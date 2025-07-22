Мои заказы

За гранью обычного. Ночь в монастыре, мегаполисы, клены

Собирай чемодан, друг, Япония ждет! Первое, что важно знать, мы полностью помогаем оформить японскую визу - бесплатно
Описание тура

Собирай чемодан, друг, Япония ждет! Первое, что важно знать, мы полностью помогаем оформить японскую визу - бесплатно. Второе - если вас двое и более человек - будет действовать скидка. Ну и третий важный пункт - это не просто тур, а настоящее приключение для всей семьи, где вы откроете новых себя, и мир впечатлений - от легендарных храмов до цифрового искусства мегаполисов, от священных гор и буддизма до гастрономических откровений. Поживете там, где никогда бы не пожили в обычном туре, научитесь тому, что останется с вами навсегда.

Мы тщательно подобрали все лучшее (от идеи и фишек тура до проживания и локаций) сделали максимум, чтобы это путешествие стало для тебя нечто большим, чем обычный авторских тур. Увидишь Японию во всей её красе и наполнишься энергией, вдохновением и гармонией.

Посетим самые красивые города Японии в период цветения сакуры. Осака, Нара, Киото, Хаконэ и Токио. Каждый из них ты увидишь с разных граней, тебя будут сопровождать лучшие гиды. Один из них был гидом в проекте Мир наизнанку у Димы Комарова.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Джапан, город ярких огней Осака

Привет, друг! Наш тур начинается! Позади у тебя долгий перелет, поэтому мы встречаемся в аэропорту 15:00 (время точное обсуждать с менеджером перед покупкой авиа) и сразу едем на заселение в атмосферный комфортабельный японский дом, который будет на двое суток в нашем распоряжении.

Передвигаемся на минивене Toyota с нашим гидом Дмитрием (Буддийский монах, настоятель храма, работал гидом Дмитрия Комарова в проекте Мир наизнанку).

Вечером - ужин-знакомство с участниками тура и прогулка. А так же традиционная японская чайная церемония.

Погрузимся в Дзен и узнаем больше о традициях японцев.

2 день

Universal Studio в Осаке и Хогвартс

Для желающих начать день по-особенному, мы предлагаем посетить необычную службу в храме, рядом с которым располагается наш дом. Службу проводит Дмитрий - гид. Он расскажет мудрости и секреты спокойствия. После завтрака отправляемся в Universal Studio Japan - один из самых крутых парков развлечений в мире. Люди, кто побывал в разных парках по всему мира типа Disneyland и др. сказали, что Universal - лучший парк из всех. Здесь всё как в кино: Хогвартс, динозавры, Марио, миньоны и супергерои оживают прямо перед нами. Аттракционы, 4D-шоу, уличные парады, фирменная еда и фотозоны на каждом шагу здесь эмоции зашкаливают с самого входа. Любой возраст не помеха, чтобы визжать от восторга и улыбаться без остановки. А вечером яркое шоу с фейерверками, светом и музыкой. Так же, в этот день запланирован мастер класс по каллиграфии и прогулка по знаменитой улице Намба. Ресторан со свежайшими конвейерными суши и вкуснейшие матча десерты.

3 день

Нара - ручные олени и самая большая статуя Будды

Утром отправляемся в Нару — город, где история дышит в каждом камне и листе. В храме Тодайдзи стоит самая большая в мире бронзовая статуя Будда — символ вечного спокойствия и мудрости,

Парк с ручными оленями — это не просто место для фото, а живая связь с природой и традицией. Кормя этих дружелюбных животных, ты словно касаешься самой доброты Японии, которая приглашает замедлиться и насладиться моментом. Дегустация настоящих десертов Моти, да - да, ты узнаешь какие она на самом деле на вкус.

Далее — Киото, город, где каждый камень рассказывают свою историю. Посетим храм Чистой воды Киемидзу-дэра на закате.

Вечером отдых и неспешная прогулка по старым улицам под мягким светом фонарей.

