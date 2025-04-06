Мои заказы

Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри

Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по Наре и Тенри, где можно познакомиться с древними храмами и святилищами, важными для японской культуры.

Посетители смогут узнать о роли буддийских монахов в отношениях Японии и Китая, а также о значении храмов для императорской семьи. Завершение экскурсии на станции JR Nara делает её удобной для продолжения путешествия
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Древние храмы и святилища
  • 🗺 Уникальный маршрут без толп туристов
  • 🚆 Удобное завершение на станции JR Nara
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🕊 Погружение в японскую культуру
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри© Александр
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри© Александр
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри© Александр
Ближайшие даты:
13
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя21
ноя24
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Храм Якуши-джи
  • Храм Тенри
  • Исоноками-дзингу
  • Обитоке-дера

Описание экскурсии

  • Храм Якуши-джи. Один из самых древних и значимых буддийских храмов в Наре, основанный в 680 году.
  • Храм Тенри 19 века. Главный храм синтоистского учения Тенри.
  • Исоноками-дзингу. По легенде святилище появилось в 91 году до н. э. во времена императора Судзина.
  • Обитоке-дера. Храм, основанный в 9 веке.
  • Завершим экскурсию на станции JR Nara.

Я расскажу:

  • Какую роль сыграли буддийские монахи в охлаждении отношений Японии и Китая.
  • Зачем члены императорской семьи посещают храм Обитоке-дера.
  • Какую возможность даёт знание японского языка в храме Исоноками-дзингу.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед (по меню в одном из заведений, которое мы выберем), вход в храм Яшику-джи (1000 йен за чел.), транспорт (проезд на электричке — 1060 йен за чел. на все перемещения), а также дополнительные локации по желанию путешественников.
  • Рекомендую выбирать удобную закрытую обувь и взять с собой дополнительную пару носочков:).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Kintetsu Nara
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Наре
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару
читать дальше

лет проехал на велосипеде по Японии более 3 тыс. км по новым дорогам и маршрутам, взобрался на 7 вершин, погружался с дайверами не раз и не два:) Если вы хотите заглянуть туда, где живёт настоящая Япония, вы попали в правильное место!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
6 апр 2025
Александр мне очень понравился тем, что гибко подошел к нашему запросу. У нас была совместная поездка в Киото. Саша составил нам индивидуальный маршрут, провел по не туристическим местам и нашем, о чем пообщаться с каждым участником экскурсии. Спасибо 🙏

Входит в следующие категории Нары

Похожие экскурсии из Нары

Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Пешая
5 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и храмы
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
$129 за человека
Нара: священные олени и древние храмы
Пешая
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии
Начало: станция Кинтецу-Нара
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
$449 за человека
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Пешая
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Начало: Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподал...
13 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Наре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Наре