Когда: Ежедневно. Начало с 08:30 до 11:30 утра. Если так получится у Вас, что немного будете опаздывать, ничего страшного, обязательно Вас дождусь!:)

Экскурсия длится около 5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала