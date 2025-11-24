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Девичник в Японии: эстетичный тур по 5 городам с погружением в культуру, шопингом и отелями 4-5

Увидеть Фудзи, погулять по Киото в кимоно, пройтись по берегу моря, встретить гейш и осмотреть храмы
Приглашаем провести незабываемые 10 дней в удивительной Японии.

Без скучных лекций и сухих фактов мы будем погружаться в историю, исследуя древние храмы и гуляя по старинным улочкам.

Увидим разные грани страны: атмосферную
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и колоритную Осаку; Нару, по которой свободно гуляют милые олени; Киото — культурную колыбель, где сохранились район гейш и роскошные сады; футуристичный Токио в ярких огнях; прибрежный городок Камакура.

Вы примерите настоящее кимоно и сделаете эффектные снимки, отдохнёте на берегу моря, полюбуетесь Фудзи и посетите легендарные места. А ещё мы оставили время, чтобы вы смогли насладиться шопингом и самостоятельно погулять по столице.

Путешествовать будем в камерной группе до 10 участниц и жить в роскошных отелях 4–5* — всё для вашего комфорта и максимального наслаждения.

5
2 отзыва
Девичник в Японии: эстетичный тур по 5 городам с погружением в культуру, шопингом и отелями 4-5
Девичник в Японии: эстетичный тур по 5 городам с погружением в культуру, шопингом и отелями 4-5
Девичник в Японии: эстетичный тур по 5 городам с погружением в культуру, шопингом и отелями 4-5

Описание тура

Организационные детали

Перед бронированием и покупкой авиабилетов свяжитесь с организатором

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Осаки и заселимся в отель. После ужина в ресторанчике начнём знакомство с городом.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Замок Осаки, атмосферная торговая улица и район Дотонбори

Посетим замок Осаки — символ самурайской эпохи. Затем погуляем по торговой улице у башни Tsutenkaku, чтобы прочувствовать колорит и атмосферу старой Осаки.

К вечеру окажемся в гастрономическом районе Дотонбори. Под светом сотен неоновых вывесок здесь познакомимся с японской кухней и сможем попробовать популярные блюда из краба.

В завершение дня заглянем в крупные торговые павильоны, где будет возможность найти самые разные товары — от сувениров и одежды до изысканной керамики и предметов декора.

Замок Осаки, атмосферная торговая улица и район ДотонбориЗамок Осаки, атмосферная торговая улица и район ДотонбориЗамок Осаки, атмосферная торговая улица и район Дотонбори
3 день

Нара - город, по которому разгуливают олени; храмы Кофуку-дзи и Тодай-дзи

Отправимся в Нару, один из самых старейших городов Японии. Её главная особенность — олени, которые свободно гуляют по улицам и паркам.

Эти животные здесь воспринимаются как живые символы Нары и важный элемент её атмосферы. Согласно японским верованиям, олени считаются священными существами и посланниками богов, а в древности их почитали как защитников города.

Посетим два храма: Кофуку-дзи, известного своими изящными пагодами, и Тодай-дзи, где находится гигантская статуя Будды.

Нара - город, по которому разгуливают олени; храмы Кофуку-дзи и Тодай-дзиНара - город, по которому разгуливают олени; храмы Кофуку-дзи и Тодай-дзиНара - город, по которому разгуливают олени; храмы Кофуку-дзи и Тодай-дзи
4 день

Киото: храмы, район гейш и святилище Фусими-Инари-тайся и прогулка в кимоно

Отправимся в Киото — культурную колыбель Японии, где каждый уголок наполнен историей. Узкие улочки с каменными мостиками, храмы, украшенные золотыми элементами, и обширные сады, утопающие в зелени, будут формировать особую атмосферу спокойствия и гармонии.

Посетим храм Киемидзу-дэра, после чего погуляем по живописной улице, ведущей к храму Ясака-дзиндзя.

Далее прибудем в район Гион, где и сегодня можно увидеть гейш и майко. Здесь запланирована остановка в одном уединённом месте, где выпьем чай, наслаждаясь видом на сад камней.

К закату направимся в святилище Фусими-Инари-тайся, известное своими бесконечными аллеями красных торий, уходящих вглубь холмов.

Для более глубокого погружения в атмосферу Киото вторую половину дня проведём в традиционной японской одежде — кимоно. Фотосъёмка не входит в программу тура, однако при желании гид поможет сделать фотографии на память.

Киото: храмы, район гейш и святилище Фусими-Инари-тайся и прогулка в кимоноКиото: храмы, район гейш и святилище Фусими-Инари-тайся и прогулка в кимоноКиото: храмы, район гейш и святилище Фусими-Инари-тайся и прогулка в кимоно
5 день

Прибытие в Токио и прогулка по району Синдзюку

Утром переедем в Токио на скоростном поезде. После заселения погуляем по району Синдзюку. В этом квартале сосредоточены многочисленные рестораны, магазины и популярные фотолокации, отражающие современный облик Токио.

Прибытие в Токио и прогулка по району СиндзюкуПрибытие в Токио и прогулка по району СиндзюкуПрибытие в Токио и прогулка по району Синдзюку
6 день

Храмы Готокудзи и Мэйдзи, районы Харадзюку, Омотэсандо и Сибуя

Сегодня посетим два храма. Первым станет Готокудзи, известный сотнями фигурок манэки-нэко — символов удачи и благополучия. Затем маршрут приведёт в храм Мэйдзи, расположенный среди густой зелени и отделённый от городского шума просторной лесной территорией.

После отправимся в три популярных района, позволяющих почувствовать разные грани города. В Харадзюку познакомимся с молодёжной культурой и необычной модой, в Омотэсандо увидим элегантные бутики и современную архитектуру, а в Сибуе окажемся в одном из самых динамичных районов Токио с культовым перекрёстком.

