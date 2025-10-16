Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
Приглашаю вас окунуться в атмосферу Киото, где переплетаются природа и удивительная архитектура.
Мы посетим самые живописные места с лучшими видами — храмы Фусими-инари, Золотой павильон и Рёан-дзи. В бамбуковой роще насладимся шёпотом листьев. А после экскурсии у вас останется неповторимая коллекция фотографий на память!
Фусими-инари — святилище тысяч красных торий, ритуальных ворот религии синто. На территории храма вам встретится множество статуй лис, а с горы Инари откроется чудесная панорама юго-западной части Киото.
Кинкаку-дзи. Вы насладитесь изящным строением храма, его изогнутыми очертаниями, узорчатыми карнизами и необычными окнами. Золотой павильон отражается в водах живописного озера Кекоти, название которого так и переводится — «озеро-зеркало».
Рёан-дзи. Вы увидите самый известный в Японии сад камней. Его главная загадка — в спланированном хаосе. Всего камней 15, но с любой точки обзора одновременно видны только 14. Сделаете шаг по террасе — и вновь один из них (но уже другой!) останется невидимым.
Бамбуковая роща в Арасияме пленит вас своей атмосферой. Солнечный свет проникает сквозь стебли, бамбук покачивается на ветру и создаёт умиротворяющий пейзаж. Неудивительно, что это одно из самых фотографируемых мест Киото.
Организационные детали
Экскурсия проходит на общественном транспорте и пешком
Общественный транспорт/такси оплачивается отдельно
Экскурсия рассчитана на физически активных людей, так как мы будем много ходить. Подходит для детей от 10 лет
В середине экскурсии по желанию предполагается ланч в кафе или ресторане по пути следования — оплачивается дополнительно по меню
Входные билеты в храмы оплачиваются дополнительно — $10-15 на чел. (в том числе за гида), есть льготы для детей
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 230 туристов
В 2006 году я приехала в Японию по программе Министерства образования Японии и обучалась в аспирантуре и докторантуре университета Осака. В России преподавала английский язык и занималась переводческой деятельностью. Моим читать дальше
хобби были альпинизм и скалолазание, несколько лет я работала гидом в горах Кавказа.
В Японии работала инструктором в скалолазном зале, участвовала в Национальном спортивном фестивале в составе сборной команды префектуры Осака, была волонтёром на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Я часто путешествую по Японии, была во многих префектурах от Хоккайдо до Окинавы и, конечно же, поднималась на Фудзи. Сейчас живу в Осаке, но провожу экскурсии не только здесь, а также в Киото, Химэдзи и Нара.
Анна
16 окт 2025
Экскурсия понравилась. Узнала много нового. Было также интересно узнать о реалиях и жизни в Японии от человека, который там давно живет и ассимилировался. Например, почему в Японии не принимают карты читать дальше
и распространен оборот наличных и много чего другого.
Помимо основной информации по теме экскурсии Наталья рассказала про смысл некоторых фраз и местных идиом, связанных с тем или иным храмом или местом, для меня это особенно ценно. Исторические факты были рассказаны простым и доступным языком. План экскурсии был выполнен полностью, мы везде успели, хотя начали не рано, успели перекусить. Было сделано много фотографий нашей девичей группы в самых живописных местах Киото, что большой плюс. Киото нам очень зашел: живописные храмы, человек, вписанный в природу, тишина и спокойствие.
Ищу сериал Сегун, после экскурсии с Натальей захотелось посмотреть.
В целом, общение с умным и интеллигентным человеком всегда приятно. Экскурсия подойдет тем, кто готов к 6-7 часовым прогулкам пешком. Экскурсию рекомендую.
А
Андрей
14 окт 2025
Все хорошо четко и пунктуально под наши запросы
А
Александр
12 окт 2025
Огромное спасибо Наталии … прекрасный человек и профессионал. . Вся экскурсия пролетела как 1 час… Но какой это был час… Лучший день в Киото ….
Светлана
5 окт 2025
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова. Это был наш самый первый день не только в Киото, а в самой Японии. читать дальше
Естественно, после длительного перелета мозг требует востановления, так вот Наталья водила нас, мы не сопротивлялись, хоть был целый день дождь, следила за нами, рассказывала как историю, так и саму суть проживания японцев. Сразу видно, что она живет полной любовью к этой стране. Спасибо огромное за прекрасный день!
В
Валентин
11 сен 2025
Добрый день!
Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".
Рекомендую, настоятельно. Всем, кто уверен в своих силах (ходить, действительно, много:-). Очень насыщенные в познавательном и культурном плане экскурсии.
Наталия прекрасный рассказчик, знает хорошо историю Японии и будни этой удивительной страны.
Так как экскурсия (Осака) была практически на следующий день после прилёта, оставшиеся дни отдыха в Японии пользовались рекомендациями и советами.
О
Олег
3 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, очень насыщенная и интересная. Наталья отличный гид которая рассказывает и получает удовольствие от того что показывает что заражает её энтузиазмом всю группу
Анна
12 мая 2025
Прекрасная экскурсия,нам с мужем очень понравилась. Наталия очень интересно рассказывала,посетили все главные места,столько всего красивого увидели. От души всем рекомендую❤️
А
Анна
28 апр 2025
Отличный был экскурсионный день с Наталией! Были компанией взрослых из 4х человек. Все четко, грамотно подобранные локации, хорошая, понятная для всех подача информации) Много ценных советов по ходу экскурсии для дальнейшего отдыха в Японии. Ходили много, ездили много, надо быть к этому готовыми. Удобная одежда/обувь и солнцезащитный крем(по погоде)) Спасибо, рекомендуем!
Наталья
23 мар 2025
Я в полном восторге от экскурсии с Натальей и очень рада, что наше знакомство с Киото произошло именно в ее компании. Любовь к Японии, высочайший профессионализм, богатейшие знания о прошлом читать дальше
и настоящем Киото. этой страны в целом, ее народа в сочетании с интеллигентностью и позитивной энергетикой - это то, чем Наталья покорила наши сердца и чем влюбила нас и в сам Киото, и в Японию. Мы проехали по самым знаковым храмам, обедали в очень атмосферном ресторане с прекрасной кухней, прогулялись по магазинам и лавочкам, попробовали и купили кучу вкусняшек, местные духи, фотографировались, спрашивали и получали ответы на все наши вопросы. От всей души рекомендую экскурсию с ней - прекрасный рассказчик на комфортабельном автомобиле)) Наталье ещё раз желаю успехов и процветания! И огромное спасибо ❤️🇯🇵❤️
А
Андрей
9 мар 2025
Замечательное путешествие в Киото. Очень рады, что взяли именно эту экскурсию. Наталия очень хороший гид, программа составлена так, что мы были в восторге от каждой локации. Интересное повествование, легкость и юмор, ну и конечно шикарные виды.