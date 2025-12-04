Погрузитесь в тропический рай Окинавы за один день.
Вас ждут гигантские аквариумы Чурауми, цветущие оранжереи, мост Кури над бирюзовым океаном и закат в модном Американ-Виллидж. Насыщенный маршрут без спешки — идеально для полного погружения в островную атмосферу.
Описание экскурсииПодводный мир и тропическая флора Начните с парка Ocean Expo: выберите аквариум Чурауми с четырьмя этажами гигантских бассейнов, где плавают китовые акулы и тропические рыбы, или центр «Тропическая мечта» с тремя оранжереями и более 2000 орхидей. Это идеальное начало для знакомства с природными сокровищами Окинавы. Остров Кури и сладости Окасиготэн Переезд на пляж Кури — здесь полюбуйтесь изумрудным океаном с моста Кури длиной 2 км. и загляните на рынок тропических фруктов. Затем в Окасиготэн попробуйте знаменитые фиолетовые пирожные «Бениимо» и выберите сувениры для близких. Мыс Манза и Американ-Виллидж Посетите легендарный мыс Манза с «слоновьей скалой» (взнос 100 иен за экологию) и окинавскими пончиками. Завершите день в Американ-Виллидж — модном районе с ресторанами, магазинами и закатом над Сансет-Бич, где можно расслабиться с бургером и видом на океан. Важная информация:
• Места посадки/высадки: выберите одно из трёх мест для посадки в автобус:
- перед зданием Ассамблеи префектуры Окинава (Наха) — рядом с торговым центром DFS T Галерея Оморомати (Наха) — туристический информационный центр Чатана (Чатан) • Что взять с собой: удобную обувь, кепку, камеру, солнцезащитный крем, воду.
- Не допускается: курение в автомобиле, еда в автомобиле, алкоголь и наркотики.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аквариум Чурауми
- Центр «Тропическая мечта»
- Пляж Кури
- Мост Кури
- Рынок тропических фруктов
- Окасиготэн
- Мыс Манза
- Слоновая скала
- Американ-Виллидж
- Сансет-Бич
Что включено
- Входной билет в аквариум Чурауми
- Сопровождающий тура
- Трансфер (от Ассамблея Окинава, DFS Галерея, инфоцентр Чатан)
- Страховка и налоги
- Умный аудиогид на смартфоне
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Входной сбор на мыс Манза (оплачивается на месте наличными - ¥100 экологический сбор)
Место начала и завершения?
Ассамблея Окинава / DFS Галерея / инфоцентр Чатан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 дек 2025
Маршрут простой и чёткий. Туристический автобус с хорошим кондиционером и местом для ног. Аудиогид работает через телефон — берите наушники. Гид отлично следит за временем, день длинный, но всё как в описании.
В
Вероника
22 авг 2025
В эту однодневку действительно успеваешь кучу всего. День длинный, но полностью оправдан, если хочешь увидеть север от Нахи.
А
Анна
5 июл 2025
Поездка получилась замечательной! Мы с подругой сорвались на Окинаву спонтанно, ничего не планировали, но этот тур идеально подошёл — за день успели увидеть столько интересного. Подходит тем, кто хочет охватить максимум мест, но если нужно подробно изучать каждую локацию, лучше выбрать другой вариант. Гид терпеливо ждал всех, автобус удобный, места потрясающие — рекомендую для насыщенного дня!
М
Марианна
8 мая 2025
Гид и водитель — просто супер! Экскурсия увлекательная, темп комфортный с учётом таких расстояний.
