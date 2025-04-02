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8 дней Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии Полюбоваться Фудзи, погулять по району гейш и заглянуть на перекрёсток Сибуя Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего пр... «Его изящные формы напоминают птицу в полёте, а весной, на фоне цветущей сакуры, он выглядит особенно живописно» $ 2980 за человека 9 дней Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры Налюбоваться бутонами японской вишни, отметить праздник ханами и покормить оленей Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от вашего рейса «Каждую весну жизнь в Японии ненадолго замирает: распускается сакура, которая здесь ассоциируется с облаками» $ 2350 за человека 9 дней В Страну восходящего солнца на мегаяхте: круиз по городам Японии с посещением Пусана Исследовать острова Косикидзима на лодках, погулять по Осаке и заглянуть в колоритные деревни Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего пр... «Весенняя Япония — то, что нужно увидеть всем хотя бы раз в жизни» € 7630 за человека Все туры Осаки

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Весенние»

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