Храмы Готокудзи и Мэйдзи, районы Харадзюку, Омотэсандо и СибуяХрамы Готокудзи и Мэйдзи, районы Харадзюку, Омотэсандо и СибуяХрамы Готокудзи и Мэйдзи, районы Харадзюку, Омотэсандо и Сибуя
7 день

Фудзи во всей красе

Сегодня увидим удивительную гору Фудзи. Маршрут пройдёт через несколько смотровых точек у подножия и на удалении от вершины, что позволит рассмотреть её с разных ракурсов и оценить масштаб этого природного символа Японии.

В случае непогоды возможна замена программы на поездку в Никко, так как гора Фудзи открывается для обзора только в ясные дни.

Фудзи во всей красеФудзи во всей красе
8 день

Шопинг, самостоятельные прогулки и смотровая площадка

День вы сможете посвятить шопингу. Здесь представлен огромный выбор одежды, аксессуаров и локальных брендов. Также появится возможность посетить места из личного списка желаний, которые не входят в основную программу тура.

Во второй половине дня отправимся на смотровую площадку. С неё откроется панорамный вид на город с высоты. Вечер останется свободным.

Если потребуется помощь с бронированием входных билетов на дополнительные мероприятия, об этом необходимо сообщить заранее, не позднее чем за месяц до начала тура, так как свободных мест может не оказаться. При бронировании дополнительных активностей дорога до них будет организовываться самостоятельно.

Шопинг, самостоятельные прогулки и смотровая площадкаШопинг, самостоятельные прогулки и смотровая площадка
9 день

Прибежный городок Камакура

Отправимся в Камакуру — прибрежный город с особой атмосферой и размеренным ритмом жизни. В течение дня запланирован отдых от суеты мегаполиса и знакомство со спокойной, созерцательной стороной Японии. Посетим несколько храмов, осмотрим гигантскую статую Будды, прогуляемся у моря и встретим закат.

Камакура сохранила дух традиционной Японии: небольшие чайные домики, тихие переулки и лавки с местными изделиями и сувенирами дополнят впечатление от этого дня.

Прибежный городок КамакураПрибежный городок КамакураПрибежный городок КамакураПрибежный городок Камакура
10 день

Отъезд

Наше путешествие подошло к концу, мы отвезём вас в аэропорт. Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города, мы поможем вам с маршрутом и бронированиями.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$2550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на скоростной поезд из Осаки в Токио
  • Транспортная карта с необходимым балансом для передвижения внутри городов (метро, автобус)
  • Сопровождение по маршруту
  • Входные билеты
  • Аренда кимоно
  • Отправка малогабаритного багажа (1 шт.) из Осаки в Токио
  • Консультация в получении визы
Что не входит в цену
  • Билеты до Осаки и обратно из Токио
  • Питание
  • Медицинская страховка
  • Активности и передвижения вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осаки, 13:00
Завершение: Аэропорт Токио, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Привет, я Ира! 13 лет назад я села в самолёт без обратного билета… И сейчас за моими плечами 35 стран (пока), 10+ лет жизни в Китае, сотни пройденных маршрутов и
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десятки групп, которые доверили мне самое дорогое — свой отпуск. Моя жизнь — это бесконечные чемоданы, аэропорты и смена локаций. А ещё это красота: моря и горы, огни ночных улиц, эмоции, встречи с сотнями новых людей, моменты, от которых дух захватывает, и города, которые ощущаются как ДОМ. Если честно, я давно поняла: путешествие — это не про маршрут, это про состояние. Это про лёгкость, внутреннюю свободу, возможность быть собой и ощущение, что ты не просто турист, а герой новой истории. Своей. Для меня каждое путешествие — шанс понять себя и мир вокруг, увидеть красоту не только в природе или архитектуре, но и в простых вещах, в повседневной жизни и, конечно же, в людях. И, кто знает, может, следующая история — про тебя?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Отдых был просто супер — вообще не пришлось ни о чем переживать, кроме того, сколько всего купить и как это уместить в багаж, но это уже мои сложности. Очень благодарна,
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что показали такую разноплановую Японию, подобрали места, которые идеально подходят для фото, и при этом мы смогли обойти толпы туристов, но увидели все важные красивые места.

Спасибо за каждую минуту и за ощущение полного удовольствия от поездки!

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М
Это было мое самое первое серьезное путешествие за границу и сразу в такую далекую страну как Япония. Я сразу поняла, что это не будет скучный обычный тур с лекциями и
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автобусными экскурсиями с утра пораньше, зато ожидала именно девчачьих развлечений — прогулки, покупки и фотки для инсты, как и обещали на сайте. И правда, кайфовала от того, что ни о чем не нужно думать — ни о транспорте, ни о месте поесть (после такого опыта лень стало планировать самой поездки, так хорошо было с организацией). Спасибо огромное за терпение и оперативные ответы, когда я доставала с вопросами про кей-поп и спортзалы в личке. А фото в Киото в кимоно и снимки на фоне Фудзи — просто шикарные получились!

Еще запомнился момент с багажом. При переезде из Осаки в Токио мой чемодан повредили, но без всяких заморочек сразу же дали новый, да еще и класснее предыдущего, это было приятно и неожиданно. Во время всего путешествия чувствовала себя под присмотром и в безопасности. Хотя мы часто разбегались по разным частям города, и я знала, что если что, всегда могу написать в чат и получить помощь.

Каждый город в Японии оставил свои теплые впечатления, и я не прочь вновь отправиться в подобное приключение. Надеюсь, это только начало и еще встретимся в новых поездках, так просто меня не отпустишь)

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