Полезная информация о Миядзаках
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Местное время в Миядзаках
04:1104
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Миядзаки
|По-английски
|Miyazaki
|Столица региона
|Миядзаки является столицей региона
|Население города
|311 203 чел.
|Аэропорт
|Миядзаки KMI
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находятся Миядзаки на карте
Миядзаки
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