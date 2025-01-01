На экскурсии вы познакомитесь с историей и духовным наследием Нары. Увидите милых жителей — священных японских оленей, которых здесь считают посланниками. Погуляете по парку, зайдёте в храмы и осмотрите гигантскую статую Будды. Я расскажу вам о культуре, быте и обычаях. И, конечно, покажу те места, которые любят сами японцы.
Описание экскурсии
Нара — одна из первых столиц Японии, город с богатой историей, легендами и знаменитыми храмами. Сейчас это спокойная префектура, где нет больших бизнес-центров, но есть прекрасный парк, по которому свободно гуляют олени.
Вы увидите:
- Парк с оленями. Животных здесь почитают, как символ мира и духовности. При желании вы сможете их покормить — это безопасно, так как они привыкли к людям
- Храм Тодай-дзи — крупнейший деревянный храм в мире
- Статую Большого Будды, которая впечатляет своим масштабом и величием
- Храм Нигацудо — с территории храма вы насладитесь панорамными видами на город и окружающие леса
- Гору Вакакуса. Я расскажу о значении природы в японской культуре и о том, как она влияет на местные верования и традиции
- Храм Касуга-тайся и тысячи каменных лампад, которые создают величественную атмосферу и напоминают о древних ритуалах и поклонениях
Вы узнаете:
- Почему олени в Наре считают священными и как они стали символом города
- О роли буддизма и синтоизма в японской жизни, а также об архитектурных особенностях и культурном значении храмов Тодай-дзи и Касуга-тайся
- Какие ритуалы молитвы и почитания практикуют японцы в храмах
- И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые посещает Нару и хочет узнать о её культурном наследии и уникальных особенностях. И тем, кто уже был здесь, но хочет углубиться в японскую историю и традиции.
Организационные детали
- По желанию остановимся в традиционных кафе — я покажу вам интересные места с либеральными ценами. Обед оплачивается отдельно — около $11 за чел.
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников — подробности уточняйте в сообщениях
- Вам потребуется удобная обувь, на пути будет много ступенек
в будние дни в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$129
|Дети до 12 лет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
станция Кинтецу-Нара
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Наре
Провёл экскурсии для 72 туристов
Привет! Я Артур. Знаком с Японией более 10 лет, побывал в более чем 80 странах и более 120 городах мира, мне есть что рассказать о Японии в сравнении. Люблю делиться своими историями и страстью к открытиям. Моё главное желание — создать для вас незабываемый и познавательный опыт знакомства с Японией и вдохновить на новые открытия!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 янв 2025
Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно.
Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
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