Путь по сокровищам Северной Окинавы Погрузитесь в атмосферу уюта и тропической свежести в Ананасовом парке Наго. Прокатитесь на забавной ананасовой тележке, насладитесь ароматом садов и попробуйте сладости из местных фруктов. После этого переезд по живописному мосту Кури на остров с бирюзовой водой и мягким песком откроет потрясающие виды для фото. Подводный мир и культурные открытия Главная жемчужина маршрута — аквариум Чурауми в парке Ocean Expo, одном из крупнейших в мире. Здесь вы увидите гигантских китовых акул, скатов и десятки видов тропических рыб — настоящий подводный шедевр природы. Затем экскурсия продолжится в Окасиготен, где можно отведать фирменные сладости и приобрести ароматные сувениры из фруктов Окинавы. Мыс Мандзамо — место силы и красоты Завершением дня станет остановка у легендарного мыса Мандзамо, известного своей «Слоновьей скалой» и потрясающими видами на безбрежное море. С одной стороны — величественные утёсы, с другой — ощущение свободы и покоя, ради которого сюда возвращаются вновь и вновь. Важная информация:

• В день экскурсии, пожалуйста, ожидайте в выбранном месте посадки как минимум за 10 минут до отправления. Автобус с надписью «Jumbo Tours»:

Места и время посадки: 8:15 — Кенмин Хироба (Окинава, Кентё-Маэ) 8:35 — отель «Орион» в Нахе 8:45 — T-Galleria Okinawa by DFS (рядом с магазином «Аояма но Юфуку» / «Аояма Тайлор») • Достопримечательности, включённые в экскурсию, могут быть закрыты по независящим от нас причинам, например из-за неблагоприятных погодных условий.