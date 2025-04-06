9 дней
Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры
Налюбоваться раскрывшимися бутонами японской вишни, провести ханами и покормить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от вашего рейса
6 апр в 10:00
$2 350 за человека
13 дней
Большое путешествие по Японии с погружением в культуру: 4 города и Фудзи
Увидеть все главные локации страны, прокатиться на скоростном поезде и пообщаться с ученицей гейши
Начало: Г. Осака, аэропорт, точно время и место сообщит ор...
26 окт в 10:00
$4 100 за человека
11 дней
Страна восходящего солнца в багряно-золотых красках с журналистом-японистом
Погладить оленей, переночевать в рёкане и записать сутры в храме
Начало: Аэропорт Осаки, после полудня
15 ноя в 15:30
$10 495 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «История и архитектура»
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