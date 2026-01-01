Япония: от самураев до наших дней. Осака, Киото, Нара и Хиросима: архитектура, традиции и природа
Посетить замки, храмы и парки, насладиться чайной церемонией, погулять с оленями и увидеть гейш
Начало: Осака, ваш отель, 9:00
16 мая в 09:00
$3930 за человека
Под ветвями цветущей сакуры: от Осаки до Токио
Полюбоваться видом на гору Фудзи, погулять по бамбуковому лесу и пересечь знаменитый перекрёсток
Начало: Осака, 14:00
28 мар в 08:00
$3900 за человека
Девичник в Японии: эстетичный тур по 5 городам с погружением в культуру, шопингом и отелями 4-5
Увидеть Фудзи, погулять по Киото в кимоно, пройтись по берегу моря, встретить гейш и осмотреть храмы
Начало: Аэропорт Осаки, 13:00
16 ноя в 13:00
$2550 за человека
