Всё о Миядзаках

Полезная информация о Миядзаках

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Местное время в Миядзаках
04:1104
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаМиядзаки
По-английскиMiyazaki
Столица регионаМиядзаки является столицей региона
Население города311 203 чел.
АэропортМиядзаки KMI
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находятся Миядзаки на карте

Миядзаки фото города
Миядзаки

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