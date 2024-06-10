Нара: священные олени и древние храмы

Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
На экскурсии вы познакомитесь с историей и духовным наследием Нары. Увидите милых жителей — священных японских оленей, которых здесь считают посланниками. Погуляете по парку, зайдёте в храмы и осмотрите гигантскую статую Будды. Я расскажу вам о культуре, быте и обычаях. И, конечно, покажу те места, которые любят сами японцы.
Нара: священные олени и древние храмы
Нара: священные олени и древние храмы
Нара: священные олени и древние храмы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами. Сейчас это спокойная префектура, где нет больших бизнес-центров, но есть прекрасный парк, по которому свободно гуляют олени.

Вы увидите:

  • Парк с оленями. Животных здесь почитают, как символ мира и духовности. При желании вы сможете их покормить — это безопасно, так как они привыкли к людям
  • Храм Тодай-дзи — крупнейший деревянный храм в мире
  • Статую Большого Будды, которая впечатляет своим масштабом и величием
  • Храм Нигацудо — с территории храма вы насладитесь панорамными видами на город и окружающие леса
  • Гору Вакакуса. Я расскажу о значении природы в японской культуре и о том, как она влияет на местные верования и традиции
  • Храм Касуга-тайся и тысячи каменных лампад, которые создают величественную атмосферу и напоминают о древних ритуалах и поклонениях

Вы узнаете:

  • Почему олени в Наре считают священными и как они стали символом города
  • О роли буддизма и синтоизма в японской жизни, а также об архитектурных особенностях и культурном значении храмов Тодай-дзи и Касуга-тайся
  • Какие ритуалы молитвы и почитания практикуют японцы в храмах
  • И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые посещает Нару и хочет узнать о её культурном наследии и уникальных особенностях. И тем, кто уже был здесь, но хочет углубиться в японскую историю и традиции.

Организационные детали

  • По желанию остановимся в традиционных кафе — я покажу вам интересные места с либеральными ценами. Обед оплачивается отдельно — около €10/чел.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников — подробности уточняйте в сообщениях
  • Вам потребуется удобная обувь, на пути будет много ступенек

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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