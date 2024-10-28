На экскурсии вы посетите величественный храм Бёдо-ин, прогуляетесь по улице Омотэсандо, примете участие в традиционной чайной церемонии и насладитесь видами парка Удзи. Завершите день посещением святилища Фусими Инари и закатом на вершине горы Инари
6 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Величественный храм Бёдо-ин
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🛤 Прогулка по улице Омотэсандо
- 🏞 Виды парка Удзи
- ⛩ Посещение святилища Фусими Инари
- 🌅 Закат на вершине горы Инари
Что можно увидеть
- Храм Бёдо-ин
- Улица Омотэсандо
- Чайная церемония
- Железнодорожная станция Удзи Кейхан
- Парк Удзи
- Фусими Инари Тайся
- Закат на вершине горы Инари
Описание экскурсии
Храм Бёдо-ин — величественный буддийский храм эпохи Хэйан, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его знаменитый зал Феникса изображён на монете в 10 йен — расскажу вам почему.
Улица Омотэсандо, полная небольших магазинчиков и кафе, где можно попробовать известные лакомства из зелёного чая. Вы узнаете, как Удзи стал центром японского чаеводства и какую роль чай играет в современной жизни японцев.
Чайная церемония, на которой вы сможете самостоятельно смолоть чайные листья с помощью аутентичной мельницы и приготовить традиционный японский маття под руководством мастера.
Железнодорожная станция Удзи Кейхан с уникальной индустриальной архитектурой, которая выделяется среди обычных станций Японии.
Парк Удзи с видами на реку и окружающие пейзажи. Насладимся спокойствием природы и настроимся на дальнейшее путешествие к храму Фусими Инари.
Фусими Инари Тайся — культовое место с тысячами ярко-красных ворот тории, которые ведут на вершину горы Инари. Поговорим о культе бога Инари, покровителя риса, сельского хозяйства и процветания, и обсудим обряды в синтоистских святилищах.
Закат на вершине горы Инари — этот момент станет завершающим аккордом дня и нашего путешествия.
Организационные детали
- Вы должны быть готовы к долгой ходьбе, в том числе в гору. Прогулка по Фусими Инари может занять несколько часов
- Чайная церемония оплачивается отдельно — $10–12 за человека
- Экскурсия пройдёт пешком с частичным перемещением на поезде. Стоимость проезда в одну сторону — около $3 за человека
- При желании можем сделать перерыв на обед. Средний чек — $10–15 за человека
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$119
|Дети до 12 лет
|$59