Отправьтесь в однодневное путешествие по живописным уголкам Северной Окинавы! Вас ждут ароматные тропические сады, мост над лазурными волнами, грандиозный океанариум Чурауми и чарующий мыс Мандзамо. Уединение, природа и атмосфера островного рая — всё в одной экскурсии.
Описание экскурсии
Путь по сокровищам Северной Окинавы Погрузитесь в атмосферу уюта и тропической свежести в Ананасовом парке Наго. Прокатитесь на забавной ананасовой тележке, насладитесь ароматом садов и попробуйте сладости из местных фруктов. После этого переезд по живописному мосту Кури на остров с бирюзовой водой и мягким песком откроет потрясающие виды для фото. Подводный мир и культурные открытия Главная жемчужина маршрута — аквариум Чурауми в парке Ocean Expo, одном из крупнейших в мире. Здесь вы увидите гигантских китовых акул, скатов и десятки видов тропических рыб — настоящий подводный шедевр природы. Затем экскурсия продолжится в Окасиготен, где можно отведать фирменные сладости и приобрести ароматные сувениры из фруктов Окинавы. Мыс Мандзамо — место силы и красоты Завершением дня станет остановка у легендарного мыса Мандзамо, известного своей «Слоновьей скалой» и потрясающими видами на безбрежное море. С одной стороны — величественные утёсы, с другой — ощущение свободы и покоя, ради которого сюда возвращаются вновь и вновь. Важная информация:
• В день экскурсии, пожалуйста, ожидайте в выбранном месте посадки как минимум за 10 минут до отправления. Автобус с надписью «Jumbo Tours»:
Места и время посадки: 8:15 — Кенмин Хироба (Окинава, Кентё-Маэ) 8:35 — отель «Орион» в Нахе 8:45 — T-Galleria Okinawa by DFS (рядом с магазином «Аояма но Юфуку» / «Аояма Тайлор») • Достопримечательности, включённые в экскурсию, могут быть закрыты по независящим от нас причинам, например из-за неблагоприятных погодных условий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ананасовый парк Наго
- Мост Кури
- Остров Кури
- Парк Ocean Expo
- Аквариум Чурауми
- Окасиготен
- Мыс Мандзамо
- Слоновья скала
Что включено
- Входной билет в аквариум Чурауми
- Входной билет и поездка на тележке в Ананасовом парке Наго
- Входной билет на мыс Мандзамо
- Трансфер туда и обратно на автобусе (пункт посадки Площадь префектуры / отель Orion / Galleria Okinawa)
- Сопровождающий тура
- Многоязычный аудиогид и наушники
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Площадь префектуры / отель Орион / Галерея Окинава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- В день экскурсии, пожалуйста, ожидайте в выбранном месте посадки как минимум за 10 минут до отправления. Автобус с надписью «Jumbo Tours»:
- Места и время посадки:
- 8:15 - Кенмин Хироба (Окинава, Кентё-Маэ)
- 8:35 - отель «Орион» в Нахе
- 8:45 - T-Galleria Okinawa by DFS (рядом с магазином "Аояма но Юфуку"/"Аояма Тайлор")
- Достопримечательности, включённые в экскурсию, могут быть закрыты по независящим от нас причинам, например из-за неблагоприятных погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Романов
21 сен 2025
Комфортабельный автобус, приятный гид, удобно, что был аудиогид. Все входные билеты уже включены, и нам даже подарили небольшие сувениры. Отличная организация!
Я
Ярослав
17 июн 2025
Это была просто потрясающая поездка — мы прекрасно провели время! Жаль, что в океанариуме не удалось задержаться подольше, но это совсем не испортило общее впечатление от дня.
С
Серафима
1 мая 2025
Все прошло очень здорово — за один день удалось увидеть много интересного. Экскурсия полностью оправдала свою стоимость: на Окинаве транспорт часто задерживается, но здесь всё было чётко по времени. Автобус приезжал вовремя, дорога прошла гладко. Ананасовый парк показался скучноватым для взрослых, но в целом всё понравилось.
Похожие экскурсии на «Путешествие по северу Окинавы: аквариум Чурауми, остров Кури и мыс Мандзамо»
Мини-группа
до 10 чел.
Окинава за один день - океанариум, Кури и Американ-Виллидж
Начало: Ассамблея Окинава / DFS Галерея / инфоцентр Чатан
$54 за человека
Аудиогид
Автобусная экскурсия в Янбару и на остров Кури с обедом и аудиогидом
Начало: Площадь префектуры / Перед магазином "Томариман"/ ...
$80 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Острый рамен и окинавская соба: гастро-тур по Нахе
Начало: 6M8R+Q57 Наха, Окинава, Япония
$142.80
$204 за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземный штаб ВМС Японии на Окинаве - бункеры Второй мировой
Начало: 5MPG+FMM Томигусуку, Окинава, Япония
$112.50
$150 за всё до 6 чел.