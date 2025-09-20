Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
Полюбоваться Фудзи, погулять по району гейш и заглянуть на перекрёсток Сибуя
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего пр...
1 апр в 10:00
$2980 за человека
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
Поучаствовать в народных праздниках Гион и Нэбута, посетить культовые места и погладить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
23 июл в 10:00
$2900 за человека
-
15%
Япония с гидом «Мира наизнанку»: комфорт-тур с проживанием в минке, рёкане, монастыре
Сходить на чайную церемонию и урок каллиграфии, примерить кимоно или хаори, расслабиться в онсэнах
Начало: Аэропорт Осаки, до 15:00. Возможно любое другое вр...
13 ноя в 15:00
€3825
€4500 за человека
