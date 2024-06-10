На экскурсии вы познакомитесь с историей и духовным наследием Нары. Увидите милых жителей — священных японских оленей, которых здесь считают посланниками. Погуляете по парку, зайдёте в храмы и осмотрите гигантскую статую Будды. Я расскажу вам о культуре, быте и обычаях. И, конечно, покажу те места, которые любят сами японцы.

за 1 человека или €60 за человека, если вас больше

от €100 за 1 человека или €60 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами. Сейчас это спокойная префектура, где нет больших бизнес-центров, но есть прекрасный парк, по которому свободно гуляют олени.

Вы увидите:

Парк с оленями. Животных здесь почитают, как символ мира и духовности. При желании вы сможете их покормить — это безопасно, так как они привыкли к людям

Животных здесь почитают, как символ мира и духовности. При желании вы сможете их покормить — это безопасно, так как они привыкли к людям Храм Тодай-дзи — крупнейший деревянный храм в мире

— крупнейший деревянный храм в мире Статую Большого Будды, которая впечатляет своим масштабом и величием

которая впечатляет своим масштабом и величием Храм Нигацудо — с территории храма вы насладитесь панорамными видами на город и окружающие леса

— с территории храма вы насладитесь панорамными видами на город и окружающие леса Гору Вакакуса. Я расскажу о значении природы в японской культуре и о том, как она влияет на местные верования и традиции

Я расскажу о значении природы в японской культуре и о том, как она влияет на местные верования и традиции Храм Касуга-тайся и тысячи каменных лампад, которые создают величественную атмосферу и напоминают о древних ритуалах и поклонениях

Вы узнаете:

Почему олени в Наре считают священными и как они стали символом города

О роли буддизма и синтоизма в японской жизни, а также об архитектурных особенностях и культурном значении храмов Тодай-дзи и Касуга-тайся

Какие ритуалы молитвы и почитания практикуют японцы в храмах

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые посещает Нару и хочет узнать о её культурном наследии и уникальных особенностях. И тем, кто уже был здесь, но хочет углубиться в японскую историю и традиции.

Организационные детали