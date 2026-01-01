Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Нахе на русском языке, цены от $51, скидки до 25%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Нахе в категории «Популярные места» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нахе Подземный штаб ВМС Японии на Окинаве - бункеры Второй мировой; Путешествие по северу Окинавы: аквариум Чурауми, остров Кури и мыс Мандзамо; Окинава за один день - океанариум, Кури и Американ-Виллидж. В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Нахе в марте 2026 Сейчас в Нахе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 51 до 112.50 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Нахе (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», 10 ⭐ отзывов, цены от $51. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май