Приглашаю вас окунуться в атмосферу Киото, где переплетаются природа и удивительная архитектура. Мы посетим самые живописные места с лучшими видами — храмы Фусими-инари, Золотой павильон и Рёан-дзи. В бамбуковой роще насладимся шёпотом листьев. А после экскурсии у вас останется неповторимая коллекция фотографий на память!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Фусими-инари — святилище тысяч красных торий, ритуальных ворот религии синто. На территории храма вам встретится множество статуй лис, а с горы Инари откроется чудесная панорама юго-западной части Киото.

Кинкаку-дзи. Вы насладитесь изящным строением храма, его изогнутыми очертаниями, узорчатыми карнизами и необычными окнами. Золотой павильон отражается в водах живописного озера Кекоти, название которого так и переводится — «озеро-зеркало».

Рёан-дзи. Вы увидите самый известный в Японии сад камней. Его главная загадка — в спланированном хаосе. Всего камней 15, но с любой точки обзора одновременно видны только 14. Сделаете шаг по террасе — и вновь один из них (но уже другой!) останется невидимым.

Бамбуковая роща в Арасияме пленит вас своей атмосферой. Солнечный свет проникает сквозь стебли, бамбук покачивается на ветру и создаёт умиротворяющий пейзаж. Неудивительно, что это одно из самых фотографируемых мест Киото.

Организационные детали