Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Осаке на русском языке, цены от 2900 ₽, скидки до 17%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 9 дней 17% 2 отзыва За гранью обычного. Ночь в монастыре, мегаполисы, клены Собирай чемодан, друг, Япония ждет! Первое, что важно знать, мы полностью помогаем оформить японскую визу - бесплатно «Это не просто тур, а настоящее приключение, где ты откроешь нового себя, и новый мир впечатлений - от легендарных храмов до цифрового искусства мегаполисов, от священных гор и буддизма до гастрономических откровений» от 371 879 ₽ 448 047 ₽ за человека На машине 8 дней Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа) Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш Начало: Аэропорт Осаки, время - по договорённости «Особенно красиво огненные деревья смотрятся на фоне старинных храмов, величественной Фудзи и в традиционных садах» $3590 за человека На машине 12 дней Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио Поучаствовать в народных праздниках Гион и Нэбута, посетить культовые места и погладить оленей Начало: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса «При посещении жилых кварталов, храмов, святынь одежда должна быть неоткровенной» $2900 за человека Все туры Осаки

