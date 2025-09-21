Мои заказы

Путешествие по северу Окинавы: аквариум Чурауми, остров Кури и мыс Мандзамо

Отправьтесь в однодневное путешествие по живописным уголкам Северной Окинавы! Вас ждут ароматные тропические сады, мост над лазурными волнами, грандиозный океанариум Чурауми и чарующий мыс Мандзамо. Уединение, природа и атмосфера островного рая — всё в одной экскурсии.
Описание экскурсии

Путь по сокровищам Северной Окинавы Погрузитесь в атмосферу уюта и тропической свежести в Ананасовом парке Наго. Прокатитесь на забавной ананасовой тележке, насладитесь ароматом садов и попробуйте сладости из местных фруктов. После этого переезд по живописному мосту Кури на остров с бирюзовой водой и мягким песком откроет потрясающие виды для фото. Подводный мир и культурные открытия Главная жемчужина маршрута — аквариум Чурауми в парке Ocean Expo, одном из крупнейших в мире. Здесь вы увидите гигантских китовых акул, скатов и десятки видов тропических рыб — настоящий подводный шедевр природы. Затем экскурсия продолжится в Окасиготен, где можно отведать фирменные сладости и приобрести ароматные сувениры из фруктов Окинавы. Мыс Мандзамо — место силы и красоты Завершением дня станет остановка у легендарного мыса Мандзамо, известного своей «Слоновьей скалой» и потрясающими видами на безбрежное море. С одной стороны — величественные утёсы, с другой — ощущение свободы и покоя, ради которого сюда возвращаются вновь и вновь. Важная информация:

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ананасовый парк Наго
  • Мост Кури
  • Остров Кури
  • Парк Ocean Expo
  • Аквариум Чурауми
  • Окасиготен
  • Мыс Мандзамо
  • Слоновья скала
Что включено
  • Входной билет в аквариум Чурауми
  • Входной билет и поездка на тележке в Ананасовом парке Наго
  • Входной билет на мыс Мандзамо
  • Трансфер туда и обратно на автобусе (пункт посадки Площадь префектуры / отель Orion / Galleria Okinawa)
  • Сопровождающий тура
  • Многоязычный аудиогид и наушники
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
Площадь префектуры / отель Орион / Галерея Окинава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • В день экскурсии, пожалуйста, ожидайте в выбранном месте посадки как минимум за 10 минут до отправления. Автобус с надписью «Jumbo Tours»:
  • Места и время посадки:
  • 8:15 - Кенмин Хироба (Окинава, Кентё-Маэ)
  • 8:35 - отель «Орион» в Нахе
  • 8:45 - T-Galleria Okinawa by DFS (рядом с магазином "Аояма но Юфуку"/"Аояма Тайлор")
  • Достопримечательности, включённые в экскурсию, могут быть закрыты по независящим от нас причинам, например из-за неблагоприятных погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
Романов
21 сен 2025
Комфортабельный автобус, приятный гид, удобно, что был аудиогид. Все входные билеты уже включены, и нам даже подарили небольшие сувениры. Отличная организация!
Я
Ярослав
17 июн 2025
Это была просто потрясающая поездка — мы прекрасно провели время! Жаль, что в океанариуме не удалось задержаться подольше, но это совсем не испортило общее впечатление от дня.
С
Серафима
1 мая 2025
Все прошло очень здорово — за один день удалось увидеть много интересного. Экскурсия полностью оправдала свою стоимость: на Окинаве транспорт часто задерживается, но здесь всё было чётко по времени. Автобус приезжал вовремя, дорога прошла гладко. Ананасовый парк показался скучноватым для взрослых, но в целом всё понравилось.

