Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш
Начало: Аэропорт Осаки, время по договорённости
29 ноя в 10:00
$3590 за человека
Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
Полюбоваться Фудзи, погулять по району гейш и заглянуть на перекрёсток Сибуя
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего пр...
1 апр в 10:00
$2980 за человека
Под ветвями цветущей сакуры: от Осаки до Токио
Полюбоваться видом на гору Фудзи, погулять по бамбуковому лесу и пересечь знаменитый перекрёсток
Начало: Осака, 14:00
28 мар в 08:00
$3900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «На 8 дней»
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