Р
Рама
20 июл 2025
Это был потрясающий опыт. Преподаватели были очень интересными людьми, мы смогли выбрать, какой нож хотим изготовить, и ушли с красивым, аутентичным и функциональным ножом. Мастерская находится в жилом районе с рисовыми полями, красивыми домами и садами, поэтому стоит прогуляться до главной улицы, прежде чем вызывать Uber или автобус. Я настоятельно рекомендую это место!
F
Federico
9 июл 2025
Это был фантастический опыт! Примерно за 3 часа мы начали с металлического прута и вернулись домой с настоящим ножом! Команда постоянно следила за нами и давала советы, чтобы мы смогли создать свой уникальный изделие. Это невероятный сувенир!
R
Ryan
4 июл 2025
Моя дочь и я получили огромное удовольствие от изготовления ножей. Не опаздывайте, поскольку для обработки стали и придания ей нужной формы требуется достаточно времени.
