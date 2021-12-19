Все экскурсии и мероприятия в Наре
Входной билет
€19.56
за 1 чел.
Премиум-карта Национального музея Нара и пропуск в члены Национального музея
Ваш билет на посещение самых известных национальных музеев Японии
В группе
до undefined чел.
€5.48
за 1 чел.
Национальный музей Нары
Достигните просветления в музее буддийского искусства в часе езды от Осаки/Киото
В группе
до undefined чел.
3д 18ч
€50.7
за 1 чел.
Umemori Sushi School Nara
Получите удовольствие от приготовления суши в прекрасном городе Нара
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Наре – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €5.48. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Наре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 декабрь, январь и февраль