4 день

Душа Японии - Киото

Утро начнётся с особенного опыта - фотосессия в старинном районе Гион под сакурой. Женщины примерят изысканные кимоно. Мужчины и дети - хаори, традиционную одежду с характером. Стильно, сдержанно, по-самурайски. Во время прогулки зайдем в самый старый магазин чая в Японии, в кофейню Старбакс в древнем доме - выпьем кофе сидя на татами.

Посетим знаменитую аллею красных ворот Фусими Инари.

Прогуляемся и по самым эстетичным улочкам Киото, узнаем как живут Гейши. А вечером - главный рынок Киото и дегустация рыбы фугу - самая опасная рыба с мире.

5 день

Kyoto полный dzen

Сегодня тебе захочется выдохнуть и провести день в спокойствии, самостоятельно прогулять по Киото, замедлиться. Свободный день тура для шоппинга, организатор предложит локации для самостоятельного посещения.

Для тех кто любит размеренный ритм путешествия, сегодняшний день станет островком спокойствия и уединения.

6 день

Гора Фудзи, гейзеров озеро, японские бани

Сегодня нас ждет невероятное приключение — поездка на знаменитом супер-скоростном поезде синкансене. Летим (ну почти) из Киото в Хаконэ - легендарный курорт, известный своими природными горячими источниками и захватывающими видами на гору Фудзи.

Хаконэ — это место, где заботы исчезают, а тело и разум находят гармонию. Мы остановимся в лучшем отеле с природными термальными источниками. Горячая ванная с целебной водой прямо у тебя в номере с видом на озеро. Тишина и полное умиротворение.

Рядом с нашим отелем есть канатная дорога на вулканическую долину с гидротермальными и серными источниками Овакудани. Оттуда открывается вид на гору Фудзи. Туда мы обязательно поднимемся.

Если проголодались и вас не пугает сильный запах серы, можете попробовать чёрные яйца. Их варят прямо в горячих источниках, и сера окрашивает скорлупу. Говорят, каждое съеденное яйцо продлевает жизнь на несколько лет.

Вечером Spa в отеле и шикарный ужин в ресторане - включен.

7 день

Прогулка на корабле по озеру - выезд в Токио

После завтрака отправляемся на прогулочном корабле по гейзерному озеру в святилище которое располагается на древнем вулкане Хаконе. Сделаем эпическую фотографию в красных воротах-торий. Прогуляемся по чудесной деревне Мотохаконе. Пообедаем и вернемся к отеле, чтобы трансфер отвез нас на станцию отправления в мегаполис.

Ближе к вечеру мы выезжаем в столицу Японии - Токио на поезде (время в пути полтора часа).

Заселение в отель, ужин и прогулка по вечернему Токио (если останутся силы)

8 день

Все лучшее в Токио

Начинаем день с поездки на монорельсе через Токийский залив — на остров Одайба, где нас ждёт музей цифрового искусства Team Labum. Полное погружение: отключаем разум, включаем ощущения. Свет, звук, движение — всё живёт и дышит вокруг тебя.

Далее — Шибуя, самый оживлённый перекрёсток мира. Миллион шагов в день, ритм города, неоновый вихрь. Фото у памятника Хатико, шоппинг в лучших торговых центрах и уличная мода в действии.

Вечером — по желанию: барная улочка под красными фонарями — атмосферно, ярко, по-токийски. Или — шоппинг с гидом по топ-магазинам. Здесь каждый найдёт свой ритм.

9 день

Шоппинг, гастрономия и улица Аниме

Насладимся еще раз вкуснейшей японской кухней в аутентичных кафе, где каждый найдёт свой гастрономический шедевр. Каждый участник получит от организатора гайд по шоппингу в Токио, со ссылками на магазины, лучшие винтажки и полезные советы.

Так же сегодня в программе посещение самой высокой телевизионной башни в Японии Skytree, виды на Токио, а вечером самая яркая молодежная улица Харадзюку и прогулка по улице где зарождалось Аниме. Зайдем в аутентичные магазины и посетим ресторан Якунику.

