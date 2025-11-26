Описание тура
Организационные детали
Билеты вы покупаете самостоятельно, но мы поможем вам с выбором и будем на связи.
Тур-разведка состоится во второй половине ноября — в сезон красных клёнов.
Это одно из красивейших природных зрелищ в Японии и Корее. В это время уже начинает холодать — около 15 °C. Это комфортная погода для прогулок по городам и паркам.
Программа составлена так, чтобы почти каждый день сочетал в себе уличные прогулки и посещение атмосферных мероприятий в помещениях: чайная церемония, театр, музей, программа ниндзя и другие интересные события.
Рекомендуется термобельё и одежда, которую удобно комбинировать по слоям: майка, свитер, куртка. Это позволит комфортно чувствовать себя при смене погоды и температур.
Программа тура по дням
Прибытие в Осаку, чайная церемония и ботанический сад
Встретим вас в аэропорту Осаки — гастрономической столице Японии. После заселения в отель вас ждёт участие в традиционной чайной церемонии, позволяющей замедлиться. Вечером мы отправимся в уникальный ботанический сад, который с наступлением сумерек превращается в арт-пространство, где природа переплетается с технологичным искусством 21 века.
Киото: тренировка ниндзя, мир самураев и гейш
Из современной Осаки мы отправимся в Киото — древнюю столицу Японии, сохранившую атмосферу традиционной культуры. Переезд на поезде займёт около 30 минут. Здесь мы познакомимся с миром самураев и ниндзя, побываем на их тренировке и прогуляемся по району гейш.
Нара: милые олени и прогулка по бамбуковому лесу
Переедем в Нару, дорога на поезде займёт около 40 минут в одну сторону. Этот город известен своими древними храмами и особой атмосферой, в которой прошлое соседствует с настоящим. На улицах Нары свободно гуляют олени — священные животные в синтоизме, которых мы сможем покормить. Мы побродим по аллеям, осмотрим храмовые комплексы и побываем в живописном бамбуковом лесу.
Парк Дзигокудани, снежные обезьяны и подземный туннель в храме Дзэнко-дзи
Отправимся в Нагано, дорога на поезде займёт около 3,5 часов. Главным впечатлением станет посещение парка Дзигокудани, где обитают знаменитые снежные обезьяны, любящие понежиться в горячих источниках. Мы увидим их в естественной среде и сможем понаблюдать за повадками этих удивительных животных. Затем отправимся в храм Дзэнкодзи и пройдём по его тёмному подземному туннелю, который символизирует путь к просветлению.
Обзорная экскурсия по Токио
Проведём день в Токио, где нас ждёт прогулка по главным достопримечательностям города в сопровождении гида. После экскурсии у каждого будет возможность выбрать дополнительное занятие за отдельную плату: посетить интерактивный музей цифрового искусства TeamLab Planets TOKYO, отправиться на представление в театр Кабуки или заглянуть в необычное кафе с совами.
Рассвет с видом на Фудзи
Ранним утром мы встретим рассвет в Хаконэ, откуда в ясную погоду открывается один из самых известных видов на гору Фудзи. Будем много гулять в окрестностях, фотографироваться и наслаждаться природой.
Свободный день
Свободный день. За доплату вы можете посетить Диснейленд, заказать фотосессию или выбрать другое занятие по душе.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу. Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 ужина
- Трансферы по маршруту и общественный транспорт в городах
- Билеты на поезда и автобусы между городами
- Сопровождение турлидера
- Помощь в подборе и покупке авиабилетов
- Входные билеты
- Чайная церемония, участие в уроке ниндзя
- Экскурсии по программе
- Помощь в получении виз
Что не входит в цену
- Билеты до Осаки и обратно из Токио
- Питание вне программы - ок. €300
- Билеты в Диснейленд - €50
- Посещение кофе с совами в Токио - €50
- Музей teamLab Planets Tokyo - €29
- Билет в театр Кабуки - €37
- Фотосессия - €300
- Туристическая страховка - ок. €90
- Виза