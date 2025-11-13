-
17%
За гранью обычного. Ночь в монастыре, мегаполисы, клены
Собирай чемодан, друг, Япония ждет! Первое, что важно знать, мы полностью помогаем оформить японскую визу - бесплатно
«Это не просто тур, а настоящее приключение, где ты откроешь нового себя, и новый мир впечатлений - от легендарных храмов до цифрового искусства мегаполисов, от священных гор и буддизма до гастрономических откровений»
13 ноя в 10:00
от 371 879 ₽
448 047 ₽ за человека
Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш
Начало: Аэропорт Осаки, время - по договорённости
«Особенно красиво огненные деревья смотрятся на фоне старинных храмов, величественной Фудзи и в традиционных садах»
29 ноя в 10:00
$3590 за человека
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
Поучаствовать в народных праздниках Гион и Нэбута, посетить культовые места и погладить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
«Продолжится и празднование японского фестиваля Гион-мацури: удастся рассмотреть яркие наряды разных эпох, понаблюдать за ритуальными шествиями и религиозными обрядами, присоединиться к народным гуляньям»
23 июл в 10:00
$2900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Осаке
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Осаке в августе 2025
Сейчас в Осаке в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 2900 до 371 879 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Святые места», 2 ⭐ отзыва, цены от 2900₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь