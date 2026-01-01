Мини-группа
до 5 чел.
Однодневная поездка на остров Токасики
Начало: 6MFM+CGC Наха, Окинава, Япония
$102 за человека
Аудиогид
Автобусная экскурсия в Янбару и на остров Кури с обедом и аудиогидом
Начало: Площадь префектуры / Перед магазином "Томариман"/ ...
$80 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по северу Окинавы: аквариум Чурауми, остров Кури и мыс Мандзамо
Начало: Площадь префектуры / отель Орион / Галерея Окинава
$51 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Окинава за один день - океанариум, Кури и Американ-Виллидж
Начало: Ассамблея Окинава / DFS Галерея / инфоцентр Чатан
$54 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нахе в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нахе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Нахе в марте 2026
Сейчас в Нахе в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 51 до 102. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Наху на 1 день, гиды Нахи подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Наху так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке