Главные экскурсионные места в Нахе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Нахе на русском языке, цены от $51, скидки до 25%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Подземный штаб ВМС Японии на Окинаве - бункеры Второй мировой
Пешая
1.5 часа
-
25%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземный штаб ВМС Японии на Окинаве - бункеры Второй мировой
Начало: 5MPG+FMM Томигусуку, Окинава, Япония
$112.50$150 за всё до 6 чел.
Путешествие по северу Окинавы: аквариум Чурауми, остров Кури и мыс Мандзамо
На автобусе
10.5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по северу Окинавы: аквариум Чурауми, остров Кури и мыс Мандзамо
Начало: Площадь префектуры / отель Орион / Галерея Окинава
$51 за человека
Окинава за один день - океанариум, Кури и Американ-Виллидж
На автобусе
10.5 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Окинава за один день - океанариум, Кури и Американ-Виллидж
Начало: Ассамблея Окинава / DFS Галерея / инфоцентр Чатан
$54 за человека

