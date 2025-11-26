Мы составили программу путешествия так, чтобы вы увидели Японию с разных сторон: динамичные мегаполисы, древние храмы, старинные улочки, невероятную природу и милых животных. В Осаке вы познакомитесь с национальной кухней

и примете участие в чайной церемонии. В Киото погрузитесь в традиции самураев, увидите настоящих гейш и даже почувствуете себя ниндзя — вас ждёт тренировка! Нара встретит древними храмами и свободно бродящими по улочкам оленями, а прогулка по бамбуковому лесу подарит ощущение тишины и уединения. В Нагано вы увидите знаменитых снежных обезьян в парке Дзигокудани и пройдёте по символическому подземному пути храма Дзэнкодзи. А завершим тур экскурсией по Токио и встречей рассвета у подножия горы Фудзи — пейзажи здесь напоминают открытку.

Описание тура

Организационные детали

Билеты вы покупаете самостоятельно, но мы поможем вам с выбором и будем на связи.

Тур-разведка состоится во второй половине ноября — в сезон красных клёнов.

Это одно из красивейших природных зрелищ в Японии и Корее. В это время уже начинает холодать — около 15 °C. Это комфортная погода для прогулок по городам и паркам.

Программа составлена так, чтобы почти каждый день сочетал в себе уличные прогулки и посещение атмосферных мероприятий в помещениях: чайная церемония, театр, музей, программа ниндзя и другие интересные события.

Рекомендуется термобельё и одежда, которую удобно комбинировать по слоям: майка, свитер, куртка. Это позволит комфортно чувствовать себя при смене погоды и температур.