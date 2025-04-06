Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по Наре и Тенри, где можно познакомиться с древними храмами и святилищами, важными для японской культуры.
Посетители смогут узнать о роли буддийских монахов в отношениях Японии и Китая, а также о значении храмов для императорской семьи. Завершение экскурсии на станции JR Nara делает её удобной для продолжения путешествия
Посетители смогут узнать о роли буддийских монахов в отношениях Японии и Китая, а также о значении храмов для императорской семьи. Завершение экскурсии на станции JR Nara делает её удобной для продолжения путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Древние храмы и святилища
- 🗺 Уникальный маршрут без толп туристов
- 🚆 Удобное завершение на станции JR Nara
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🕊 Погружение в японскую культуру
Что можно увидеть
- Храм Якуши-джи
- Храм Тенри
- Исоноками-дзингу
- Обитоке-дера
Описание экскурсии
- Храм Якуши-джи. Один из самых древних и значимых буддийских храмов в Наре, основанный в 680 году.
- Храм Тенри 19 века. Главный храм синтоистского учения Тенри.
- Исоноками-дзингу. По легенде святилище появилось в 91 году до н. э. во времена императора Судзина.
- Обитоке-дера. Храм, основанный в 9 веке.
- Завершим экскурсию на станции JR Nara.
Я расскажу:
- Какую роль сыграли буддийские монахи в охлаждении отношений Японии и Китая.
- Зачем члены императорской семьи посещают храм Обитоке-дера.
- Какую возможность даёт знание японского языка в храме Исоноками-дзингу.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед (по меню в одном из заведений, которое мы выберем), вход в храм Яшику-джи (1000 йен за чел.), транспорт (проезд на электричке — 1060 йен за чел. на все перемещения), а также дополнительные локации по желанию путешественников.
- Рекомендую выбирать удобную закрытую обувь и взять с собой дополнительную пару носочков:).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Kintetsu Nara
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Наре
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние паруЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
6 апр 2025
Александр мне очень понравился тем, что гибко подошел к нашему запросу. У нас была совместная поездка в Киото. Саша составил нам индивидуальный маршрут, провел по не туристическим местам и нашем, о чем пообщаться с каждым участником экскурсии. Спасибо 🙏
Входит в следующие категории Нары
Похожие экскурсии из Нары
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и храмы
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии
Начало: станция Кинтецу-Нара
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
$449 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Начало: Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподал...
13 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
$449 за всё до 7 чел.