Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
Полюбоваться Фудзи, погулять по району гейш и заглянуть на перекрёсток Сибуя
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего пр...
1 апр в 10:00
$3200 за человека
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
Поучаствовать в народных праздниках Гион и Нэбута, посетить культовые места и погладить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
23 июл в 10:00
$2900 за человека
Девичник в Японии: эстетичный тур по 5 городам, с погружением в культуру, шопингом и отелями 4-5
Увидеть Фудзи, погулять по Киото в кимоно, пройтись по берегу моря, встретить гейш и осмотреть храмы
Начало: Аэропорт Осаки, 13:00
17 мая в 13:00
$2550 за человека
