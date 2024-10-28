Удзи, когда-то служивший местом отдыха для аристократов Киото, славится своими виллами, чайными садами и поэтическими собраниями. На экскурсии вы посетите величественный храм Бёдо-ин, прогуляетесь по улице Омотэсандо, примете участие в традиционной чайной церемонии и насладитесь видами парка Удзи. Завершите день посещением святилища Фусими Инари и закатом на вершине горы Инари

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Время начала: 12:15

Описание экскурсии

Храм Бёдо-ин — величественный буддийский храм эпохи Хэйан, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его знаменитый зал Феникса изображён на монете в 10 йен — расскажу вам почему.

Улица Омотэсандо, полная небольших магазинчиков и кафе, где можно попробовать известные лакомства из зелёного чая. Вы узнаете, как Удзи стал центром японского чаеводства и какую роль чай играет в современной жизни японцев.

Чайная церемония, на которой вы сможете самостоятельно смолоть чайные листья с помощью аутентичной мельницы и приготовить традиционный японский маття под руководством мастера.

Железнодорожная станция Удзи Кейхан с уникальной индустриальной архитектурой, которая выделяется среди обычных станций Японии.

Парк Удзи с видами на реку и окружающие пейзажи. Насладимся спокойствием природы и настроимся на дальнейшее путешествие к храму Фусими Инари.

Фусими Инари Тайся — культовое место с тысячами ярко-красных ворот тории, которые ведут на вершину горы Инари. Поговорим о культе бога Инари, покровителя риса, сельского хозяйства и процветания, и обсудим обряды в синтоистских святилищах.

Закат на вершине горы Инари — этот момент станет завершающим аккордом дня и нашего путешествия.

Организационные детали