10 день

Финал путешествия и тёплые прощания

Свободный день.

Выселение из отеля к 12:00 и завершение нашего путешествия. Наступает момент теплых прощаний — воспоминания о пережитом останутся с нами надолго, а возможно, станут началом новых дружб.

День покупки сувениров, шоппинга, а для тех, кто остается в Токио, предложим дополнительные программы и поможем с бронированием отелей.

Вылеты домой рекомендуются после 18:00 или на следующий день.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта (встреча) на минивэне
  • Проживание. Двухместное размещение в номерах. Отели 4-5 звезд, ночь в буддийском монастыре, 2 ночи в японском доме
  • Питание. Завтраки в отелях, приветственный ужин в Осаке, ужин в Хаконэ
  • Прогулка на корабле первым классом с приоритетной посадкой по озеру Аси
  • Трансфер на минивэне с 1 по 3 дни маршрута
  • Услуги опытного русскоговорящего гида на протяжении всего маршрута
  • Экскурсии. Все входные билеты по маршруту, в Universal, храмы, музеи
  • Все билеты для пользования скоростными поездами-синкансенами Все билеты на общественный транспорт Все входные билеты по программе
  • Аренда традиционного японского наряда и профессиональная фотосессия в Киото
  • Помощь 24/7 во время поездки и помощь в оформлении визы
  • Мастер класс по каллиграфии, чайная церемония
  • Пользование японскими банями в г. Хаконе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Осака (начало тура), и из Токио (финиш)
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины не по программе
О чём нужно знать до поездки

Дорогие путешественники, я и моя команда с удовольствием поможем вам с оформлении визы, покупки выгодные авиабилетов, стыковок, а так же предложим дополнительные варианты экскурсий, если вы захотите продлить свое путешествие по Японии.

Визы

Для граждан России для въезда в Японию требуется виза. Для туристических поездок чаще всего оформляется краткосрочная виза на срок до 90 дней. Обычно выдается в течение 5 дней в зависимости от города подачи. Виза привязана к датам путешествия. Одобряемость 95%. Япония упростила процедуру получения визы для граждан России. Тут не сложно, обо всем расскажем и поможем подготовить документы для её получения. В Москве и Спб виза бесплатная, в регионах отдельно оплачивается доставка документов.

Авиабилеты до Осака и из Токио мы помогаем подобрать, чтобы были удобные стыковки и выгодные цены.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Я Анна - фанат путешествий. Любитель яхтинга, саморазвития, фридайвинга и самых разных приключений, открытий себя в новых местах. С 15 лет путешествия стали моей страстью, а теперь - моей жизнью и
читать дальше

деятельностью. Я создаю авторские необычные туры для тех, кто ищет что-то большее, чем просто отдых и хочет чувствовать себя по-настоящему живым. Путешествия соединяют исследование живописных мест, погружение в культуру и посещение популярных локаций, активности, глубокий отдых и редкую возможность заглянуть внутрь себя. Это не просто туризм - это формат, который наполняет яркими эмоциями, помогает перезагрузить своё состояние и вдохновляет на личные открытия и рост. Йога, медитации и простые, но эффективные техники, которые собирала годами, - тоже часть этого проекта. (это приятный бонус для тех, кто с нами путешествует и хочет почувствовать себя еще лучше) Они помогают сосредоточиться на своих ощущениях, открывая новый взгляд на важные для вас события, умение управлять своей реальностью и создавать ее. Я работаю с профессиональной командой капитанов, гидов и кураторов, каждая деталь путешествия продумана Мой тревел - проект создан из любви к путешествиям, миру и всем людям. Мы не путешествуем сломя голову, что бы увидеть как можно больше достопримечательностей, тем самым упуская из виду самое важное. Мы учим путешествовать совершенно по-новому, замечая смыслы, передавая ценности и новые знания.

