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автобусными экскурсиями с утра пораньше, зато ожидала именно девчачьих развлечений — прогулки, покупки и фотки для инсты, как и обещали на сайте. И правда, кайфовала от того, что ни о чем не нужно думать — ни о транспорте, ни о месте поесть (после такого опыта лень стало планировать самой поездки, так хорошо было с организацией). Спасибо огромное за терпение и оперативные ответы, когда я доставала с вопросами про кей-поп и спортзалы в личке. А фото в Киото в кимоно и снимки на фоне Фудзи — просто шикарные получились!



Еще запомнился момент с багажом. При переезде из Осаки в Токио мой чемодан повредили, но без всяких заморочек сразу же дали новый, да еще и класснее предыдущего, это было приятно и неожиданно. Во время всего путешествия чувствовала себя под присмотром и в безопасности. Хотя мы часто разбегались по разным частям города, и я знала, что если что, всегда могу написать в чат и получить помощь.



Каждый город в Японии оставил свои теплые впечатления, и я не прочь вновь отправиться в подобное приключение. Надеюсь, это только начало и еще встретимся в новых поездках, так просто меня не отпустишь)