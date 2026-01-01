Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Саппоро на русском языке, цены от $790. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На машине 2 дня Помпеи Хоккайдо: гармония горячих источников и воспоминаний о катастрофе (индивидуальный тур) Увидеть вулкан Усу, полюбоваться фейерверком над озером Тоя и заглянуть на медвежью ферму Начало: Саппоро, точное место - по договорённости, 9:00-10... «Во 2-й день предусмотрены прогулки по вулканическим тропам и природным тропинкам, поэтому требуется удобная одежда и обувь» $790 за всё до 3 чел. На машине 3 дня Малоизвестная Япония: персональный автотур по Хоккайдо Посетить Адскую долину и местную Венецию, увидеть море цветов, узнать, как живут айны и делают виски Начало: Саппоро, точное место и время по договорённости «Продолжая любоваться невероятной природой Хоккайдо, направимся к Голубому пруду с ярко-изумрудным цветом воды» $1390 за всё до 4 чел. На машине На поезде 5 дней Неизведанные места севера Японии: Хоккайдо, Саппоро, Отару и лавандовые поля Фурано (мини-группа) Исследовать старинную железную дорогу, увидеть цветущие холмы Биэй и погрузиться в историю айнов Начало: Саппоро, ваш отель, 9:00 «Утром посетим Музей Хоккайдо, где узнаем об освоении острова, природе региона и жизни местных» $1800 за человека Все туры Саппоро

