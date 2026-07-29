Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: олени и древние храмы
Вас ждёт незабываемая прогулка по Наре: олени, бронзовый Будда, фонари Касуга-Тайся и дегустация саке на семейной винокурне
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от $410 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
24 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от $435 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии
Начало: станция Кинтецу-Нара
8 сен в 09:30
9 сен в 09:30
от $449 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Начало: Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподал...
24 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от $435 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
8 сен в 09:30
9 сен в 09:30
$149 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящая чайная церемония и мастер-класс по матча
Начало: MRGJ+49F Нара, Япония
Завтра в 14:30
10 авг в 10:30
$47 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс по изготовлению палочек для еды из кедра Ёсино
Начало: MRGJ+49F Нара, Япония
Завтра в 14:30
10 авг в 10:30
$43 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Нары и медитация Дзадзен
Путешествие в сердце дзен-буддизма Японии. Посетите храмы, узнайте об их истории и примите участие в медитации Дзадзен с опытными монахами
Начало: На ж/д станции Кинтэцу
12 сен в 14:30
19 сен в 14:30
от $550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара
Начало: Станция Кинтецу-Нара, Железнодорожная станция · пр...
$449 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нара и Тенри: как сделать мир лучше
Начало: Станция Кинтецу-Нара, Железнодорожная станция · пр...
$449 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Нара: храмы, олени, моти
Начало: Станция Кинтецу-Нара, Железнодорожная станция · пр...
7 сен в 10:00
8 сен в 10:00
$440 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная Динамично Познавательная Экскурсия.
6 часов пролетели, Как 10 минут!!!
Много рассказов, исторических фактов, и ответы на различные наши вопросы.
Александр, помог организовать обратную логистику в Токио!!!
Александру, огромное Спасибо от туристов из Финляндии:)!!!!!!
6 часов пролетели, Как 10 минут!!!
Много рассказов, исторических фактов, и ответы на различные наши вопросы.
Александр, помог организовать обратную логистику в Токио!!!
Александру, огромное Спасибо от туристов из Финляндии:)!!!!!!
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А
Равиль замечательный гид и собеседник. Во время экскурсии мы узнали много интересного. Помимо Нары, мы также побывали в замечательном городке Удзи. Несмотря на большое количество шагов за время экскурсии, она прошла легко и оставила самые замечательные воспоминания в памяти
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А
Артур провел замечательную экскурсию, познакомил нас с Нарой, с традициям, менталитетом японцев.
Показал чудесный ресторан, где мы ели лучшие суши и
Показал чудесный ресторан, где мы ели лучшие суши и
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Экскурсия по парку в Наре стала самой трогательной, доброй и интересной за все наше путешествие по Японии. Александр потрясающий гид, очень добрый человек. я очень рада, что нам удалось забронировать его великолепную экскурсию!
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В
Прекрасная экскурсия, гид очень ответственно подошел к встрече и проработке маршрута для нашей группы. Все остались довольны, не смотря на то что не привыкли так много ходить))
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Мы были в группе вдвоем и несмотря на это ничего не отменилось и стоимость не поменялась, спасибо! Экскурсия с Артуром
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А
Александр очень профессионально подошел к организации. Даже не заметили как прошли 5 часов. Было очень интересно. Всем рекомендуем.
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В
Равиль прекрасный организатор и эрудированный гид! Получили большое удовольствие от поездки в Нару.
Благодаря Равилю, за короткое время узнали о Японии много интересного, и уже полюбили эту страну.
Благодаря Равилю, за короткое время узнали о Японии много интересного, и уже полюбили эту страну.
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Понравился стиль подачи информации - уверенный и деликатный, с хорошим знанием истории, но без перегруженности деталями. Отличное знание города. Отдельное спасибо за советы по кафе и ресторанам, рамен с Равилем был лучшим!
+2
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С
Очень понравилась Нара) И Олеги.
Красивое интересное место. Артур интересный собеседник. Много узнал про современную Японию.
Красивое интересное место. Артур интересный собеседник. Много узнал про современную Японию.
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Всего 41 отзыв в Наре
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Ответы на вопросы от путешественников по Наре
Самые популярные экскурсии в Наре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
Сколько стоит экскурсия по Наре в августе 2026
Сейчас в Наре можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 43 до 550. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Наре (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2026 год, 41 ⭐ отзыв, цены от $43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь