Олени, храмы и легенды древней столицы Японии – всё это ждёт вас в Наре.
Прогуляемся по живописному парку, покормим оленей, узнаем буддийские истории в храме Тодай-дзи и поднимемся к святилищу Нигацу-до с его видом на город. А в тени леса откроется Касуга Тайша – храм фонарей и тишины. Эта экскурсия для тех, кто хочет почувствовать Японию старинной, душевной и нетуристической.
Описание экскурсииНара — первая столица Японии, где история дышит в каждом переулке. Мы проведём размеренную прогулку по самым значимым местам города, узнаем о буддизме и синтоизме, о временах, когда здесь зарождалась японская государственность. Посетим парк Нара, где свободно гуляют дружелюбные олени — вы сможете покормить их специальными вафлями и сделать красивые фото на фоне аллей и прудов. Зайдём в Тодай-дзи — храм, в котором находится одна из крупнейших бронзовых статуй Будды в мире. Поднимемся к павильону Нигацу-до, откуда открываются виды на весь храмовый комплекс. Не обойдём и Касуга Тайша — древний синтоистский храм с тысячами каменных и бронзовых фонарей, спрятанный среди леса. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет неспешно прикоснуться к японской культуре, архитектуре и природе — без спешки, но с глубоким погружением.
Ежедневно. Начало с 08:30 до 11:30 утра. Если так получится у Вас, что немного будете опаздывать, ничего страшного, обязательно Вас дождусь!:)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Нара»
- Известен своими дружелюбными оленями, которые свободно гуляют по территории. Здесь вы сможете покормить этих милых животных и насладиться прогулкой по живописным аллеям
- Тодай-дзи
- Величественный буддийский храм, где находится одна из крупнейших бронзовых статуй Будды в мире
- Нигацу-до, или «Храм второго месяца»
- Одно из самых почитаемых зданий комплекса Тодай-дзи
- Касуга Тайша
- Главный синтоистский храм в Наре, который был основан в 768 году и прославился тысячами фонарей
Что включено
- Услуги гида
- Заряженное настроение
Что не входит в цену
- Проезд к месту начала экскурсии и личные расходы
- Входные билеты
- Обед (еда и напитки)
- Поимка оленя для фото
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Кинтецу-Нара, Железнодорожная станция · префектура Нара, Нара
Завершение: Cт. Kintetsu Nara или JR Nara
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная закрытая обувь
- На пути будет много ступенек и небольших подъемов
- Спусков. Ориентировочная дистанция пешего маршрута - 7
- 5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
