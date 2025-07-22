Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Собирай чемодан, друг, Япония ждет! Первое, что важно знать, мы полностью помогаем оформить японскую визу - бесплатно. Второе - если вас двое и более человек - будет действовать скидка. Ну и третий важный пункт - это не просто тур, а настоящее приключение для всей семьи, где вы откроете новых себя, и мир впечатлений - от легендарных храмов до цифрового искусства мегаполисов, от священных гор и буддизма до гастрономических откровений. Поживете там, где никогда бы не пожили в обычном туре, научитесь тому, что останется с вами навсегда.

Мы тщательно подобрали все лучшее (от идеи и фишек тура до проживания и локаций) сделали максимум, чтобы это путешествие стало для тебя нечто большим, чем обычный авторских тур. Увидишь Японию во всей её красе и наполнишься энергией, вдохновением и гармонией.

Посетим самые красивые города Японии в период цветения сакуры. Осака, Нара, Киото, Хаконэ и Токио. Каждый из них ты увидишь с разных граней, тебя будут сопровождать лучшие гиды. Один из них был гидом в проекте Мир наизнанку у Димы Комарова.