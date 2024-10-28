Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото

Погрузитесь в атмосферу древнего Удзи, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя величественные храмы Киото
Удзи, когда-то служивший местом отдыха для аристократов Киото, славится своими виллами, чайными садами и поэтическими собраниями.

На экскурсии вы посетите величественный храм Бёдо-ин, прогуляетесь по улице Омотэсандо, примете участие в традиционной чайной церемонии и насладитесь видами парка Удзи. Завершите день посещением святилища Фусими Инари и закатом на вершине горы Инари
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Величественный храм Бёдо-ин
  • 🍵 Традиционная чайная церемония
  • 🛤 Прогулка по улице Омотэсандо
  • 🏞 Виды парка Удзи
  • ⛩ Посещение святилища Фусими Инари
  • 🌅 Закат на вершине горы Инари
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Ближайшие даты:
18
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Время начала: 12:15

Что можно увидеть

  • Храм Бёдо-ин
  • Улица Омотэсандо
  • Чайная церемония
  • Железнодорожная станция Удзи Кейхан
  • Парк Удзи
  • Фусими Инари Тайся
  • Закат на вершине горы Инари

Описание экскурсии

Храм Бёдо-ин — величественный буддийский храм эпохи Хэйан, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его знаменитый зал Феникса изображён на монете в 10 йен — расскажу вам почему.

Улица Омотэсандо, полная небольших магазинчиков и кафе, где можно попробовать известные лакомства из зелёного чая. Вы узнаете, как Удзи стал центром японского чаеводства и какую роль чай играет в современной жизни японцев.

Чайная церемония, на которой вы сможете самостоятельно смолоть чайные листья с помощью аутентичной мельницы и приготовить традиционный японский маття под руководством мастера.

Железнодорожная станция Удзи Кейхан с уникальной индустриальной архитектурой, которая выделяется среди обычных станций Японии.

Парк Удзи с видами на реку и окружающие пейзажи. Насладимся спокойствием природы и настроимся на дальнейшее путешествие к храму Фусими Инари.

Фусими Инари Тайся — культовое место с тысячами ярко-красных ворот тории, которые ведут на вершину горы Инари. Поговорим о культе бога Инари, покровителя риса, сельского хозяйства и процветания, и обсудим обряды в синтоистских святилищах.

Закат на вершине горы Инари — этот момент станет завершающим аккордом дня и нашего путешествия.

Организационные детали

  • Вы должны быть готовы к долгой ходьбе, в том числе в гору. Прогулка по Фусими Инари может занять несколько часов
  • Чайная церемония оплачивается отдельно — $10–12 за человека
  • Экскурсия пройдёт пешком с частичным перемещением на поезде. Стоимость проезда в одну сторону — около $3 за человека
  • При желании можем сделать перерыв на обед. Средний чек — $10–15 за человека

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$119
Дети до 12 лет$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д станции Киото
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Д
28 окт 2024
Были с детьми и имели ограничение по времени. Артур скорректировал программу, чтобы и дети не укатались, и нам было познавательно. Он показал максимальный объем интересных объектов и дал очень подробный рассказ без лишних историй и придуманных легенд. Рекомендуем
Z
23 окт 2024
Экскурсия- супер. Артур замечательный гид, рассказы о достопримечательностях и о местной культуре очень интересные. Чайная церемония была познавательной, попробовали чай, который сами делали. Святилище Фусими Инари и храм очень красивые. В живую поражает масштаб и труд который вложен в их создания.
Экскурсия- супер. Артур замечательный гид, рассказы о достопримечательностях и о местной культуре очень интересные. Чайная церемонияЭкскурсия- супер. Артур замечательный гид, рассказы о достопримечательностях и о местной культуре очень интересные. Чайная церемонияЭкскурсия- супер. Артур замечательный гид, рассказы о достопримечательностях и о местной культуре очень интересные. Чайная церемонияЭкскурсия- супер. Артур замечательный гид, рассказы о достопримечательностях и о местной культуре очень интересные. Чайная церемонияЭкскурсия- супер. Артур замечательный гид, рассказы о достопримечательностях и о местной культуре очень интересные. Чайная церемонияЭкскурсия- супер. Артур замечательный гид, рассказы о достопримечательностях и о местной культуре очень интересные. Чайная церемония

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