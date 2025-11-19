Тур-знакомство с Японией в мини-группе: 6 городов, увлекательные экскурсии и тренировка ниндзя
Увидеть Фудзи на рассвете, понаблюдать за снежными обезьянами, посетить чайную церемонию, район гейш
Начало: Аэропорт Осаки, утро, точное время по согласованию
19 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$2500 за человека
Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш
Начало: Аэропорт Осаки, время - по договорённости
29 ноя в 10:00
$3590 за человека
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
Поучаствовать в народных праздниках Гион и Нэбута, посетить культовые места и погладить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
23 июл в 10:00
$2900 за человека
