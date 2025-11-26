Мои заказы

Тур-знакомство с Японией в мини-группе: 6 городов, увлекательные экскурсии и тренировка ниндзя

Увидеть Фудзи на рассвете, понаблюдать за снежными обезьянами, посетить чайную церемонию, район гейш
Мы составили программу путешествия так, чтобы вы увидели Японию с разных сторон: динамичные мегаполисы, древние храмы, старинные улочки, невероятную природу и милых животных. В Осаке вы познакомитесь с национальной кухней
и примете участие в чайной церемонии.

В Киото погрузитесь в традиции самураев, увидите настоящих гейш и даже почувствуете себя ниндзя — вас ждёт тренировка! Нара встретит древними храмами и свободно бродящими по улочкам оленями, а прогулка по бамбуковому лесу подарит ощущение тишины и уединения.

В Нагано вы увидите знаменитых снежных обезьян в парке Дзигокудани и пройдёте по символическому подземному пути храма Дзэнкодзи.

А завершим тур экскурсией по Токио и встречей рассвета у подножия горы Фудзи — пейзажи здесь напоминают открытку.

Описание тура

Организационные детали

Билеты вы покупаете самостоятельно, но мы поможем вам с выбором и будем на связи.

Тур-разведка состоится во второй половине ноября — в сезон красных клёнов.
Это одно из красивейших природных зрелищ в Японии и Корее. В это время уже начинает холодать — около 15 °C. Это комфортная погода для прогулок по городам и паркам.
Программа составлена так, чтобы почти каждый день сочетал в себе уличные прогулки и посещение атмосферных мероприятий в помещениях: чайная церемония, театр, музей, программа ниндзя и другие интересные события.
Рекомендуется термобельё и одежда, которую удобно комбинировать по слоям: майка, свитер, куртка. Это позволит комфортно чувствовать себя при смене погоды и температур.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Осаку, чайная церемония и ботанический сад

Встретим вас в аэропорту Осаки — гастрономической столице Японии. После заселения в отель вас ждёт участие в традиционной чайной церемонии, позволяющей замедлиться. Вечером мы отправимся в уникальный ботанический сад, который с наступлением сумерек превращается в арт-пространство, где природа переплетается с технологичным искусством 21 века.

2 день

Киото: тренировка ниндзя, мир самураев и гейш

Из современной Осаки мы отправимся в Киото — древнюю столицу Японии, сохранившую атмосферу традиционной культуры. Переезд на поезде займёт около 30 минут. Здесь мы познакомимся с миром самураев и ниндзя, побываем на их тренировке и прогуляемся по району гейш.

3 день

Нара: милые олени и прогулка по бамбуковому лесу

Переедем в Нару, дорога на поезде займёт около 40 минут в одну сторону. Этот город известен своими древними храмами и особой атмосферой, в которой прошлое соседствует с настоящим. На улицах Нары свободно гуляют олени — священные животные в синтоизме, которых мы сможем покормить. Мы побродим по аллеям, осмотрим храмовые комплексы и побываем в живописном бамбуковом лесу.

4 день

Парк Дзигокудани, снежные обезьяны и подземный туннель в храме Дзэнко-дзи

Отправимся в Нагано, дорога на поезде займёт около 3,5 часов. Главным впечатлением станет посещение парка Дзигокудани, где обитают знаменитые снежные обезьяны, любящие понежиться в горячих источниках. Мы увидим их в естественной среде и сможем понаблюдать за повадками этих удивительных животных. Затем отправимся в храм Дзэнкодзи и пройдём по его тёмному подземному туннелю, который символизирует путь к просветлению.

5 день

Обзорная экскурсия по Токио

Проведём день в Токио, где нас ждёт прогулка по главным достопримечательностям города в сопровождении гида. После экскурсии у каждого будет возможность выбрать дополнительное занятие за отдельную плату: посетить интерактивный музей цифрового искусства TeamLab Planets TOKYO, отправиться на представление в театр Кабуки или заглянуть в необычное кафе с совами.

6 день

Рассвет с видом на Фудзи

Ранним утром мы встретим рассвет в Хаконэ, откуда в ясную погоду открывается один из самых известных видов на гору Фудзи. Будем много гулять в окрестностях, фотографироваться и наслаждаться природой.

7 день

Свободный день

Свободный день. За доплату вы можете посетить Диснейленд, заказать фотосессию или выбрать другое занятие по душе.

8 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу. Наш тур завершён, до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2500
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 ужина
  • Трансферы по маршруту и общественный транспорт в городах
  • Билеты на поезда и автобусы между городами
  • Сопровождение турлидера
  • Помощь в подборе и покупке авиабилетов
  • Входные билеты
  • Чайная церемония, участие в уроке ниндзя
  • Экскурсии по программе
  • Помощь в получении виз
Что не входит в цену
  • Билеты до Осаки и обратно из Токио
  • Питание вне программы - ок. €300
  • Билеты в Диснейленд - €50
  • Посещение кофе с совами в Токио - €50
  • Музей teamLab Planets Tokyo - €29
  • Билет в театр Кабуки - €37
  • Фотосессия - €300
  • Туристическая страховка - ок. €90
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осаки, утро, точное время по согласованию
Завершение: Аэропорт Токио, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваша команда гидов в Осаке
Меня зовут Даниил, я являюсь создателем проекта. Работаю турлидером 5 лет и посетил 32 страны, 25 из них — в качестве сопровождающего групп. 4 года я работал ведущим праздников и 2 года
в Беларуси. А по образованию я повар, никогда не оставлю вас голодными. За жизнь я свозил в путешествие более 1000 человек в разные уголки мира — это около 100 автобусных и авторских туров вместе. В моей жизни было много разного опыта, прежде чем я почувствовал готовность создать свой собственный туристический проект, о котором мечтал последние 3 года. Я хочу показать и увидеть вместе как можно больше красивых, чудесных мест нашей планеты. Помочь тем, кто ищет классную компанию со схожими ценностями, близких по духу людей, объединяя их в своих путешествиях. В тур с вами поеду я или другие тур-лидеры из нашей команды

