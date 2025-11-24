Без скучных лекций и сухих фактов мы будем погружаться в историю, исследуя древние храмы и гуляя по старинным улочкам.
Увидим разные грани страны: атмосферную
Описание тура
Организационные детали
Перед бронированием и покупкой авиабилетов свяжитесь с организатором
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Осаки и заселимся в отель. После ужина в ресторанчике начнём знакомство с городом.
Замок Осаки, атмосферная торговая улица и район Дотонбори
Посетим замок Осаки — символ самурайской эпохи. Затем погуляем по торговой улице у башни Tsutenkaku, чтобы прочувствовать колорит и атмосферу старой Осаки.
К вечеру окажемся в гастрономическом районе Дотонбори. Под светом сотен неоновых вывесок здесь познакомимся с японской кухней и сможем попробовать популярные блюда из краба.
В завершение дня заглянем в крупные торговые павильоны, где будет возможность найти самые разные товары — от сувениров и одежды до изысканной керамики и предметов декора.
Нара - город, по которому разгуливают олени; храмы Кофуку-дзи и Тодай-дзи
Отправимся в Нару, один из самых старейших городов Японии. Её главная особенность — олени, которые свободно гуляют по улицам и паркам.
Эти животные здесь воспринимаются как живые символы Нары и важный элемент её атмосферы. Согласно японским верованиям, олени считаются священными существами и посланниками богов, а в древности их почитали как защитников города.
Посетим два храма: Кофуку-дзи, известного своими изящными пагодами, и Тодай-дзи, где находится гигантская статуя Будды.
Киото: храмы, район гейш и святилище Фусими-Инари-тайся и прогулка в кимоно
Отправимся в Киото — культурную колыбель Японии, где каждый уголок наполнен историей. Узкие улочки с каменными мостиками, храмы, украшенные золотыми элементами, и обширные сады, утопающие в зелени, будут формировать особую атмосферу спокойствия и гармонии.
Посетим храм Киемидзу-дэра, после чего погуляем по живописной улице, ведущей к храму Ясака-дзиндзя.
Далее прибудем в район Гион, где и сегодня можно увидеть гейш и майко. Здесь запланирована остановка в одном уединённом месте, где выпьем чай, наслаждаясь видом на сад камней.
К закату направимся в святилище Фусими-Инари-тайся, известное своими бесконечными аллеями красных торий, уходящих вглубь холмов.
Для более глубокого погружения в атмосферу Киото вторую половину дня проведём в традиционной японской одежде — кимоно. Фотосъёмка не входит в программу тура, однако при желании гид поможет сделать фотографии на память.
Прибытие в Токио и прогулка по району Синдзюку
Утром переедем в Токио на скоростном поезде. После заселения погуляем по району Синдзюку. В этом квартале сосредоточены многочисленные рестораны, магазины и популярные фотолокации, отражающие современный облик Токио.
Храмы Готокудзи и Мэйдзи, районы Харадзюку, Омотэсандо и Сибуя
Сегодня посетим два храма. Первым станет Готокудзи, известный сотнями фигурок манэки-нэко — символов удачи и благополучия. Затем маршрут приведёт в храм Мэйдзи, расположенный среди густой зелени и отделённый от городского шума просторной лесной территорией.
После отправимся в три популярных района, позволяющих почувствовать разные грани города. В Харадзюку познакомимся с молодёжной культурой и необычной модой, в Омотэсандо увидим элегантные бутики и современную архитектуру, а в Сибуе окажемся в одном из самых динамичных районов Токио с культовым перекрёстком.
Фудзи во всей красе
Сегодня увидим удивительную гору Фудзи. Маршрут пройдёт через несколько смотровых точек у подножия и на удалении от вершины, что позволит рассмотреть её с разных ракурсов и оценить масштаб этого природного символа Японии.
В случае непогоды возможна замена программы на поездку в Никко, так как гора Фудзи открывается для обзора только в ясные дни.
Шопинг, самостоятельные прогулки и смотровая площадка
День вы сможете посвятить шопингу. Здесь представлен огромный выбор одежды, аксессуаров и локальных брендов. Также появится возможность посетить места из личного списка желаний, которые не входят в основную программу тура.
Во второй половине дня отправимся на смотровую площадку. С неё откроется панорамный вид на город с высоты. Вечер останется свободным.
Если потребуется помощь с бронированием входных билетов на дополнительные мероприятия, об этом необходимо сообщить заранее, не позднее чем за месяц до начала тура, так как свободных мест может не оказаться. При бронировании дополнительных активностей дорога до них будет организовываться самостоятельно.
Прибежный городок Камакура
Отправимся в Камакуру — прибрежный город с особой атмосферой и размеренным ритмом жизни. В течение дня запланирован отдых от суеты мегаполиса и знакомство со спокойной, созерцательной стороной Японии. Посетим несколько храмов, осмотрим гигантскую статую Будды, прогуляемся у моря и встретим закат.
Камакура сохранила дух традиционной Японии: небольшие чайные домики, тихие переулки и лавки с местными изделиями и сувенирами дополнят впечатление от этого дня.
Отъезд
Наше путешествие подошло к концу, мы отвезём вас в аэропорт. Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города, мы поможем вам с маршрутом и бронированиями.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$2550
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Билеты на скоростной поезд из Осаки в Токио
- Транспортная карта с необходимым балансом для передвижения внутри городов (метро, автобус)
- Сопровождение по маршруту
- Входные билеты
- Аренда кимоно
- Отправка малогабаритного багажа (1 шт.) из Осаки в Токио
- Консультация в получении визы
Что не входит в цену
- Билеты до Осаки и обратно из Токио
- Питание
- Медицинская страховка
- Активности и передвижения вне программы